Με εθελοντές συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Οι ιστορίες προσφοράς μας δίνουν μεγάλη δύναμη» - Real.gr

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, συναντήθηκε με εθελοντές, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τις προσωπικές ιστορίες τους και ποιο ήταν το έναυσμα για να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό, ενώ είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους για το πώς μπορεί να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω το εθελοντικό κίνημα, καθώς και ειδικά θέματα που άπτονται σημαντικών πτυχών της καθημερινότητας του πολίτη, από την πολιτική προστασία και το «112» έως το περιβάλλον και την οδική ασφάλεια.

«Ήθελα να κάνουμε μία γενικότερη συζήτηση και να ακούσω τις δικές σας ιστορίες, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού. Και να σας πω ότι πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια όλων των ενεργών πολιτών, με τον τρόπο τους να προσφέρουν σε πεδία τα οποία τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα», τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

«Νομίζω ότι σε μία εποχή όταν υπάρχει γενικά μία αίσθηση ότι οι κοινωνικοί δεσμοί, με κάποιο τρόπο, δεν είναι τόσο ισχυροί όσο ήταν στο παρελθόν, νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες προσφοράς μάς δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη», προσέθεσε.

Ο Αλέξης Ανδρονόπουλος, συνιδρυτής της οργάνωσης «Salvia» για την υποστήριξη εγκαυματιών, άρχισε να ασχολείται με τον εθελοντισμό ωθούμενος από τη φωτιά στο Μάτι, όπου με τη μοτοσυκλέτα του διέσωσε 18 ανθρώπους. Σήμερα ασχολείται με τη βελτίωση της περίθαλψης των εγκαυματιών.

«Διεκδικήσαμε τα δικαιώματα που έπρεπε να παρέχει το κράτος στους εγκαυματίες και η δική σας κυβέρνηση έκανε το Μητρώο Εγκαυματιών, πλέον ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει όλα τα υλικά που χρειάζονται οι εγκαυματίες και πλέον καλύπτονται και όλοι οι εγκαυματίες», σημείωσε. Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε σημαντικό το «112» τονίζοντας για την τραγωδία στο Μάτι: «αν είχαν ειδοποιηθεί νωρίτερα, θα είχαν σωθεί όλοι, και τα θύματα και οι εγκαυματίες. Το «112» είναι κάτι σωτήριο».

«Πρώτα και πάνω από όλα η προστασία της ανθρώπινης ζωής»

«Ήταν πρώτη προτεραιότητα για εμένα το «112», όταν για πρώτη φορά μάς εμπιστεύτηκαν οι πολίτες το 2019 και νομίζω ότι πια έχουμε, σήμερα, καταφέρει -και πολύ συχνά και με τη συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων- να έχουμε μία κουλτούρα εκκένωσης», σημείωσε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός. «Ήδη έχουμε αποκτήσει μια καλύτερη αίσθηση του τι σημαίνει να προστατεύουμε πρώτα και πάνω απ’ όλα την ανθρώπινη ζωή. Τα υπόλοιπα θα τα προστατεύσουμε με τη φυσική σειρά που μπορούμε να παρέμβουμε, αλλά πάνω απ’ όλα η ανθρώπινη ζωή», συμπλήρωσε.

Η Ελένη Ζέρβα από την εθελοντική ομάδα Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Νομού Πρέβεζας, έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις στη θεομηνία του «Daniel» στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, διασώζοντας μάλιστα μία 90χρονη η οποία έμενε μόνη της και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. «Συγκλονιστήκαμε. Συζητάμε ακόμη μετά από δύο χρόνια πώς θα βρούμε έναν τρόπο να μπορούν οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας, που δεν χειρίζονται κινητά, να μας ενημερώσουν ότι είναι ζωντανοί και ότι χρειάζονται βοήθεια», ανέφερε.

«Σωστά επισημαίνεις ότι η μεγάλη προσοχή πάντα στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας -έχοντας και την εμπειρία της τραγωδίας του Ματιού- είναι στις φωτιές, αλλά είχαμε, έχουμε και θα έχουμε πλημμύρες και είχαμε, έχουμε και θα έχουμε, ω μη γένοιτο, και σεισμούς. Είναι μία πραγματικότητα αυτή στη χώρα μας, στην οποία δεν μπορούμε απλά να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή δεν θα γίνει κάτι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και γι’ αυτό το ενδεχόμενο. Οπότε πράγματι είναι πολύ συγκινητικό αυτό το οποίο είπες και νομίζω ότι είναι και ο τρόπος με τον οποίον αυτές οι προσωπικές ιστορίες όταν μεταφέρονται, δίνουν δύναμη και κουράγιο και σε περισσότερους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Βαρβάρα Τσισμετζόγλου, με αφορμή την ανάγκη του πατέρα της για μεταμόσχευση μυελού των οστών αλλά και το γεγονός ότι η μητέρα της έγινε η πρώτη εθελόντρια δότρια μυελού των οστών στην Ελλάδα, ξεκίνησε, μαζί με την Αιματολογική Εταιρεία και αργότερα με το «Όραμα Ελπίδας», πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την αύξηση του αριθμού των δοτών μυελού των οστών, που σήμερα αριθμούν πάνω από 250.000 και θεωρείται το success story του εθελοντικού κινήματος.

«Είναι πολύ συγκινητικές οι ιστορίες μεταμοσχεύσεων από εν ζωή δότες και ακόμα πιο συγκινητικές οι ιστορίες όταν δεν υπάρχουν οικογενειακοί δεσμοί. Εκεί, αυτή η αίσθηση του ανιδιοτελούς αλτρουισμού είναι ακόμα πιο δυνατή», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τη μεγάλη πρόοδο της χώρας στις μεταμοσχεύσεις, τόσο στον αριθμό δοτών όσο και τις υποδομές, με αιχμή το Ωνάσειο, που έχει μετατραπεί σε υπερσύγχρονο νοσοκομείο μεταμόσχευσης στερεών οργάνων.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε παράλληλα τη σημασία της ευαισθητοποίησης των παιδιών, ώστε να κατανοήσουν από μικρή ηλικία, βιωματικά, ότι «μέσα σε αυτή την προσφορά υπάρχει και μία αίσθηση ατομικής, προσωπικής ολοκλήρωσης».

Στην ευαισθητοποίηση εφήβων και παιδιών και στoν τομέα της πολιτικής προστασίας πρότεινε να δοθεί προτεραιότητα ο Σταμάτης Δαμιανόγλου, εθελοντής δασοπυροσβέστης στον Μαραθώνα με ακτίνα δράσης το σύνολο της Ανατολικής Αττικής. Προς τη κατεύθυνση αυτή η οργάνωσή του έχει πάρει ήδη πρωτοβουλίες ιδρύοντας την Ακαδημία Νέων Εθελοντών και προωθώντας δράσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία.

«Οι φωτιές πέριξ της Αττικής, εκεί που δραστηριοποιείστε κατ’ εξοχήν εσείς, είναι αυτές που μας δημιουργούν πάντα τα μεγαλύτερα προβλήματα, και διότι είναι μικτές ζώνες, που ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι πόσο δύσκολο είναι όταν η φωτιά μπαίνει σε κατοικημένη περιοχή και διότι τα δάση που έχουν μείνει είναι υπερπολύτιμα για όλους όσοι κατοικούν στο λεκανοπέδιο. Και εκεί να πω, βέβαια, ότι είχε και αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε με τους καθαρισμούς. Η εμπειρία από το πεδίο είναι ότι είναι τελείως διαφορετική η πορεία μίας φωτιάς όταν βρίσκει καθαρισμένο οικόπεδο, και άλλη είναι όταν βρίσκει καύσιμη ύλη», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Βασίλης Σαββίδης αναπτύσσει πολύπλευρη κοινωνική δραστηριότητα με επίκεντρο την Αγία Παρασκευή: στηρίζει αστέγους, μοναχικά άτομα και γενικότερα ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη ενώ είναι μέλος σε μουσικό συγκρότημα που δίνει συναυλίες σε γηροκομεία. «Πορευόμαστε σε καθημερινή βάση για να λύνουμε προβλήματα. Δεν κοιτάμε τι κάνει το κράτος για εμάς, αλλά τι κάνουμε εμείς για το κράτος. Αυτή είναι η λογική», επισήμανε.

«Είστε παράδειγμα ενεργού πολίτη με πολυσχιδή δραστηριότητα», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει τεράστιο πεδίο για ενεργούς πολίτες οι οποίοι, στα πλαίσια του χρόνου που διαθέτουν, στον ελεύθερο χρόνο τους ή οι συνταξιούχοι που έχουν ακόμα περισσότερο χρόνο, μπορούν να κάνουν τόσα ωραία πράγματα, με δική τους πρωτοβουλία και αυτοοργάνωση».

Ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στα προγράμματα που έχει υλοποιήσει η κυβερνηση για τους αστέγους παρέχοντάς τους στέγαση, εργασία και ψυχολογική υποστήριξη. «Όταν βλέπεις ότι μπορείς να αλλάξεις την ζωή ενός ανθρώπου με ένα κρατικό πρόγραμμα, τότε πραγματικά λες: αυτό αξίζει τον κόπο. Και είναι στιγμές, όπως εσείς παίρνετε χαρά από αυτά τα οποία κάνετε, έτσι παίρνουμε και εμείς από εκείνες τις φορές που βλέπεις ότι αυτό που κάνεις πιάνει τόπο με κάποιο τρόπο», συμπλήρωσε.

Η Έφη Πασπαλάκη, μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα προ 15ετίας, ανέλαβε πρωτοβουλία ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να προσφέρουν ως εθελοντές σε όλους τους τομείς, όπως στον αθλητισμό, την τέχνη και την πολιτική προστασία όπου ήδη επτά παιδιά με πολύ σοβαρή αναπηρία απασχολούνται ως επαγγελματίες διασώστες. «Στόχος μου είναι τα άτομα με αναπηρία να εντάσσονται παντού, ό,τι ευχαριστεί τον καθένα», εξήγησε.

«Στέκομαι ιδιαίτερα στην ενεργό συμμετοχή, διότι αυτό τελικά είναι η θεραπεία για πολλά από τα προβλήματα, και την απομόνωση και το στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό, διότι μερικές φορές τα τραύματα της ψυχής είναι ακόμα πιο δύσκολα στην αντιμετώπιση από τη σωματική αναπηρία», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε: «δεν υπάρχει τίποτα φαντάζομαι πιο όμορφο, από το να δώσεις τη δυνατότητα σε ανθρώπους να αισθάνονται ότι είναι χρήσιμοι και ότι η αναπηρία δεν τους κρατάει, έχουμε τόσες ιστορίες, καταπληκτικές ιστορίες, από τον αθλητισμό, την τέχνη».

«Για εμάς τα άτομα με αναπηρία ήταν μία οριζόντια προτεραιότητα, γι’ αυτό και έχουμε μία στρατηγική στο επίπεδο του γραφείου του Πρωθυπουργού, γιατί ακριβώς είναι τόσες οι δράσεις από την προσβασιμότητα μέχρι την εκπαίδευση, μέχρι την ένταξη στην αγορά εργασίας», συμπλήρωσε.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά τους εθελοντές για την πολύτιμη και ανιδιοτελή προσφορά τους στα κοινά, τονίζοντας πως οι εμπειρίες τους αποτελούν θετικά παραδείγματα για όλους. «Η κουβέντα νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική και για εμένα και νομίζω έχει και μεγάλη αξία αυτές οι ιστορίες να ακούγονται. Να σας συγχαρώ από καρδιάς για όλα αυτά τα οποία κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ καλές γιορτές σε εσάς και στους αγαπημένους σας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.