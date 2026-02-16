Μάξιμος Χαρακόπουλος στο Αργυρόκαστρο: Μάθημα για την Ευρώπη η αναβίωση της πίστης στις πρώην κομμουνιστικές χώρες - Real.gr

Επισκέφθηκε χωριά της ελληνικής μειονότητας.

«Η τραγική εμπειρία σας, όπως και των άλλων λαών που βίωσαν τις ακρότητες του υπαρκτού σοσιαλισμού, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να αποτελέσει ένα διδακτικό μάθημα και για την Ευρώπη. Για την αξία της θρησκείας και των ηθικών και πνευματικών αξιών που αυτή φέρει ως θεσμός. Αλλά και της προσφοράς της Εκκλησίας, της εκκλησιαστικής ζωής στον κοινωνικό βίο. Αυτό, όμως, δεν συνέβη. Αντιθέτως, διαπιστώνουμε ότι στην Ευρώπη, οι χριστιανικές αξίες από κάποιους κύκλους παραμερίζονται, και προωθείται το μοντέλο μιας άθρησκης Ευρώπης. Πριονίζουμε, δηλαδή, μόνοι μας έναν βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς όπως είχε πει και ο Πωλ Βαλερύ, αυτός εκτός από τον χριστιανισμό θεμελιώνεται στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα και το ρωμαϊκό δίκαιο». Τα παραπάνω τόνισε ο επικεφαλής Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Μέλος της Βουλής των Ελλήνων, δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά την παρουσίαση του Τόμου: «Αγία Σοφία. Οι Ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο», που πραγματοποιήθηκε στο Αργυρόκαστρο.

Εκτός του Μάξιμου Χαρακόπουλου, για τον Τόμο μίλησαν, επίσης, ο πρόεδρος της ΓΣ της ΔΣΟ βουλευτής του ρουμανικού κοινοβουλίου κ. Ιωάννης Βουλπέσκου, ο ομογενής δημοσιογράφος και ερευνητής κ. Ορφέας Μπέτσης, ο πρόεδρος της Ενώσεως Ορθοδόξων Αλβανίας, Καθηγητής Πολυτεχνείου Τιράνων, δρ Αδριανός Νάτσιος, και ο σύμβουλος της ΔΣΟ δρ Κώστας Μυγδάλης.

Απέτυχε παταγωδώς η αθεϊστική πολιτική

Η παρουσίαση του τόμου στο Αργυρόκαστρο έλαβε χώρα στα εκπαιδευτήρια «Πνοή Αγάπης» μετά την Θεία Λειτουργία στον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως που τέλεσε ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ. Την εκδήλωση συντόνισε ο Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων «Πνοή Αγάπης» κ. Στέφανος Κότης.

Ο επικεφαλής της ΔΣΟ στην ομιλία του υπογράμμισε, επίσης, ότι «η Αλβανία και οι περιοχές όπως είναι το Αργυρόκαστρο, οι Άγιοι Σαράντα, η Κορυτσά, μας δείχνουν και κάτι άλλο. Την αναπόσπαστη σχέση που διατηρεί ο άνθρωπος με τις παραδόσεις αλλά και τη θρησκευτική πίστη του. Γιατί, τι άλλο μας αποκαλύπτει το γεγονός ότι οι δεκαετίες της πλέον καταπιεστικής και ολοκληρωτικής αθεϊστικής πολιτικής στην Ευρώπη απέτυχαν παταγωδώς. Με την πτώση του καθεστώτος, που ίδρυσε ένας άνθρωπος που καταγόταν απ’ αυτήν ακριβώς την πόλη, επάνω στα ερείπια των κατεστραμμένων εκκλησιών και μονών, άνθισαν νέες. Και ο σταυρός, για μια ακόμη φορά, αναδείχθηκε και πάλι τροπαιούχος. Κι αυτό συνέβη για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι γιατί εσείς, οι γονείς σας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας, διατηρήσατε εντός σας τα πιστεύω σας. Ο φόβος, η καταστολή, οι φυλακίσεις και οι εξορίες δεν κατάφεραν να τα εξοντώσουν. Γιατί από τη ψυχή του ανθρώπου κανένα καθεστώς και κανένας μηχανισμός δεν μπορεί να εκτοπίσει την αλήθεια αν ο άνθρωπος δεν το επιθυμεί.

Ο άλλος λόγος της νίκης της πίστης επί της λήθης ήταν η ευλογία της έλευσης, κυριολεκτικά Θεία χάριτι, ενός αγίου ανθρώπου, που αναγέννησε εκ της τέφρας την Εκκλησία της Αλβανίας. Γιατί, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, με τη σοφία και την αγάπη του ανέστησε αυτό που κάποιοι νόμισαν ότι ήταν «νεκρό». Και δικαίως, όλοι εσείς τον θεωρείτε ως τον πνευματικό σας πατέρα. Η μνήμη του και το έργο του θα παραμείνουν ζωντανά εσαεί».

Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ, ο βουλευτής του αλβανικού κοινοβουλίου κ. Βαγγέλης Ντούλες, ο βουλευτής της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου κ. Ηλίας Μυριάνθους, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο κ. Σωκράτης Σουρβίνος, ο επικεφαλής της FRONTEX κ. Δημήτριος Πλακιάς, ο πρόεδρος της Ομόνοιας κ. Βασίλης Κάγιος και πολλοί ομογενείς.

Κατά την παραμονή του στην Αλβανία ο επικεφαλής της ΔΣΟ είχε την δυνατότητα να επισκεφθεί και χωριά της ελληνικής εθνικής μειονότητας και συγκεκριμένα, εκτός του Αργυροκάστρου, τους Αγίους Σαράντα, τη Χειμάρρα, τη Δερβιτσάνη και το Καλογορατζή.