Μαρινάκης: «Το Λιμενικό κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων» - Τι είπε για υπόθεση Παναγόπουλου και επεισόδια στο ΑΠΘ - Real.gr

«Το ελληνικό λιμενικό κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ούτως ώστε να προστατεύει, να συμβάλλει, να συνδράμει καταλυτικά στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων. Πολλές φορές οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού σώματος υπερβάλλουν εαυτούς, σώζουν ανθρώπινες ζωές, έχουν σώσει, αν τις αθροίσει κανείς πολλές εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, ανθρώπων οι οποίοι στοιβάζονται σε μικρές, σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω, βάρκες από τους δολοφόνους, στην πραγματικότητα λαθροδιακινητές, χωρίς σωσίβια τις περισσότερες φορές, αν όχι κάθε φορά, στις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, κάθε ξεχωριστό περιστατικό εκ του νόμου ερευνάται για να διαπιστωθεί αν η κάθε επιχείρηση εκτελέστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις και του εγχώριου και συνολικά του διεθνούς δικαίου, όσα προβλέπει δηλαδή. Και δεν σας το κρύβω ότι από πριν η διάθεση είναι να πιστεύουμε τους λιμενικούς, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από το να επιτεθούν σε κανέναν, και αντιμετωπίζουν επιθέσεις, και όχι τους λαθροδιακινητές και διάφορες συλλογικότητες και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν εκ του πονηρού και ο στόχος έχουν όχι μόνο να διαβάλουν το λιμενικό σώμα αλλά και συνολικά τη χώρα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την τραγωδία στη Χίο.

«Το ελληνικό λιμενικό ακολουθεί όλα όσα προβλέπει ο νόμος και σε επίπεδο καταγραφής, και μάλιστα γίνεται δόλια από κάποια Μέσα, αν δεν είναι δόλια τότε ας ενημερωθούν καλύτερα αυτά τα Μέσα, σύγχυση μεταξύ των καμερών που υπάρχουν ανά περιοχή και των θερμικών καμερών οι οποίες όπως εξήγησε αναλυτικά και το γραφείο Τύπου του λιμενικού σώματος και έχουμε απαντήσει και εμείς σε σχετικές ερωτήσεις ως κυβέρνηση, λειτουργούν επικουρικά και έχουν εντελώς διαφορετικό λόγο ύπαρξης» πρόσθεσε.

«Δουλειά του λιμενικού σώματος είναι να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, κάποιος ο οποίος προσπαθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να εισέλθει παράνομα στη χώρα, κάνει αυτή τη συγκεκριμένη παράνομη πράξη. Άρα, το να κουνάμε το δάχτυλο στους ανθρώπους, οι οποίοι, ρισκάροντας πολλές φορές τη ζωή τους, γιατί ακόμα και στο πρόσφατο περιστατικό ανοιχτά της Χίου και σε αυτή την τραγωδία, τραυματίστηκαν άνθρωποι του λιμενικού σώματος. Εάν λοιπόν υπάρχει κάτι επιχειρησιακά το οποίο δεν έγινε σωστά, αυτό να ελεγχθεί αυτονοήτως και πρέπει να ελεγχθεί. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι είμαστε ευγνώμονες στις γυναίκες και τους άνδρες του λιμενικού σώματος» σημείωσε.

