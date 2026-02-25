Μαρινάκης στον realfm 97.8: «Αποδείχθηκε ότι ο κ. Βορίδης ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή ελέγχων» - Real.gr

«Αποδείχθηκε ότι ο κ. Βορίδης ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή ελέγχων», τόνισε, μεταξύ άλλων, στον realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως εάν είχε βάση η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θα είχαν προσκομίσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πως πρόκειται για μια εξέλιξη που «μόνο ανησυχία δεν πρέπει να προκαλεί». Τόνισε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο «μιας ακόμη πιο βαθιάς σχέσης με τις Η.Π.Α.» και σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα είναι «πιο ισχυρή από ποτέ» σε γεωστρατηγικό επίπεδο. Απέρριψε δημοσιεύματα που υπαινίσσονται εμπλοκή της χώρας στο Ιράν, σημειώνοντας κατηγορηματικά: «Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα» και κάλεσε τον κόσμο «να μην τα υιοθετεί και να μην, εντός εισαγωγικών, “τα αγοράζει”».

Σχετικά με τα πορίσματα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι, σε αντίθεση με το παρελθόν, η συγκεκριμένη διαδικασία είχε έντονη δραστηριότητα, με δεκάδες μάρτυρες και συνεδριάσεις.

Ωστόσο, στάθηκε κυρίως στην ουσία, λέγοντας ότι αναδείχθηκε «μια πολύ κακή εικόνα, μια πολύ άσχημη νοοτροπία» που κυριάρχησε για χρόνια στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων. Υποστήριξε ότι το πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι «ένα εμπεριστατωμένο πόρισμα» και κάλεσε όσους το επικρίνουν να το διαβάσουν πριν διαμορφώσουν κρίση.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τους πρώην υπουργούς, τόνισε ότι «ουδέποτε παρενέβη» ο κ. Βορίδης σε ελέγχους και ότι δεν προέκυψε στοιχείο που να στοιχειοθετεί ποινική ευθύνη.

Για τον κ. Αυγενάκη είπε επίσης ότι «δεν υπήρξε ένα στοιχείο» που να τεκμηριώνει συνέργεια ή ηθική αυτουργία. Παράλληλα κάλεσε τα κόμματα να κατονομάσουν συγκεκριμένα στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, «απεκρύβησαν» ή «συγκαλύφθηκαν», επισημαίνοντας ότι «το να βγάζουμε έναν τίτλο και να λέμε “συγκάλυψη” δεν έχει καμία αξία». Δήλωσε επίσης ότι το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ «έχει πληγώσει πολύ τη χώρα» και «σίγουρα έχει πληγώσει και την κυβέρνηση».

Για το περιστατικό στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, μίλησε για «επανάληψη μιας νοσηρής λογικής της μεταπολιτευτικής Ελλάδας», προσθέτοντας ότι κάποιοι θεωρούν πως είναι «πάνω από το νόμο».

Αναφερόμενος στην υπόθεση των εκταφών για την τραγωδία στα Τέμπη, σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να έρθει σε αντιδικία με συγγενείς θυμάτων. Η υπόθεση «έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης» και «η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης είναι μία υπόθεση καθαρά της Δικαιοσύνης». Επανέλαβε ότι υπάρχει «απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη» και κάλεσε όλους να την αφήσουν «να κάνει τη δουλειά της», με σεβασμό στο αίτημα της κοινωνίας για δικαιοσύνη.

Τέλος, για τις δημοσκοπήσεις και τις μετεκλογικές συνεργασίες, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός» και ότι η κυβέρνηση επιδιώκει αυτοδυναμία, την οποία θεωρεί «συνώνυμο της σταθερότητας και της αληθινής προόδου».

Ακούστε το ηχητικό: