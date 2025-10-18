Μαρινάκης για Κωνσταντοπούλου: «Ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου η αποχώρησή της από τηλεοπτική εκπομπή» - Real.gr

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την τηλεοπτική εκπομπή.

«Κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώ μίλησε για ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και «αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση».

Σε δήλωσή του, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Η σημερινή αποχώρηση της κας Κωνσταντοπούλου από την τηλεοπτική εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ συνιστά βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου.

Στην πραγματικότητα κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι όσοι «κραυγάζουν» για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ασύστολα ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη το υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά.

Η κα Κωνσταντοπούλου αρχικά επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει. Στη συνέχεια, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη. Και αν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα θλιβερά είναι δυστυχώς παραπάνω από αναμενόμενα, όσοι κατά καιρούς συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;».



