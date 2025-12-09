Μάξιμος Χαρακόπουλος στον realfm για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Με διάλογο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα - Real.gr

«Το θεωρώ αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει μία συζήτηση, να καταλήξουν και οι αγρότες ποιοι τους εκπροσωπούν, ποιοι είναι οι θεσμικοί εκφραστές τους. Να προτάξουνε τα θέματα, πώς τα ιεραρχούνε και να δούμε και εμείς ως συντεταγμένη πολιτεία, τι εξ αυτών μπορούμε να υλοποιήσουμε προκειμένου εμπράκτως να σταθούμε δίπλα στους αγρότες. Αλλά σας λέω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει δώσει δείγματα γραφής. Κατανοώ ότι υπάρχει οργή σε πολλές περιπτώσεις γιατί υπήρξαν αστοχίες, υπήρξαν καθυστερήσεις αδικαιολόγητες ενίοτε, αλλά κατανοούν και οι αγρότες ότι αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ που τόσο μας έχει πληγώσει, που έχει σκανδαλίσει όλους, είναι μία αφορμή στο τέλος της ημέρας να υπάρξει μία μεταρρύθμιση, έστω επώδυνη, από του χρόνου». Τα παραπάνω τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στον realfm 97,8 και τους δημοσιογράφους κ.κ. Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι, αν δεν υπάρξει συζήτηση, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα; Νομίζω ότι είναι λάθος αυτό που ακούγεται από διάφορες πλευρές, ότι δεν συζητούμε με την κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι δημιουργείται τώρα ένα είδος συντονιστικού που να καλύψει όλους τους αγρότες που έχουν βγει στους δρόμους, προκειμένου να υπάρξει μία συζήτηση. Αν δεν υπάρξει συζήτηση, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα;».

Να βγει κάτι θετικό από τις κινητοποιήσεις

Ο Θεσσαλός πολιτικός επισήμανε ότι «ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πρέπει να είμαι καθημερινά στη Βουλή, αλλά είμαι σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, συνεχώς μιλάω με τους αγρότες. Η πλειονότητα εξ αυτών που βρίσκονται στους δρόμους είναι πολιτικοί μας φίλοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τον δικό μας χώρο». Αυτό όπως παραδέχθηκε είναι κάτι που «προφανώς και μας προβληματίζει και για αυτό σας λέω πως από την πρώτη στιγμή έχω επισημάνει, κατ’ επανάληψη, ότι υπάρχει εύφλεκτη ύλη στον κάμπο. Αλλά δεν είναι τώρα η ώρα να κάνουμε αναδρομή στο τι έφταιξε. Το ζήτημα είναι να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να αντιμετωπιστεί, προκειμένου να μείνει κάτι θετικό από αυτές τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Να μην είναι μία από τα ίδια που έχουμε δει στο παρελθόν».

Με το Μέτρο 23 επιπλέον 178 εκατ. στους αγρότες

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος σημείωσε ότι «η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής και με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Πετρελαίου που επανάφερε. Σε λίγες μέρες -αυτό ας ακουστεί- για πρώτη φορά αυτή η κυβέρνηση με το λεγόμενο Μέτρο 23 καθιερώνει μία ενίσχυση στους αγρότες μας για την απώλεια εισοδήματος που είχανε πέρσι σε βασικά αγροτικά προϊόντα εξαιτίας και της κατάρρευσης των τιμών και της μικρής παραγωγής. Σε συνεννόηση με την ΕΕ θα δοθούν 178 εκατομμύρια πέραν των ενισχύσεων που ελάμβαναν τέτοια εποχή, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι».

Μείωση του κόστους παραγωγής

Σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πρωτογενούς παραγωγής ο ΓΓ της ΚΟ της ΝΔ αφού αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή διάσταση της ΚΑΠ, σημείωσε ότι «σε επίπεδο εθνικής πολιτικής μπορούμε να στηρίξουμε, περισσότερο εμμέσως, το αγροτικό εισόδημα, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής. Στο κόστος παραγωγής βασική παράμετρος είναι η ενέργεια. Η κυβέρνηση αυτή επανάφερε το λεγόμενο “αγροτικό πετρέλαιο”, την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου που στα χρόνια των μνημονίων είχε καταργηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με έναν νόμο και με ένα άρθρο! Το επαναφέραμε και μάλιστα ο πρωθυπουργός τις προηγούμενες μέρες ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός κατά 50%. Ο μεγάλος βραχνάς ήταν το αγροτικό ρεύμα. Εκεί υπήρξε μία παρέμβαση πριν 2 χρόνια με το πρόγραμμα “ΓΑΙΑ” που δίνει αγροτικό ρεύμα στους αγρότες με 9 λεπτά την κιλοβατώρα για τα 2 πρώτα χρόνια και για τα υπόλοιπα 8 -ένα δεκαετές πρόγραμμα- τους δίνει τη δυνατότητα εγγυημένης τιμής στο 1/3 της κατανάλωσης και τα άλλα 2/3 θα είναι με την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Αυτό είχε γίνει πριν 2 χρόνια, ευελπιστώντας ότι θα υπάρχει μια εξισορρόπηση στην αγορά ενέργειας. Δυστυχώς η παράμετροι που επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας δεν έχουνε αλλάξει και γι αυτό οι παραγωγοί μας ζητούν να υπάρχει μία παράταση σε αυτό το πρόγραμμα».

Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη του κ. Χαρακόπουλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: