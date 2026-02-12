Μαρινάκης: Η στάση της χώρας μας δείχνει το δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού χωρίς πομπώδεις «κορώνες» - Real.gr

«Πραγματοποιήθηκε χθες η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και η διμερής συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης και του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε κατά τη διάρκεια των επαφών με την τουρκική πλευρά την πάγια ελληνική θέση για την επίλυση του ζητήματος οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, της μόνης διαφοράς που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας στη βάση του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα του δικαίου της θάλασσας ενώ τόνισε πως είναι πλέον καιρός να αρθεί οποιαδήποτε απειλή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».

Πρόσθεσε ότι «παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό τονίζοντας τη σαφή ελληνική θέση αλλά και την ευκαιρία που δημιουργείται με τις πρωτοβουλίες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και παράλληλα επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας όπως έχει αποτυπωθεί και στη Συνθήκη της Λωζάνης για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης».

Στο σημείο αυτό έκανε αναφορά στη δήλωση του πρωθυπουργού για τους τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους έγινε το 2023 η στρατηγική επιλογή για μια δομημένη προσέγγιση των διμερών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο Διεθνές Δίκαιο» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της συνάντησης.

«Η στάση της χώρας μας δείχνει το δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού χωρίς πομπώδεις “κορώνες” αλλά με αυτοπεποίθηση και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.

Κατά τη διάρκεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν με τους Τούρκους ομολόγους τους όλα τα θέματα, τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα και αφορούν το εμπόριο, τη μετανάστευση, την πολιτική προστασία, τον πολιτισμό και να υπογράψουν επτά κοινά κείμενα».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός «βρίσκεται στο Βέλγιο για την άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια συγκυρία γεωπολιτικών αναταράξεων και αβεβαιοτήτων που καθιστούν την ενοποίηση της ενιαίας αγοράς πιο επιτακτική από ποτέ είναι το βασικό θέμα στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης.

“Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα, τελικά, να μπορεί να αποβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Θα έχω την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά, και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός».

Είπε επίσης ότι πριν από την έναρξη της άτυπης Συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συνάντηση ηγετών που οργάνωσαν η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο. Ζητούμενο η επίτευξη προόδου στην ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, η ενίσχυση διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών, η ανθεκτικότητα εφοδιαστικών αλυσίδων στις κρίσιμες πρώτες ύλες, η ένωση κεφαλαιαγορών.

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε τη θέση της Ελλάδας με βάση το δείκτη διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας. «Βελτιώθηκε η θέση της Ελλάδας όσον αφορά στην καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, όπως αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2025.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάχθηκε 56η, σε σύνολο 182 χωρών που αξιολογήθηκαν, κερδίζοντας τρεις θέσεις σε σύγκριση με την περσινή μέτρηση. Η βαθμολογία που συγκέντρωσε είναι 50 με άριστα το 100, την ώρα που ο παγκόσμιος μέσος όρος υποχώρησε στο 42, που αποτελεί χαμηλό δεκαετίας. Υπενθυμίζεται πως το 2018 η Ελλάδα είχε συγκεντρώσει 45 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 67η θέση. Μέσα σε χρονικό διάστημα επτά ετών, δηλαδή, βελτιώθηκε κατά 11 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Στο μεταξύ, αναπόσπαστο στοιχείο της αντιμετώπισης της διαφθοράς είναι η προστασία του κράτους δικαίου. Εκεί, η χώρα μας καταγράφει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, όπως αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «την τελευταία τετραετία η Ελλάδα μείωσε τις συστάσεις της Κομισιόν σε 4 από 7 και ήταν ένα από τα 12 κράτη – μέλη που σημείωσαν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις στη νεότερη έκθεση.

Με την πλήρη μετάβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” -το οποίο αντικαθιστά το “ΕΡΓΑΝΗ Ι”- την ερχόμενη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, διευκολύνεται περαιτέρω η λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού τους βάρους».

Στο σημείο αυτό ανέφερε ειδικά τα οφέλη που προσφέρει για τη λειτουργία των επιχειρήσεων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εντύπων (πχ Ε4 Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Ε9 για μερική απασχόληση κά), οι νέες δυνατότητες τροποποίησης υποβληθεισών δηλώσεων, η ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους, η καταγραφή των συνολικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως για όλες τις εργασιακές σχέσεις, για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση, η διάθεση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας, το αναμορφωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr και το νέο καθοδηγητικό περιβάλλον δηλώσεων ανάλογα με το είδος και τον τύπο της απασχόλησης.

Είπε ακόμη ότι επιπλέον το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» προσφέρει στους εργαζόμενους μέσω του αναβαθμισμένου myErgani app από το κινητό τους και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr: άμεση ενημέρωση και δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλων των στοιχείων της εργασιακής τους σχέσης και δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των ουσιωδών όρων εργασίας.

Ανέφερε ακόμη ότι από την αναβάθμιση του «ΕΡΓΑΝΗ» επωφελείται και η Δημόσια Διοίκηση.

Ολοκληρώνοντας ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι παραδόθηκαν στο Λιμενικό Σώμα 138 νέα οχήματα, κατηγορίας SUV, τα οποία είναι κατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση, τόσο σε αστικό και ημιαστικό περιβάλλον όσο και σε εκτός οδικού δικτύου συνθήκες.

Ακόμη «υπεγράφη νέα σύμβαση για την προμήθεια 81 οχημάτων τύπου pick-up, ενώ προγραμματίζονται επαναδιακηρύξεις για επιπλέον χερσαία επιχειρησιακά μέσα, όπως μοτοσυκλέτες και βαν μεταφοράς προσωπικού. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των χερσαίων μέσων υπερβαίνει τα 17 εκατ. ευρώ, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας των Λιμενικών Αρχών σε ολόκληρη τη χώρα».

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Πραγματοποιήθηκε χθες η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και η διμερής συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε, κατά τη διάρκεια των επαφών με την τουρκική πλευρά, την πάγια ελληνική θέση για την επίλυση του ζητήματος της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, της μόνης διαφοράς που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και συγκεκριμένα του Δικαίου της Θάλασσας, ενώ, τόνισε πως είναι πλέον καιρός να αρθεί οποιαδήποτε απειλή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, τονίζοντας την σαφή ελληνική θέση, αλλά και την ευκαιρία που δημιουργείται με τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και, παράλληλα, επανέλαβε την θέση της Ελλάδας, όπως έχει αποτυπωθεί και στην συνθήκη της Λωζάνης για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

«Με τον Πρόεδρο Ερντογάν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα, η οποία αποτυπώθηκε και στις σημερινές μας συνομιλίες και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της συνάντησης.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο Διεθνές Δίκαιο» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η στάση της χώρας μας δείχνει το δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού χωρίς πομπώδεις «κορώνες» αλλά με αυτοπεποίθηση και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.

Κατά τη διάρκεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν με τους Τούρκους ομολόγους τους όλα τα θέματα, τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα και αφορούν το εμπόριο, τη μετανάστευση, την πολιτική προστασία, τον πολιτισμό και να υπογράψουν επτά κοινά κείμενα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Βέλγιο για την άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια συγκυρία γεωπολιτικών αναταράξεων και αβεβαιοτήτων που καθιστούν την ενοποίηση της ενιαίας αγοράς πιο επιτακτική από ποτέ είναι το βασικό θέμα στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης.

«Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα, τελικά, να μπορεί να αποβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Θα έχω την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά, και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Πριν από την έναρξη της άτυπης Συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συνάντηση ηγετών που οργάνωσαν η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο. Ζητούμενο η επίτευξη προόδου στην ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, η ενίσχυση διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών, η ανθεκτικότητα εφοδιαστικών αλυσίδων στις κρίσιμες πρώτες ύλες, η ένωση κεφαλαιαγορών.

