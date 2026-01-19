Μαρινάκης στις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες - Real.gr

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σχολίασε στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Η κα Καρυστιανού είχε τοποθετηθεί για το ζήτημα των αμβλώσεων, λέγοντας ότι θεωρεί ότι πρόκειται «για ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης και ότι η κοινωνία είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει τι θα ήθελε να γίνει».

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς τα πράγματα σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα».

Την ίδια ώρα, σχετικά με την ενασχόληση της Μαρίας Καρυστιανού με τον πολιτικό χώρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «είναι ένα πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω προσωπικών ερεθισμάτων, μιας προσωπικής εμπειρίας, μιας προσωπικής δύσκολης στιγμής και άλλο πράγμα να χρησιμοποιεί το συλλογικό πένθος για να προχωρήσει πολιτικά».

«Οφείλουμε να το διαχωρίσουμε, γιατί ζούμε στη χώρα της απόλυτης διαστρέβλωσης και της ύψιστης προσπάθειας προπαγάνδας. Άλλο πράγμα «μπαίνω για τους όποιους δικούς μου προσωπικούς λόγους» κι άλλο πράγμα μετατρέπω πραγματικά, τη λέω ξανά τη φράση, μπας και την καταλάβουν κάποιοι κακοπροαίρετοι, θεωρώ, «μετατρέπω το συλλογικό τραύμα σε βατήρα προσωπικής πολιτικής ανέλιξης. Έχουμε μια πλούσια γλώσσα, η οποία βγάζει ξεκάθαρα νοήματα», πρόσθεσε.