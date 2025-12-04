Μαρινάκης: Στόχος της κυβέρνησης είναι οι αναπτυξιακές πολιτικές να περάσουν σε κάθε γωνιά της χώρας - Real.gr

«Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αναρτήθηκαν πριν από λίγη ώρα από την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία στο τρίτο τρίμηνο του 2025 μειώθηκε στο 8,2% σε σχέση με το 9% που ήταν στο αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αναρτήθηκαν πριν λίγη ώρα από την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία στο τρίτο τρίμηνο του 2025 μειώθηκε στο 8,2% σε σχέση με το 9% που ήταν στο αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα του πυρήνα της πολιτικής μας. Διπλασιάζουμε επενδύσεις, δημιουργούμε θέσεις εργασίας και αυξάνουμε τα έσοδα μειώνοντας φόρους.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι οι αναπτυξιακές πολιτικές να περάσουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Γι’ αυτό και η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, υπό τον Πρωθυπουργό, περιλαμβάνει έναν πλήρη οδικό χάρτη με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και σειρά πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στην περιφέρεια.

Για να καταδειχθεί, μάλιστα, η σημασία, τόσο των ορεινών περιοχών, όσο και της νησιωτικής Ελλάδας, αποφασίστηκε η συγκρότηση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για τη νησιωτικότητα, με στόχο τον αποδοτικότερο συντονισμό πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Ακόμη, θα εφαρμόζεται ρήτρα ορεινότητας, νησιωτικότητας και απολιγνιτοποίησης στις πολιτικές των Υπουργείων που επηρεάζουν, καθοριστικά, τους τοπικούς πληθυσμούς και την οικονομία.

Βασικός πυλώνας της Εθνικής Στρατηγικής είναι η επίλυση άμεσων ζητημάτων που αφορούν στην ελληνική περιφέρεια και η διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα για τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Ήδη, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής, εκπονούνται και εντός του 2026 θα ολοκληρωθούν 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας. Σήμερα, στην ελληνική περιφέρεια, υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα, ενώ το 2026 και το 2027 θα παραδοθούν περισσότερα από 330 εμβληματικά έργα.

Υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών.

Πρόκειται για ένα κρίσιμο εργαλείο, με σκοπό τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για μια πιο ορθολογική κατανομή των έργων πυροπροστασίας, αφού οι συνθήκες έχουν αλλάξει καθώς έχουν μεσολαβήσει 45 χρόνια από τον αρχικό προσδιορισμό των ελληνικών περιοχών βάσει του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς.

Με τον νέο Χάρτη οι Δήμοι της χώρας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας, ανάλογα με το είδος της βλάστησης, τις κλιματολογικές συνθήκες και τη συχνότητα τιμών 3, 4 και 5 στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τα τελευταία 20 έτη.

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου που αφορά στην ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, με στόχο την βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς και την σταδιακή μείωση παραβάσεων και τροχαίων ατυχημάτων.

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του τρόπου καταγραφής, βεβαίωσης και είσπραξης των τροχονομικών παραβάσεων, μέσα από αξιόπιστες και διαφανείς ψηφιακές διαδικασίες.

“Στόχος μας είναι με το πληροφοριακό σύστημα και την εγκατάσταση καμερών να σώσουμε ανθρώπινες ζωές” δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ στις ρυθμίσεις οφειλών για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 2.450 ρυθμίσεις, με το συνολικό ύψος των ρυθμιζόμενων οφειλών να προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ.

Από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 48.414 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 15,26 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον περασμένο μήνα ολοκληρώθηκαν 292 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 29 αφορούν άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 377 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σταθερά αυξανόμενη αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού ως βασικού εργαλείου ρύθμισης οφειλών, που παρέχει μάλιστα στοχευμένη κοινωνική στήριξη σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Μετά το Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ, το Λονδίνο και τη Στουτγκάρδη, επόμενη στάση της πρωτοβουλίας “Rebrain Greece” είναι η Νέα Υόρκη, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Η δράση εξωστρέφειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποσκοπεί στην επαγγελματική διασύνδεση και διερεύνηση πιθανών συνεργασιών Ελλήνων υψηλής εξειδίκευσης, που διαβιούν και εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, με επιχειρήσεις αιχμής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν συνεργάτες και στελέχη με τα οποία μπορούν να αναπτύξουν επαγγελματικές συνέργειες.

Οι 35 εταιρείες που συμμετέχουν στην εκδήλωση και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη, δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπως: κατασκευές, τεχνητή νοημοσύνη, έρευνα και ανάπτυξη, πληροφορική, βιομηχανία και παραγωγή, χρηματοοικονομικά, ενέργεια, ναυτιλία, τηλεπικοινωνίες, ενημέρωση και media, τουρισμός, φαρμακοβιομηχανία, κά.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat από τους 660.000 Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης, έχουν, ήδη, επιστρέψει 420.000.

Ο Πρωθυπουργός στις 18:30, σήμερα, θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: “Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση”, στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής».