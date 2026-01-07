Μαρινάκης για Βαρουφάκη: Ντροπή και αηδία – Γονείς έχουν χάσει παιδιά από ναρκωτικά - Real.gr

Δριμεία κριτική εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απέναντι στον Γιάνη Βαρουφάκη μετά τις δηλώσεις του στις οποίες υποστήριξε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

«Νομίζω ότι η λέξη ντροπή είναι επιεικής. Αηδία, ντροπή. Είναι κάτι αποκρουστικό. Δεν το πίστευα μέχρι να το δω», ανέφερε χαρακτηριστικά σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο MEGA.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν χάσει παιδιά από τα ναρκωτικά, φίλοι που έχουν χάσει φίλους τους, παιδιά τα οποία παλεύουν, άνθρωποι που παλεύουν για να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους -είναι αξιέπαινοι- και υπάρχουν και γονείς που δεν θα κοιμηθούν πολλά βράδια για τα δικά τους παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός είχε τις τύχες της οικονομίας της χώρας μας, με απόφαση ενός άλλου ανθρώπου, του κυρίου Τσίπρα. Για να καταλάβουμε τι πήγαμε να πάθουμε. Αλλά αφήνω στην άκρη αυτούς όλους και κυρίως τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί είναι ατομική η δήλωση, δεν συμπαρασύρει και επιλογές προ δεκαετίας, αλλά είναι σημαντικό να θυμίσουμε ποιος αποφάσιζε για την οικονομία της χώρας μας», σημείωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «τον αφήνουμε στην άκρη και απευθύνομαι σε όλους αυτούς τους γονείς και σε όλα αυτά τα παιδιά, καμία μάχη δεν είναι χαμένη. Να παλέψουν, να αναζητήσουν τους φορείς οι οποίοι μπορούν να τους υποστηρίξουν και να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους. Όχι, δεν υπάρχει καλό ναρκωτικό. Το ναρκωτικό σκοτώνει, έστω και η δοκιμή μπορεί να σου τελειώσει τη ζωή. Όλα αυτά πρέπει όλοι μαζί, σε όποιο κόμμα και αν ανήκουμε, στη δεξιά, στην αριστερά, στο κέντρο, ως κοινωνία, να τα απομονώσουμε και τέτοιες φωνές να τις στείλουμε στο περιθώριο».

Για την ποινική διερεύνηση των δηλώσεων Βαρουφάκη

«Κοιτάξτε, μπορεί να ερευνηθεί νομικά μία έμμεση προτροπή σε κάτι τέτοιο, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και πολιτικό φορέα. Είναι οριακό νομικά, σίγουρα, πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά είναι κάτι παραπάνω από αποκρουστικό και χυδαίο και επικίνδυνο. Το κυριότερο είναι το επικίνδυνο», υπογράμμισε.

«Εμείς δεν θα μπλέξουμε σε αυτό, υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Η αξιολόγηση θα γίνει από τις εισαγγελικές αρχές. Δεν γνωρίζω εάν είναι ποινικό. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω εγώ τον εισαγγελέα και αν πω την άποψή μου -έχω άποψη εκ του επαγγέλματός μου- δεν θεωρώ ότι θεσμικά είναι σωστό, γιατί είναι σαν να προτρέπω την Δικαιοσύνη εκπροσωπώντας μία άλλη εξουσία, την εκτελεστική εξουσία τι να κάνει. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς ξέρουν καλύτερα από εμάς», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.