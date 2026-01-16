Μαρινάκης για Ανεστίδη: Δεν έχει θέση στη συνάντηση στο Μαξίμου – Πλέον έχει διαγραφεί και από τις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ - Real.gr

«Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του συγκεκριμένου κυρίου στη συνάντηση» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενόψει της συνάντησης μεταξύ του πρωθυπουργού και εκπροσώπων των αγροτών στο Μαξίμου τη Δευτέρα.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΟPEN “10 Παντού” με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «αναμένουμε τη λίστα με τα ονόματα των αγροτών που θα συμμετέχουν στη συνάντηση της Δευτέρας», σημειώνοντας ότι έχουν τεθεί δύο όροι που, όπως είπε, είναι αυτονόητοι και λογικοί.

Οπως είπε, πρώτος όρος να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί γιατί έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος όλες αυτές τις μέρες, και δεύτερος όρος «να μην συνομιλήσει ο πρωθυπουργός με ανθρώπους που είναι ελεγχόμενοι ή έχουν δείξει ιδιαιτέρως παραβατικές συμπεριφορές, όπως κάποιοι που έχουν αναποδογυρίσει περιπολικά ως νταήδες και έχουν παρανομήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι πολύ πριν από το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, «η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή».

«Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει αυτά που λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας. Όλα αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε είναι μία σειρά από παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας που διαπέρασαν δυστυχώς οριζόντια όλα τα κόμματα. Κάθε κόμμα και κάθε πρόεδρος πρέπει να τα αποβάλλει» συμπλήρωσε.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019 και πλέον έχει διαγραφεί οριστικά. «Από το 2019 δεν είναι ενεργό μέλος, δεν έχει πληρώσει συνδρομές κλπ και με αφορμή όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες, έχει διαγραφεί οριστικά και από τις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ. Δηλαδή δεν υφίσταται πλέον στη ΝΔ, ούτε ως ανενεργό μέλος», είπε.