Μαξίμου: Ας σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει την κοινή γνώμη - Real.gr

Κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν την ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσον αφορά την τοποθέτηση του Π. Μαρινάκη σχετικά για την η κυρία Σεμερτζίδου.

«Ας σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει την κοινή γνώμη» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Επισημαίνουν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ουδέποτε στη σημερινή του συνέντευξη δήλωσε ότι η κυρία Σεμερτζίδου εξακολουθεί να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναληθώς υποστήριξε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνουν ότι ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε ότι εκ του θεσμικού του ρόλου «εκπροσωπεί την κυβέρνηση και όχι τη Νέα Δημοκρατία» ενώ προσέθεσε ότι «από τη στιγμή που ξεκινά μία έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία στη λογική της αναστολής», παραπέμποντας για απαντήσεις στη ΝΔ, η οποία κατέστησε γνωστό ότι η κομματική ιδιότητα της κυρίας Σεμερτζίδου είχε ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου.

«Για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να παραποιήσει την πραγματικότητα αλλά έπεσε στην παγίδα της δικής του λαθροχειρίας» τονίζουν.