Σε ερώτηση για την υπόθεση Παναγόπουλου και τα προγράμματα ΕΣΠΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Πρώτον, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και αναφέρομαι και στον κύριο Παναγόπουλο και σε κάθε πρόσωπο φαίνεται να ελέγχεται για την συγκεκριμένη υπόθεση. Δεύτερον, δεν θα χρεωθεί η κυβέρνηση και η ΝΔ και τον κ. Παναγόπουλο. Και εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανέστειλε την ιδιότητα του μέλους. Σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν -κακώς, τι θα γινόταν- εάν αντιστοίχως είχε συμβεί με τέτοια υπόθεση, με βασικό εμπλεκόμενο μέλος της ΝΔ. Τι θα είχε γίνει; Πόσες ανακοινώσεις; Πόσες πορείες; Πόσες έκτακτες παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών στη βουλή. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να στοχοποιήσουμε συλλήβδην ένα κόμμα, συνολικά ένα κόμμα, επειδή ελέγχεται ένα από τα εμβληματικότερα μέλη του, όπως συνέβη σε άλλες υποθέσεις, όπου για μέλη της ΝΔ, ανενεργά μέλη της ΝΔ, προσπάθησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ταυτίσουν ένα ολόκληρο κόμμα και τα μέλη του με κάποια φυσικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχονται για συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρα, αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν αγγίζει άλλα πολιτικά πρόσωπα, ούτε αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια έρευνα για κάποια άλλα πρόσωπα. Ο βασικός πρωταγωνιστής της έρευνας αυτής είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα, από τα πιο εμβληματικά μέλη, το νούμερο ένα πρόσωπο στο συνδικαλιστικό χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ελέγχεται το ΠΑΣΟΚ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα άλλες φορές σε περιπτώσεις όπου ελέγχεται ένα μέλος της ΝΔ και μεταφράζουν τον έλεγχο αυτό σε μια ευθύνη συνολικά της ΝΔ» σημειώνοντας ότι ούτε η κυρία Στρατινάκη είναι στα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Επιπλέον ο κ. Μαρινάκης είπε: «Σχετικά με τις επιμέρους ερωτήσεις που μου κάνατε σε συνέχεια των σημερινών δημοσιευμάτων, μετά και επικοινωνία που είχα με τα γραφεία Τύπου των στελεχών στα οποία αναφερθήκατε και αναφέρονται και στα δημοσιεύματα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση τέτοιων έργων.

Αυτό είναι μια ευρύτερη οδηγία και μάλιστα με συγκεκριμένη ποσόστωση. Η εμπλοκή, δηλαδή, κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση τέτοιων έργων είναι και η κατεύθυνση της Ευρώπης, δεν είναι κάτι που ο εκάστοτε υπουργός εργασίας των τελευταίων ετών ξύπνησε ένα πρωί και το αποφάσισε. Τα έργα αυτά εντάχθηκαν την περίοδο της πρώτης τετραετίας, δηλαδή μετά το 2021 μέχρι και το 2022, κατά αυτή τη χρονική περίοδο. Και οι διαδικασίες μεταφοράς των πόρων, σύμφωνα και με την ενημέρωση που έχουμε, το αρμόδιο υπουργείο έγιναν με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών όπως προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία σχετικά με την μεταφορά έργων στο ΕΣΠΑ».

Για τα επεισόδια στο ΑΠΘ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε «η αστυνομία έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Είχαμε πάνω από 300 προσαγωγές και αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη μια πολύ δύσκολη, αλλά είναι δεδομένο ότι θα γίνει επιτυχώς, διαδικασία ταυτοποίησης των προσώπων για να μπορέσει στη συνέχεια η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

«Άρα η αστυνομία έκανε τη δουλειά της και στη συνέχεια θα κάνει τη δουλειά της η ανεξάρτητη δικαιοσύνη» σημείωσε.

«Πάμε στο δεύτερο, που επίσης άλλαξε από των ημερών μας, πειθαρχικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που προκύψει από την εισαγγελική έρευνα ότι κάποιοι από αυτούς έχουν και τη φοιτητική ιδιότητα θα έχουν και τις παρεπόμενες κυρώσεις, αυτοματοποιημένα πλέον από το πανεπιστήμιο. Αναστολή φοιτητικής ιδιότητας και ό,τι προβλέπει τέλος πάντων πλέον ο νόμος. Γιατί νομίζω συμφωνούμε όλοι, τέλος πάντων η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, ότι δεν έχουν θέση στα πανεπιστήμια εγκληματίες» πρόσθεσε.

«Επίπεδο τρίτο, οι πρυτανικές αρχές. Δεν υπήρχε καταρχάς καμία άδεια για το πάρτι. Ερευνήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και προσωπικά από την υπουργό, κάτι τέτοιο δεν δόθηκε καμία άδεια. Τι ελέγχεται; αν όλα τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν με βάση τα σχέδια ασφαλείας που έχει στείλει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εφαρμόστηκαν. Εδώ λοιπόν γίνεται αυτή η έρευνα και πολύ σύντομα το υπουργείο με τη συνδρομή των πρυτανικών αρχών που κάνει άμεσα ΕΔΕ, θα βγάλει τα συμπεράσματά του και θα δει εφόσον εφαρμόζεται εδώ και ο νόμος για κυρώσεις και σε αυτό το επίπεδο» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