Βελτιώθηκε η θέση της Ελλάδας όσον αφορά στην καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, όπως αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2025.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάχθηκε 56η, σε σύνολο 182 χωρών που αξιολογήθηκαν, κερδίζοντας τρεις θέσεις σε σύγκριση με την περσινή μέτρηση. Η βαθμολογία που συγκέντρωσε είναι 50 με άριστα το 100, την ώρα που ο παγκόσμιος μέσος όρος υποχώρησε στο 42, που αποτελεί χαμηλό δεκαετίας.

Υπενθυμίζεται πως το 2018 η Ελλάδα είχε συγκεντρώσει 45 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 67η θέση. Μέσα σε χρονικό διάστημα επτά ετών, δηλαδή, βελτιώθηκε κατά 11 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Στο μεταξύ, αναπόσπαστο στοιχείο της αντιμετώπισης της διαφθοράς είναι η προστασία του κράτους δικαίου. Εκεί, η χώρα μας καταγράφει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, όπως αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την τελευταία τετραετία η Ελλάδα μείωσε τις συστάσεις της Κομισιόν σε 4 από 7 και ήταν ένα από τα 12 κράτη – μέλη που σημείωσαν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις στη νεότερη έκθεση.

Με την πλήρη μετάβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» -το οποίο αντικαθιστά το «ΕΡΓΑΝΗ Ι»- την ερχόμενη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, διευκολύνεται περαιτέρω η λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού τους βάρους.

Ειδικότερα, στα οφέλη που προσφέρει για τη λειτουργία των επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

* η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εντύπων (π.χ. Ε4 Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Ε9 για μερική απασχόληση κ.ά.)

* οι νέες δυνατότητες τροποποίησης υποβληθεισών δηλώσεων,

* η ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους,

* η καταγραφή των συνολικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως για όλες τις εργασιακές σχέσεις, για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση,

* η διάθεση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας,

* το αναμορφωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr και

* το νέο καθοδηγητικό περιβάλλον δηλώσεων ανάλογα με το είδος και τον τύπο της απασχόλησης.

Επιπλέον, το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» προσφέρει στους εργαζόμενους μέσω του αναβαθμισμένου myErgani app από το κινητό τους και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr:

* άμεση ενημέρωση και δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλων των στοιχείων της εργασιακής τους σχέσης και

* δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των ουσιωδών όρων εργασίας

Από την αναβάθμιση του «ΕΡΓΑΝΗ» επωφελείται και η Δημόσια Διοίκηση καθώς:

* αναβαθμίζεται το σύστημα και μετατρέπεται από σύστημα γεγονότων σε μητρώο,

* βελτιώνεται η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας,

* εισάγονται νέες υπηρεσίες και

* παρέχονται σημαντικά εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας.

Παραδόθηκαν στο Λιμενικό Σώμα 138 νέα οχήματα, κατηγορίας SUV, τα οποία είναι κατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση, τόσο σε αστικό και ημιαστικό περιβάλλον όσο και σε εκτός οδικού δικτύου συνθήκες.

Τα οχήματα κατανέμονται, άμεσα, σε Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια. Το συνολικό κόστος απόκτησης ανέρχεται σε περίπου 5,34 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση της προμήθειας προήλθε:

* για τα 108 οχήματα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και

* για τα 30 οχήματα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ «Πολιτική Προστασία 2021-2027».

Η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη παραληφθεί 51 οχήματα συμβατικού τύπου, ενώ εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται η παραλαβή 40 επιπλέον οχημάτων διαφόρων τύπων και διαμορφώσεων, όπως μεταφοράς προσωπικού και οδικής βοήθειας.

Ακόμη, υπεγράφη νέα σύμβαση για την προμήθεια 81 οχημάτων τύπου pick-up, ενώ προγραμματίζονται επαναδιακηρύξεις για επιπλέον χερσαία επιχειρησιακά μέσα, όπως μοτοσυκλέτες και βαν μεταφοράς προσωπικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των χερσαίων μέσων υπερβαίνει τα 17 εκατ. ευρώ, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας των Λιμενικών Αρχών σε ολόκληρη τη χώρα».