Μαρινάκης: Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με καταιγίδες, η Ελλάδα δυναμώνει, μετράει η γνώμη της - Real.gr

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών σχετικά με την αντιπαράθεση των ΗΠΑ με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά, ανέφερε ότι η Ελλάδα γίνεται σημείο εισόδου για την αμερικανική ενέργεια στην ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύει την στρατηγική της σχέση με τις ΗΠΑ και πως υπάρχουν συμφωνίες που έχουν υπογραφεί χωρίς να αμφισβητούμε επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν.

«Σήμερα τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τους άνδρες και τις γυναίκες, τα στελέχη που φρουρούν και προστατεύουν τα σύνορα της χώρας ημέρα και νύχτα. Η κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός τιμούν το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποτελεί την ψυχή της αμυντικής θωράκισης της πατρίδας, της ασφάλειάς μας και υπηρετεί τις αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ελευθερίας, του δικαίου», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι κατατέθηκε στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Τόνισε ότι είναι ένας προϋπολογισμός από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών. «Περιλαμβάνει μεγάλες μειώσεις ή και μηδενισμό φόρων για μισθωτούς, οικογένειες, νέους και επαγγελματίες ενισχύοντας ουσιαστικά τη μεσαία τάξη», όπως δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. «Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο: να κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην ευρωζώνη. Όσον αφορά στα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού αναμένεται ο ρυθμός ανάπτυξης να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026 έναντι 1,3 και 1,2% για την ευρωζώνη αντίστοιχα. Το ονομαστικό ΑΕΠ να αυξηθεί από 248,7 δισ. ευρώ το 2025 σε 260 δισ. ευρώ το 2026. Ο εγχώριος πληθωρισμός να αποκλιμακωθεί απ’ το 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026. Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων να αυξηθεί από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026».

Υπογράμμισε επίσης ότι το ποσοστό ανεργίας βελτιώθηκε περαιτέρω το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα του εργατικού δυναμικού διαμορφούμενο σε 8,6% που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008. Ακόμη ότι το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ να διαμορφωθεί σε 138,2%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

«Παρά το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον η Ελλάδα αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής της πολιτικής κι όλα αυτά αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών» είπε.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε μια σειρά από θετικές ειδήσεις που είχαμε διαδοχικά στον τομέα της οικονομίας μεταξύ των οποίων την αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τον οίκο Fitch, «μια απόφαση που βασίστηκε στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους τις υψηλές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανθεκτικότητα της ανάπτυξης και τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος. Η εν λόγω εξέλιξη επιβεβαιώνει τόσο την πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία όσο και την αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα έχει τον 5ο χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό στην ευρωζώνη».

Πρόσθεσε ότι τα ταυτόχρονα «η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η αποδοχή της πρότασης κατά 74,2% από τους μετόχους δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν απολύτως έτοιμη να κάνει αυτό το πολύ σημαντικό βήμα».

Είπε στη συνέχεια ότι «διευρύνονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλεξιμότητας και παρατείνεται η χρονική διάρκεια υπαγωγής στο πρόγραμμα ‘Σπίτι μου ΙΙ’, το οποίο υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα».

Στο σημείο αυτό ανέλυσε κάποια στοιχεία για την υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου Ι».

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που έχουν ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής, οπλοφορίας και διακίνησης όπλων τις οποίες εξειδίκευσε από το Ρέθυμνο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «καταλυτική είναι η συμβολή του Δικαστικού Χάρτη -όπως προκύπτει από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του- στη βελτίωση της λειτουργίας και στην αποδοτικότητα του συνόλου των Πρωτοδικείων της χώρας. Χαρακτηριστικά σημειώνεται πως ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από τα 2 χρόνια σε περίπου 1 χρόνο, δηλαδή από τις 705 ημέρες στις 364 ημέρες. Η βελτίωση του εκτιμώμενου χρόνου έκδοσης απόφασης αφορά στο 92% της δικαστικής ύλης πανελλαδικά».

