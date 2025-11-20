Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση - Real.gr

«Κύριε Ανδρουλάκη δεν θα ήθελε κανείς να είναι στη θέση σας. Προαναγγείλατε από χθες μία ομιλία – παρέμβαση γιατί ελλείψει προγράμματος, εναλλακτικής πρότασης, οποιασδήποτε λύσης συγκεκριμένης που θα μπορούσατε να προτείνετε, περιμένατε μήνες ολόκληρους τη μέρα που θα έρθουν δύο συγκεκριμένοι μάρτυρες στην εξεταστική για να κάνετε το δικό σας σόου», ανέφερε στην Ολομέλεια ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη.

«Και είναι φοβερό για κάποιον να πιστεύει ότι με το ίδιο λάθος στη ζωή θα έχει άλλο αποτέλεσμα. Στην αρχή λέγατε “σιγά μην τους καλέσουν”, δηλαδή την πρώτη μέρα που η πλειοψηφία κατέθεσε έναν κατάλογο και είπε ότι θα επικαιροποιηθεί μας αμφισβητήσατε. Εκλήθησαν. Μετά είπατε θα τους συγκαλύψουν. Και ενώ ο ένας εκ των δύο έστειλε ένα υπόμνημα θεωρώντας, τελοσπάντων, ότι μπορεί να μην μιλήσει, θα αξιολογηθεί αυτό, στον εισαγγελέα ποιος τους έστειλε; Αυτός που δήθεν θα τους συγκάλυπτε. Γιατί είπατε “σιγά το πράγμα”. Τους στείλατε εσείς στον εισαγγελέα;. Ποιος πρότεινε να πάνε στον εισαγγελέα; Η κυβερνητική πλειοψηφία.», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

«Αλλά είπατε και ένα ψέμα σε δημόσια μετάδοση. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης είπε σήμερα ένα ψέμα που προκύπτει από το πρακτικά της Βουλής. οτι ο κ. Λαζαρίδης επιτέθηκε σωματικά σε έναν μάρτυρα. Το είπε ή δεν το είπε; Το είπε. Εχω εδώ τα πρακτικά και έχω ζητήσει να μου τα εκτυπώσουν. “Σας επιτέθηκα σωματικά” ρωτάει ο κ. Λαζαρίδης τον μάρτυρα, τον ίδιο. “Σωματικά, όχι”. Αρα κ. Ανδρουλάκη ήρθατε σήμερα στη Βουλή και λόγω του εκνευρισμού σας είπατε ψέματα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.