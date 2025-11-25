Μαρινάκης για βιβλίο Τσίπρα: Κατάλαβα από τις γνώσεις γεωγραφίας ότι είναι ο πραγματικός συγγραφέας - Real.gr

Ενα γεωγραφικό λάθος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που κυκλοφορεί από χθες, εντόπισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Επειδή μου έστειλαν χθες ένα απόσπασμα, θέλω ενώπιον της εκπομπής σας να ζητήσω ένα συγγνώμη από τον κ. Τσίπρα για κάτι. Γιατί ήμουν από αυτούς που λίγο ή πολύ είχα πιστέψει ότι μπορεί και να υπάρχει ένας ‘σκιώδης’ συγγραφέας του βιβλίου αυτού, ότι δεν το έχει γράψει ο ίδιος, αλλά βλέποντας τη σελίδα 212 και την αναφορά στη Ρίγα της Εσθονίας, που δεν υπάρχει…», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Και συνέχισε: «Κατάλαβα από τις γνώσεις γεωγραφίας ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κ. Τσίπρας». Να σημειωθεί ότι η Ρίγα είναι πρωτεύουσα της Λετονίας.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αναφέρει: «Το άτυπο Eurogroup στη Ρίγα της Εσθονίας, λίγες μέρες αργότερα, στις 24 Απριλίου, ήταν σημείο καμπής. Στο Eurogroup πρέπει να έχεις υπομονή, να πείσεις, να κάνεις συμμαχίες που θα σου επιτρέψουν να βγεις ισχυρότερος. Κι εκεί, ο Βαρουφάκης έδειχνε να ξεχνά πως δεν μιλούσε σε φοιτητικό αμφιθέατρο, αλλά σε συναδέλφους του. Η στάση του θύμιζε περισσότερο κάποιον που κάνει μάθημα, παρά Υπουργό που επιδιώκει συνεννόηση. Με ειρωνικά σχόλια, θεωρητικές αναλύσεις και διαρκείς υπεκφυγές, προκαλούσε τον εκνευρισμό αρκετών εκεί μέσα».