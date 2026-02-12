Μαρινάκης για το περιστατικό με δημοσιογράφο: «Δεν υπάρχει ούτε απειλή ούτε ερώτηση» - Real.gr

Για το ζήτημα που προέκυψε σε προηγούμενη ενημέρωση πολιτικών συντακτών μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέροντας: «Γιατί με κατηγορούν; γιατί δήθεν απείλησα έναν δημοσιογράφο που δήθεν ρώτησε. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ είναι ότι δεν υπάρχει ούτε απειλή ούτε ερώτηση».

«Ερώτηση είναι, στο συγκεκριμένο θέμα, εσείς πιστεύετε, θεωρείτε, νομίζετε ότι το λιμενικό έκανε αποτροπή, ναι ή όχι; Η ερώτηση αυτή με διάφορους τρόπους είχε γίνει πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό αρκετές φορές και από τον εν λόγω δημοσιογράφο και από άλλους. Και εγώ είχα δώσει τις απαντήσεις που πιστεύω ότι είναι σωστές. Και από το αρμόδιο υπουργείο και συνολικά από την κυβέρνηση.

Το συμπέρασμα ότι “μόλις παραδεχτήκατε ότι το λιμενικό έκανε αποτροπή”, με το μανδύα, τον φερετζέ, του ερωτήματος, δεν είναι ερώτηση. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι ερώτηση, τότε θα μπορούσαμε κι εμείς να αρχίσουμε να ρωτάμε: “Μήπως είστε απατεώνας; Μήπως είστε κλέφτης; Ή πώς θα σας φαινόταν να βγει αύριο το πρωί ένα πρωτοσέλιδο, για εσάς, για οποιονδήποτε άλλον, που να λέει: «Ο τάδε βαράει τα παιδιά του. Είναι κλέφτης. Ισχύει”; Ερώτημα. Να αρχίσουμε όλοι να κάνουμε τέτοια ερωτήματα. Αυτό δεν λέγεται ερώτημα. Αυτό είναι τοποθέτηση που όταν η τοποθέτηση εμπεριέχει στοιχεία λαθροχειρίας, δηλαδή παραποίηση δεδομένων, συνιστά, πολύ πιθανόν να συνιστά, πολύ σοβαρά αδικήματα. Ποια είναι αυτά; Ίσως συκοφαντική δυσφήμιση, ίσως διασπορά ψευδών ειδήσεων, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να περιγράφει ο νόμος. Άρα ερώτηση δεν είχαμε» πρόσθεσε.

«Είχαμε απειλή; Από πότε η γνωστοποίηση των δυνατοτήτων που έχει ένας πολίτης, ένας πολιτικός, ένας δημοσιογράφος εκ του νόμου είναι απειλή; Από πότε είναι απειλή; Και να το θέσω και διαφορετικά: είναι απειλή το να στείλεις ένα εξώδικο σε κάποιον αν θεωρείς ότι αυτά τα οποία λέει είναι εκτός οποιασδήποτε λογικής σε σχέση με αυτά που είπες και αλλάζουν εντελώς το νόημα όσων λες; Και αν δεν μπορεί ένας άνθρωπος να καταφύγει στη δικαιοσύνη, όταν θεωρούμε ότι κάποιος βάζει λόγια που δεν είπαμε, τα οποία είναι μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά και επικίνδυνα, αν δεν μπορούμε να πάμε στη δικαιοσύνη, τότε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας; Να αρχίσουμε να απειλούμε, όπως κάποιοι άλλοι στο παρελθόν: “θα σε χώσω δυο μέτρα κάτω από τη γη”;» συμπλήρωσε.

«Και όποιοι μιλάνε για “slapps”, για να πάμε και στην ουσία, ψεύδονται. Είναι “slapp” ένα εξώδικο; Γιατί τι λέει η νομοθεσία μας; Αν θεωρείς ότι κάποιος κάνει όλα αυτά, του στέλνεις σε ένα εξώδικο. Του ζητάς να ανακαλέσει. Και αν δεν το κάνει, άρα πιστεύει ότι έχει δίκιο, τότε μπορεί στη συνέχεια να προβεί στις υπόλοιπες ενέργειες. Και αναφέρομαι στο αστικό μέρος. Αυτό γιατί είναι κάτι καταχρηστικό; Γιατί να μην μπορεί ένας άνθρωπος να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τη νομική οδό;» είπε.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεσης είπε: «Τι ήρθε να κάνει ο συνάδελφός σας για ακόμα μια φορά στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών; ενώ θα μπορούσε να ρωτήσει, όπως ρώτησε, για το ζήτημα της Χίου και την τραγική κατάληξη που είχε, να πάρει την απάντηση και αν θέλει να επανέλθει, αλλά η απάντηση είναι αυτή, μπορεί να την αξιολογήσει αρνητικά, μπορεί να πει ότι δεν λέμε αλήθεια, μπορεί να πει ότι δεν ισχύει, ήθελε ντε και καλά να φύγει από εδώ με το να υπάρχει έστω και παραπλανητικά μια διατύπωση ότι οι λιμενικοί έκαναν push backs, άρα σκότωσαν 15 ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός ήταν ο στόχος και αυτός παραμένει ο στόχος. Δηλαδή 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή κάποιοι συνέτειναν στο να σκοτωθούν από τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος. Οι οποίοι έχουν γυναίκες, παιδιά, τα οποία πάνε στο σχολείο. Και δεν θα τους κάνουμε τη χάρη για κάτι το οποίο ερευνάται να πούμε οτιδήποτε το οποίο θα τους διευκολύνει αυτό το στόχο. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι η ταμπακέρα».

«Ποιοι είναι αυτοί που μιλάμε για αντιπολίτευση; Ξεκινάω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντέδρασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζαχαριάδης.

Αντέδρασε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπα, η κυρία Σαρβανίδη, η κυρία Δούρου. Πάρα πολύ ωραία. Και γιατί αντέδρασαν;

Γιατί, όσοι έχω δικαίωμα, επικαλέστηκα τα μέσα που μου δίνει ο νόμος σε μια τέτοια περίπτωση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αγωγές και τις μηνύσεις που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πάνος Σκουρλέτης και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους δημοσιογράφους» πρόσθεσε.

«Μαθήματα κράτους δικαίου από αυτούς οι οποίοι διαστρεβλώνουν την αλήθεια δεν θα δεχτούμε. Δίνουμε καθημερινά εξετάσεις. Ο καθένας ατομικά και όλοι συλλογικά» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