Μαριούπολη: Παγκόσμια ανησυχία για τα κρούσματα χολέρας- «Η επιδημία έχει ξεκινήσει»

Παγκόσμια ανησυχία έχουν προκαλέσει οι αναφορές για πιθανή επιδημία χολέρας στην Μαριούπολη.

Όπως δήλωσε ο σύμβουλος του δημάρχου της πόλης, Πέτρο Αντριουτσένκο στο ukranews.com, υπάρχουν ήδη μεμονωμένα κρούσματα. «Όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο νερό, το πόσιμο νερό, και ο κίνδυνος επιδημίας δεν είναι μόνο απειλή, αλλά συμβαίνει ήδη αφού καταγράφουμε τα πρώτα κρούσματα. Η επιδημία έχει ήδη αρχίσει» δήλωσε ο Αντριουτσένκο.

?? Health Ministry: Risk of cholera in Mariupol. Mass burials, poor access to clean water lead to a critical situation in Russian-occupied Mariupol, said Deputy Health Minister Ihor Kuzin. The ministry began monitoring suspected cases of cholera in the region on June 1. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 6, 2022

Όπως επιβεβαίωσε στην ουκρανική τηλεόραση ο Πέτρο Αντριούσενκο, σύμβουλος του δημάρχου Μαριούπολης πριν τη ρωσική εισβολή στην πόλη της Αζοφικής, οι Ρώσοι επέβαλαν λόκνταουν που ενδέχεται να διαρκέσει ως τις αρχές Ιουλίου.

1/ Occupiers close Mariupol for quarantine due to the spread of cholera This was announced on the air of the telethon by the mayor's adviser Petr Andryushchenko. — Oriannalyla ???? (@Lyla_lilas) June 6, 2022

«Είναι πολύ δύσκολο να καταγράψουμε τα αίτια του θανάτου, αλλά γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι το ποσοστό θνησιμότητας δεν έχει μειωθεί, αλλά μάλλον αυξάνεται. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι, στην πραγματικότητα, η Μαριούπολη έχει ήδη εισέλθει στην πρώτη φάση της επιδημίας. Και οι πηγές μας το επιβεβαιώνουν εν μέρει, στην πραγματικότητα, η πόλη βρίσκεται σε καραντίνα. Τώρα αυτή είναι μια πιο εύκολη εκδοχή της καραντίνας, πιο γραφειοκρατική. Αλλά νομίζω ότι έχουν ήδη καταλάβει ότι η επιδημία έχει ξεκινήσει», είπε.