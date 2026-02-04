Μάξιμος Χαρακόπουλος στο Κογκρέσο: Ο Μπιλιράκης υπερασπίζεται με σθένος τα δίκαια Ορθοδοξίας και Ελληνισμού - Real.gr

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι στην αμερικανική πρωτεύουσα βρήκαμε σημαντικές προσωπικότητες που συμμερίζονται την αγωνία μας για την προστασία των απανταχού Χριστιανών, αλλά και την προώθηση των χριστιανικών αξιών, κυρίως της ειρήνης, της καταλλαγής και της αλληλοσυνεννόησης. Ανάμεσά σε αυτούς που συναντήσαμε ξεχωρίζει, ασφαλώς, ο ομογενής βουλευτής Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος για δεκαετίες υπερασπίζεται με συνέπεια και σθένος τα δίκαια της Ορθοδοξίας και του οικουμενικού Ελληνισμού. Γι’ αυτό τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συνεργασία που είχαμε, η οποία είμαι βέβαιος ότι στο εξής θα γίνει ακόμη πιο συστηματική, προς όφελος των κοινών μας οραμάτων». Τα παραπάνω δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Μέλος της Βουλής των Ελλήνων, δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με το Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ κ. Gus Bilirakis.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα προσκεκλημένος του Διεθνούς Συνεδρίου για τη Θρησκευτική Ελευθερία, κατά τη συνάντηση που είχε στο Κογκρέσο με τον Ελληνοαμερικανό βουλευτή τον ενημέρωσε για την εκστρατεία αφύπνισης της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη, σε μουσουλμανικό τέμενος, και τους κινδύνους που εγκυμονεί η νέα αυτή συνθήκη για τον περίλαμπρο Ναό, φάρο της Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Από την πλευρά του ο κ. Μπιλιράκης ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για το έργο που επιτελεί η ΔΣΟ, ενώ ζήτησε ενημέρωση και για την κατάσταση στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος επέμεινε στην ανάγκη να προστατευτούν οι Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής, ώστε οι εκκλησίες τους να μην καταλήξουν μουσεία ελλείψει εκκλησιαστικού πληρώματος, ενώ προσέφερε στον συνομιλητή του το Ημερολόγιο της ΔΣΟ για το 2026, που είναι αφιερωμένο στην παλαιότερη με συνεχή λειτουργία Μονή στον κόσμο. Τέλος, προσκάλεσε τον ομογενή βουλευτή να συμμετάσχει στην επόμενη Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ, που θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι.

Συνάντηση με πρόεδρο του AHI

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο του American Hellenic Institute (AHI) κ. Nick Larigakis, στην έδρα του Ινστιτούτου, στο «Ελληνικό Σπίτι», πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο.

Το AHI είναι δεξαμενή σκέψης που ιδρύθηκε το 1974 και έχει ως πεδία δράσης την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Νότια Ευρώπη, και προωθεί το κράτος δικαίου, την αμυντική συνεργασία, την ενεργειακή ανάπτυξη, την εθνική ασφάλεια και τη θρησκευτική ελευθερία.

Ο επικεφαλής της ΔΣΟ ενημερώθηκε για την πλούσια δραστηριότητα του Ινστιτούτου, και κυρίως για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Internship Program), το οποίο έχουν ολοκληρώσει πάνω από 200 ελληνοαμερικανικοί φοιτητές, που ενδιαφέρονται για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σε σχέση με την Ελλάδα και την ευρύτερη περιφέρεια των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ευχαρίστησε τον κ. Larigakis για το σπουδαίο έργο που επιτελεί το AHI, και ιδιαίτερα για το Internship Program, που περιλαμβάνει επίσκεψη και συναντήσεις στην Ελλάδα, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ελληνικής καταγωγής φοιτητές, καθώς αναθερμαίνει το ενδιαφέρον για τις ρίζες τους.