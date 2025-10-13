Μάξιμος Σενετάκης: «Ουδέποτε ζήτησα εξηγήσεις, ούτε ενημερώθηκα για το επίμαχο ζήτημα» – Τι απαντά για την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση - Real.gr

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που υπονοούν εμπλοκή του Μεγάρου Μαξίμου και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημοσίευμα του «Βήματος» μιλάει για καρατόμηση του Μάξιμου Σενετάκη, καθώς «φέρεται να ενημερώθηκε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην κυβέρνηση του Ιουνίου του 2024 λόγω της επικοινωνίας του με στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ήρθε σε γνώση του Μεγάρου Μαξίμου».

Μάλιστα στο ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται πως «δημοσιεύματα αναφέρονται στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη ως τον άνθρωπο που ενημέρωσε Μπουκώρο και Σενετάκη για τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. αλλά κανείς δεν τον κατονομάζει επισήμως».

Απάντηση στο δημοσίευμα, έδωσε με ανάρτησή του μέσω «X», ο Μάξιμος Σενετάκης, ο οποίος σημειώνει: «Αναφορικά με δημοσίευμα του “Βήματος της Κυριακής” που σχετίζει την «δυσεξήγητη απομάκρυνσή» μου από το κυβερνητικό σχήμα τον Ιούνιο του 2024 με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνω ότι κατά τις συζητήσεις που είχα και προφανώς διατηρώ με την Προεδρία της Κυβέρνησης, ουδέποτε ζήτησα εξηγήσεις, ούτε ενημερώθηκα για το επίμαχο ζήτημα».

To ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και με τον βουλευτή Τάσο Χατζηβασιλείου. Δημοσιεύματα τον έφεραν να είχε ενημερωθεί από τον κ. Μυλωνάκη, όμως και ο κ. Χατζηβασιλείου είχε διαψεύσει κατηγορηματικά.

Σημειώνεται ότι κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούσαν την παραίτηση του κ. Μυλωνάκη «πατώντας» πάνω στην κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα liberal.gr ο κ. Σαλάτας στην κατάθεσή του ανέφερε ότι μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον Μάιο του 2025, όταν στελέχη των διωκτικών αρχών είχαν πραγματοποιήσει έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατήγγειλαν παρεμπόδιση της έρευνας από στελέχη του Οργανισμού, του τηλεφώνησε ο κ. Μυλωνάκης και του διαβίβασε ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς.

Αυτό που γίνεται εύκολα αντιληπτό, σημειώνει η ιστοσελίδα, είναι πως ο κ. Μυλωνάκης όχι μόνο δεν παρενέβη στο έργο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων αλλά αντίθετα ζήτησε από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να συνεργαστεί μαζί τους προκειμένου να ερευνήσουν την υπόθεση των επιδοτήσεων.