Μαρινάκης για τις δηλώσεις Φιντάν: Αναζητείται κοινή ημερομηνία για συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - Real.gr

Σε αναζήτηση ημερομηνίας για συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκονται Αθήνα και Άγκυρα, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλο Μαρινάκης.

Για όσα είπε στην εξεταστική ο Σταύρος Αραχωβίτης, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, περί πολιτικών ευθυνών στους κ.κ Μάκη Βορίδη και Λ. Αυγενάκη, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως και οι δύο συνέχισαν να εφαρμόζουν κάτι που κληρονόμησαν. «Είναι πολύ σοβαρή λύση για την τεχνική λύση. Οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι έγιναν επί των ημερών της δικής μας κυβέρνησης χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε ευθύνη που άργησε η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ήθελε συνολικά η αντιπολίτευση να κρεμάσει στα μανταλάκια δύο υπουργούς χωρίς στοιχεία. Επιβεβαιώνεται η θέση μας, καμία ποινική ευθύνη δεν υπήρχε», τόνισε.

Για την καταγγελία της κας Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή της Κομισιόν για τον αναγκαίο εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Πολλές φορές λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ έπαθε ΣΥΡΙΖΑ αλλά εδώ έπαθε Βελόπουλο ή άλλα κόμματα της άκρας δεξιάς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υιοθέτησε αιτιάσεις προηγούμενων μηνών που έχουν απαντηθεί. Η Ελλάδα στο ζήτημα των εμβολιασμών ακολουθεί την ευρωπαϊκή πρακτική. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρώπη. Και το πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έχουν τοποθετηθεί για την ανάγκη να εφαρμοστεί η πολιτική που εφαρμόζεται και όχι ο εμβολιασμός. Ο κ. Τσιάρας έχει απαντήσει. Ο επίτροπος Χάνσεν χαρακτήρισε τον εμβολιασμό ύστατο μέτρο. Η κα Λιακούλη αγνοεί τις επίσημες απαντήσεις της Πολιτείας, τις θέσεις των επιστημόνων. Είτε δεν τις έχει διαβάσει, είτε διαστρεβλώνει την αλήθεια. Σε περίπτωση που βρεθεί εμβόλιο, η διαδικασία για να μπορέσουν να είναι αυτά τα προϊόντα διαθέσιμα θα είναι μεγαλύτερη από τη σημερινή».

Για τις δημοσκοπήσεις που μετράνε κόμματα που σήμερα δεν υπάρχουν όπως αυτό της κας Καρυστιανού και του κ. Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «δεν θα μπω στη διαδικασία να βάλουμε όρια εκτός αρμοδιοτήτων ή να εμποδίσουμε να γίνει έρευνα». Πρόσθεσε πως έχει σημασία και πως τίθενται τα ερωτήματα «αλλά δεν ανήκουμε στις κυβερνήσεις ή τα κόμματα που «πυροβολούν» μετρήσεις όταν δεν τους αρέσουν τα αποτελέσματα ή χειροκροτούν όταν τους αρέσουν». Ο κ. Μαρινάκης συμφώνησε ότι είναι άτοπο να συγκρίνεις υπαρκτά κόμματα με υποθετικά. «Στο τέλος της ημέρας δεν προσφέρει κάτι. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα πρέπει τα κόμματα κάτι να πουν. Εκεί θα δούμε την πραγματικότητα και εκεί θα έχει νόημα πως θα μετρηθούν και πόσο και από ποιους θα ψηφιστούν», πρόσθεσε.

Για τις δηλώσεις του κ. Φιντάν για συνάντηση του Τ. Ερντογάν με τον Κ. Μητσοτάκη στην ‘Αγκυρα το Φεβρουάριο, είπε ότι τα δύο επιτελεία είναι σε αναζήτηση κοινής ημερομηνίας, πιθανόν εντός Φεβρουαρίου χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία. «Μία είναι η διαφορά που μας χωρίζει με την Τουρκία, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει την επίθεση της Μόσχας στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως είναι ιερή υποχρέωση όλων των ορθοδόξων να σταθούμε στο πλευρό ενός ανθρώπου που πέραν των διαπιστευτηρίων που έχει δώσει ως προκαθήμενος της Εκκλησίας μας, έχει διδάξει την πίστη, τον ανθρωπισμό.

Για το πόρισμα που αφορά το ζήτημα με το FIR Αθηνών και γιατί παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως το πόρισμα ήταν αναλυτικό και ο υπουργός θα κάνει συναντήσεις με όλους όσους συμμετέχουν. «Η παραίτηση δεν συνεπάγεται προσωποποίηση της ευθύνης, ούτε ακυρώνει τη δουλειά ενός προσώπου ή της ομάδας του προσώπου αυτού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και να ακούσουμε και τους εργαζομένους για την καλύτερη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών», τόνισε ενώ επισήμανε πως όλα αυτά είχαν προχωρήσει πριν το συμβάν.

Σχετικά με το Ιράν και αν προτιθέμεθα να αποσύρουμε προσωπικό από την κοντινή Σαουδική Αραβία, ανέφερε ότι πάντα υπάρχουν συστάσεις. «Να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στο λαό του Ιράν, τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά, οποιαδήποτε μορφή βίας προκαλεί αποτροπιασμό και εί ναι απολύτως καταδικαστέα, μακάρι οι δήθεν ευαίσθητοι και προοδευτικοί να έδειχναν το 1% της ευαισθησίας τους για το λαό του Ιράν», τόνισε.

Για το ζήτημα με τη Γροιλανδία και η θέση της Ελλάδας, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η χώρα μας τοποθετήθηκε από την πρώτη στιγμή συντασσόμενη με την ευρωπαϊκή θέση.

Για τα περί 6ήμερες άδειας μονογονεϊκών οικογενειών στο δημόσιο, επιβεβαίωσε πως προωθείται τέτοια ρύθμιση και η στόχευση είναι η στήριξη της οικογένειας ενώ υπενθύμισε ότι η ίδια ρύθμιση για τον ιδιωτικό τομέα είχε προχωρήσει επίσης επί ΝΔ.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του ‘Αδωνι Γεωργιάδη πως στην περίπτωση που ο πρωθυπουργούς διώξει εκείνους τους υπουργούς που κρύβονται, θα μείνουν πέντε υπουργοί στο υπουργικό συμβούλιο, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ως εξής: «Οι υπουργοί εμφανίζονται για να υπερασπιστούν το έργο των υπουργείων τους, να απαντήσουν σε διάφορα που τους προσάπτουν. Όμως θεωρώ σε μια περίοδο πιο δύσκολη, επειδή στο τέλος της ημέρας είναι τεράστια τιμή να είσαι στην πολιτική, έχεις υποχρέωση να βγαίνεις να υπερασπίζεσαι παραπάνω την αλήθεια. Ένα χρόνο πριν η προπαγάνδα από την αντιπολίτευση και κάποιους δημοσιογράφους είχε φτάσεις στο σημείο το 80% να πιστεύει ότι υπάρχουν ξυλόλια, χαμένα βαγόνια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την περίοδο. Θεωρώ υποχρέωσή μου ότι βγήκαμε μπροστά».