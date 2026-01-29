Μαρινάκης: Η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός Ελλάδος - Real.gr

Με αναφορά στις δύο τραγωδίες που σημάδεψαν τις τελευταίες ημέρες και βύθισαν τη χώρα στο πένθος ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Θα ήθελα για ακόμα μία φορά να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων των δύο τραγωδιών. Αναφορικά με το δυστύχημα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων, εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή προπανίου εντός του εδάφους όπου με τη παρουσία σπινθηρισμού από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης προκλήθηκε έκρηξη. Σημειώνεται ότι όλες οι προβλεπόμενες διερευνητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος καθώς και η προανακριτική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη. Όσον αφορά στο θανατηφόρο τροχαίο, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, επτά συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία καθ’ οδόν για το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Γαλλία. Ακόμα τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ελληνική κυβέρνηση και η πρεσβεία μας είχαν άμεση συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αεροδιακομιδή από ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας των δύο τραυματιών, από το νοσοκομείο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπου βρίσκονται, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ο τρίτος τραυματίας δεν θα επαναπατριστεί, ακόμη, καθώς, λόγω επιπλοκής χειρουργήθηκε, χθες, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, στη Ρουμανία και παρακολουθείται στενά η πορεία της υγείας του, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Περνώντας στο επόμενο θέμα της ενημέρωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας» που εισάγει δύο βασικές μεταρρυθμίσεις: Την επιστολική ψήφο για τους εκτός επικράτειας εκλογείς και την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών θα επιτρέψει την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού, ήδη, από τις εκλογές του 2027. Παράλληλα, ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες». Όπως διευκρίνισε, η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές Περιφέρειες (π.χ. σε Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση, διά των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, λαμβάνει πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή.

«Ειδικότερα, προωθούνται, σε εφαρμογή των σχετικών εξαγγελιών του πρωθυπουργού: α. Η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Βάσει υπολογισμών θα ωφεληθούν περίπου 50.000 δικαιούχοι. β. Η εισαγωγή περιορισμών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν, ήδη, στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Και γ. η θέσπιση νέου προγράμματος, με τίτλο «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent). Στο πλαίσιο αυτού, νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή της διαχείρισης ακινήτων θα μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης. Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος», επεσήμανε.

Ταυτόχρονα, λαμβάνονται και πρωτοβουλίες για τις οποίες είπε συγκεκριμένα σε τι αφορούν.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι για «την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων είναι εξαιρετικά κρίσιμο το επόμενο τρίμηνο και παράλληλα είναι αναγκαία η οριζόντια και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας. Προς επίτευξη αυτού του στόχου θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί η υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Προστασίας του Πολίτη, με έμφαση στους ελέγχους στα σφαγεία για παράνομες μετακινήσεις ζώων. Επιπρόσθετα, έχει ήδη δρομολογηθεί η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, εξουσιοδοτημένους ιδιώτες κτηνιάτρους και έκτακτο προσωπικό, καθώς και η αξιοποίηση νέων εργαστηρίων». Επίσης, τόνισε πως «για τη στήριξη των κτηνοτρόφων καταβάλλονται, ήδη, αποζημιώσεις για την απώλεια εισοδήματος, ενώ προωθείται πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου».

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του και πριν δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφος, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός, σήμερα το μεσημέρι, στις 15:45, θα συναντηθεί με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, στο Μέγαρο Μαξίμου.