«Ανοίγει και τυπικά, πλέον, ο δρόμος για τις πληρωμές των αγροτών, μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Action Plan 2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Βάσει του χρονοδιαγράμματος, έως το τέλος Νοεμβρίου θα έχει πληρωθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης, που μπορεί να φθάσει έως τα 550 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, προτεραιότητα έχει η πληρωμή του Μέτρου 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσουν, έως το τέλος του έτους, τα οκτώ προγράμματα που δεν έχουν πληρωθεί και για πρώτη φορά θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ αποζημιώσεις για καταστροφές εντός του έτους που έχουν συντελεστεί. Εντός του 2025 αναμένεται να πληρωθεί και η έκτακτη ενίσχυση προς τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί λόγω των επιζωοτιών και θα ακολουθήσει η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και την εφαρμογή του Κανονισμού EMFA και αναφέρθηκε σε μερικές από τις βασικότερες διατάξεις του που αφορούν ζητήματα όπως: βελτίωση της εισπραξιμότητας του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ στους λογαριασμούς ενέργειας, παροχή πρόσθετης αμοιβής αποδοτικότητας στο προσωπικό της ΕΡΤ, αξιοποίηση του αρχείου της ΕΡΤ στα σχολικά μαθήματα σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύσταση ειδικής ομάδας καινοτομίας και σύγχρονων τεχνολογιών στην ΕΡΤ (innovation hub), υποχρέωση, για πρώτη φορά, των φορέων του δημόσιου τομέα να δημοσιοποιούν τις δαπάνες που κατανέμουν για κρατική διαφήμιση, πριν και αφού τις πραγματοποιήσουν, απόκτηση, για πρώτη φορά, θεσμικού, ανεξάρτητου μηχανισμού αυτορρύθμισης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ο λόγος για το Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ενίσχυση του Παρατηρητηρίου για τις καταχρηστικές αγωγές κατά των δημοσιογράφων (SLAPPs), παρέχοντας θεσμική και οικονομική στήριξη στην προστασία των δημοσιογράφων.

Ερωτηθείς για όσα σχετικά είπε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής απάντησε πως «κινούνται στο ίδιο πλαίσιο οι θέσεις του κ. Καραμανλή με τις θέσεις του κ. Μητσοτάκη».

Για όσα είπε η κινεζική πρεσβεία για παρέμβαση της κυρίας Γκιλφόιλ στα εσωτερικά της Ελλάδας, δήλωσε πως δεν υπάρχει καμία παρέμβαση αλλά στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε. «Το ένα δεν συγκρούεται με το άλλο», υπογράμμισε.

Για τις αιχμές της κυρίας Ζαχάροβα κατά της Ελλάδας και την αντιπαράθεση των πρεσβειών Κίνας και ΗΠΑ για το λιμάνι του Πειραιά, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με καταιγίδες, η Ελλάδα δυναμώνει επί της ουσίας, μετράει η γνώμη της, δεν θέλω να πω κάτι για τις ανακοινώσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως προς την κυρία Ζαχάροβα είπε ότι θέση μας με τον αμυνόμενο, δικαιώνεται και μπορεί να ενοχλεί. «Μένουμε στην ανακοίνωση του υπουργείου εξωτερικών», σημείωσε.

Για την επίθεση χθες του Νίκου Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι. «Ήθελε να μετατρέψει μια συζήτηση για ένα ιστορικής σημασίας νομοσχέδιο σε ένα ακόμα σόου για μία πολύ σοβαρή υπόθεση. Η τακτική όπως στο δυστύχημα των Τεμπών. Πάνω στη μανία, την οργή και την ένταση είπε και ψέματα με κορυφαίο για τη δήθεν σωματική επίθεση που δέχθηκε μάρτυρας από τον κ. Λαζαρίδη. Δεν είναι καλό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση. Η εξεταστική συνεχίζει το έργο της. Διαψεύδει τις προβλέψεις. Επιτελεί το έργο της. Αυτή η κατασκευασμένη προσπάθεια επίθεσης για την απουσία του μάρτυρα δεν έπιασε τόπο. Δεν μπορεί κάποιος να θέλει να συγκαλύψει κάποιον που τον στέλνει στον εισαγγελέα. Δεν πετυχαίνουν κάτι και αυτό προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις», πρόσθεσε.

«Οι εκλογές είναι ένα ζύγι κάθε ψηφοφόρου. Για να έχει διπλάσιο ποσοστό σε μια ουδέτερη πολιτικά περίοδο η κυβέρνηση, σημαίνει ότι σε αυτό το ζύγι θεωρούν οι πολίτες τα θετικά περισσότερα από τα αρνητικά. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρούμε ότι είναι στα αρνητικά. Γι’ αυτό πρέπει αν τρέξουμε να επιστραφούν τα κλεμμένα, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, όλοι οι μάρτυρες ήρθαν, ένας που δεν ήρθε τον στείλαμε στον εισαγγελέα. Άλλοι δεν ακούν τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Για το αίτημα της αντιπολίτευσης για τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, δήλωσε πως τακτικισμοί είναι αυτά που κάνει η αντιπολίτευση. «Δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι να υποστηρίξουν. Η αντιπολίτευση κάνει τακτικισμούς. Ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα; Να τον στείλει η εξεταστική στον εισαγγελέα. Εμείς είμαστε δύο βήματα μπροστά. Αυτά δεν στέκουν. Τώρα αν έχει ή όχι το δικαίωμα της σιωπής θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Αν ήταν συντονισμένο σχέδιο δεν θα έρχονταν και άλλοι και αν θέλαμε να συγκαλύψουμε τον έναν, δεν θα τον στέλναμε στον εισαγγελέα», πρόσθεσε.

