Μάξιμος Χαρακόπουλος: Έρχεται νέα ρύθμιση για το ιδιοκτησιακό των παρακάρλιων χωραφιών - Real.gr

«Επειδή το ιδιοκτησιακό καθεστώς παρακάρλιων αγροτεμαχίων τείνει να γίνει “γόρδιος δεσμός” με τις διαστάσεις στην ερμηνεία της νομοθεσίας, που θέτει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανέλαβα την πρωτοβουλία και ζήτησα από τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ώστε να λήξει η διελκυστίνδα των ιδιοκτητών με το δημόσιο, να κατοχυρωθεί στους αγρότες η γη που κληρονόμησαν, που μεταβιβάζεται και καλλιεργείται εδώ και χρόνια, να μην κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις και να αποσοβηθεί η ερημοποίηση της περιοχής».

Τα παραπάνω τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού κ. Στέλιο Κουτνατζή για το ζήτημα που έχει ενσκήψει με την διαδικασία αναγνώρισης των παρακάρλιων αγρών στους ιδιοκτήτες αγρότες, συνεπεία των νόμων 5035/2023 και 4061/2012.

Ο Θεσσαλός πολιτικός το προηγούμενο διάστημα είχε ενημερώσει λεπτομερώς τον Γραμματέα για τη στασιμότητα που έχει προκληθεί στην προσπάθεια των αγροτών παρακάρλιων χωριών να κατοχυρώσουν χωράφια που κληρονόμησαν και καλλιεργούν εδώ και χρόνια πέριξ της πρώην λίμνης Κάρλας, λόγω των ενστάσεων της διεύθυνσης πολιτικής γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 5035/2023.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στην έκδοση του νόμου 5035/2023 κατόπιν των διαμαρτυριών των κατοίκων του Καλαμακίου, της Ανυγδαλής κι άλλων χωριών του δήμου Αγιάς ότι το δημόσιο διεκδικεί χωράφια που αυτοί κατέχουν και καλλιεργούν από τους πατεράδες τους, στη συνάντηση αναφέρθηκε και στην σημαντική κοινωνική διάσταση του προβλήματος.

Όπως υπογράμμισε το ζήτημα δεν πρέπει να καταστεί χρονίζον άλλα να διασαφηνιστεί γρήγορα, καθώς οι επιπτώσεις του αγγίζουν πολλαπλά ζητήματα, με κυριότερα την απώλεια ενισχύσεων των αγροτών και την αυξανόμενη ερημοποίηση των χωριών της περιοχής, στην οποία η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί το σημαντικότερο ανάχωμα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ενημέρωσε για τη σαφή βούληση της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή για την επίλυση του ανακύψαντος ζητήματος και ότι μετά από τη διάσταση στην ερμηνεία του νόμου, που θέτει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκπονείται νομοθετική ρύθμιση ώστε να διευθετηθεί το εν λόγω ζήτημα.