Για όσα είπε ο κ. Βορίδης για τον κ. Βάρρα, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «ισχύει ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα» και πως «η στάση μας και η θέση μας σχετικά με όσα έχουν καταλογιστεί στον κ. Βορίδη, είναι σαφής και δικαιώθηκαν οι θέσεις του». Πρόσθεσε πως «υπήρξε διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Βάρρας παραμένει στο ρόλο που έχει και ο κ. Βορίδης δικαιώθηκε και η προσπάθεια της αντιπολίτευσης έπεσε στο κενό».

«Δεν είναι ευχάριστο να σε συκοφαντούν, να σε βρίζουν και εσύ να μην αντιδράς», απάντησε για το κλίμα στην εξεταστική. «Δεν τους αρέσουν οι ερωτήσεις που κάνει ο κ. Λαζαρίδης. Αλλά δεν είναι δυνατόν να βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις. Δεν μπορεί να λες φασίστα έναν βουλευτή της ΝΔ. Η ΝΔ αποκατέστησε τη Δημοκρατία στη χώρα. Πολιτικά ας απαντήσουν», ανέφερε.

Για το ενδεχόμενο να προταθεί για πρόεδρος του Eurogroup ο κ. Πιερρακάκης, δήλωσε πως μιλάμε για φήμες οι οποίες και ως φήμες λένε την πραγματικότητα. «Θα έβγαινε ποτέ τέτοια φήμη το 2015; Η χώρα μας ήταν συνώνυμο της κωλοτούμπας, της αναξιοπιστίας, των ελλειμμάτων και των χρεών. Θα ήταν ίσως το πιο σύντομο ανέκδοτο. Τώρα και έχει βγει αυτή η φήμη και κανείς δεν την αντιλαμβάνεται ως ανέκδοτο. Μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε γιατί δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω», συμπλήρωσε.

Για όσα είπε στο Βήμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι απολύτως σεβαστή η όποια θέση του και δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει τις θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά ζήτημα φωτογραφικών προσλήψεις μέσω της ΚΕΔΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το υπουργείο Εσωτερικών απάντησε πως δεν είναι θέμα που το αφορά καθώς η ΚΕΔΕ δεν είναι φορέας της κυβέρνησης. Πρόσθεσε πως η ΚΕΔΕ απάντησε ότι είναι απόλυτα νόμιμες οι προσλήψεις.

Σχετικά με πρόσφατες τοποθετήσεις του υπουργού Άμυνας για την ευρωπαϊκή άμυνα, δήλωσε πως το να έχεις μια Ευρώπη που εξοπλίζεται και ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα δεν συγκρούεται με το γεγονός ότι η χώρα μας ψηλώνει ουσιαστικά και ψηλώνει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή μας και σε όλη την Ευρώπη.

«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο», απάντησε ερωτηθείς για δημοσιεύματα για νέο πακέτο μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών. «Όσο συνεχίζουμε να έχουμε παραπάνω έσοδα και λιγότερους φόρους, τόσο θα έχουμε θετικές ειδήσεις», ανέφερε, ενώ σημείωσε ότι θα έχουμε την έκτακτη ενίσχυση των κτηνοτρόφων που επλήγησαν και ένα έκτακτο μέτρο για το στεγαστικό που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ψήφιση του προϋπολογισμού στη βουλή.

Για τον όρο «οικονομία του καφέ» από το LSE και τη θέση της κυβέρνησης ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη, ότι έχει από τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης των μισθών, ότι είμαστε η χώρα που έχει αυξήσει τον όγκο των επενδύσεων από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη, ότι η Ελλάδα έχει διπλασιάσει τις εξαγωγές, ότι στη βιομηχανία και τη μεταποίηση το μερίδιο στην οικονομία έχει επίσης αυξηθεί, ότι στα ενεργειακά η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας καθαρής ενέργειας. «Η Ελλάδα δεν είναι η χώρα του καφέ. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από τη Eurostat και όχι από το κεφάλι μας», επισήμανε.

Για την ποινική δίωξη του σημερινού αρχηγού του Λιμενικού και αν θα απομακρυνθεί, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως ο αρχηγός και όλη η ηγεσία του Σώματος απολαμβάνουν της απολύτου εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Πρόσθεσε ότι τυχόν ποινικές ευθύνες θα καταλογιστούν από τη δικαιοσύνη και ταυτοχρόνως σε διοικητικό επίπεδο θα διενεργηθεί η απαιτούμενη ΕΔΕ για το ναυάγιο στην Πύλο.