Με ευρεία πλειοψηφία, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Βουλής του 2026 - Real.gr

Με ευρεία πλειοψηφία, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Βουλής του 2026

15:50, 12/11/2025
Με την συναίνεση των έξι εκ των κομμάτων του Κοινοβουλίου, "πέρασε" από την Ολομέλεια, ο προϋπολογισμός της Βουλής του έτους 2016.

Υπέρ ψήφισαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, η Ελληνική Λύση και η «Νίκη», με το «παρών» τοποθετήθηκε το ΚΚΕ, ενώ καταψήφισε η Πλεύση Ελευθερίας.

Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε «για να ξέρει κι ο κόσμος» ότι από τα 1.000 ευρώ που ξοδεύει το κράτος, τα δύο ευρώ πάνε για τη λειτουργία της Βουλής, κάτι που στατιστικά καταδεικνύει ότι είμαστε στις τελευταίες θέσεις σε δαπάνες για τη Δημοκρατία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Κακλαμάνης, εξήγησε επίσης ότι από αυτό το 2 της χιλίοις, το 75% είναι ανελαστικές δαπάνες (όπως μισθοδοσία) και το υπόλοιπο 25% διατίθεται για τις άλλες δραστηριότητες και το κοινωνικό έργο της Βουλής και σημείωσε ότι «δεν μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι η Βουλή είναι αυτή που επηρέασε ή επηρεάζει το δημοσιονομικό κόστος της χώρας».

«Μακάρι ολόκληρο το ελληνικό Δημόσιο να λειτουργούσε με την ίδια διαφάνεια και παραγωγικότητα που λειτουργεί η Βουλή των Ελλήνων. Κι αυτό είναι επίτευγμα των εργαζόμενων, τους οποίους ευχαριστώ, αλλά και όλων που είναι μέσα σε αυτή την αίθουσα. Δεν ενθυμούμαι ποτέ να ακούστηκε κάτι ως σκάνδαλο με οποιονδήποτε πρόεδρο, οποιουδήποτε κόμματος. Άρα όχι μόνον δεν πρέπει να μεμφόμαστε τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά να την επικαλούμαστε ως παράδειγμα για όλο το Δημόσιο. Εκεί που πρέπει και κάνουμε λάθη, γίνεται κριτική, αλλά εκεί που πρέπει να υπερασπιζόμαστε τον θεσμό, έχουμε υποχρέωση να υπηρετούμε τον θεσμό, διότι ακούγονται τερατώδη ψέματα» είπε ο κ. Κακλαμάνης και προσέθεσε ότι ο ίδιος θα υπερασπίζεται πάντα τους εργαζόμενους, αλλά και την αξιοπρέπεια των βουλευτών και δεν θα υποκύπτει σε λαϊκισμούς.

Ακόμη ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανέδειξε το κοινωνικό έργο της Βουλής, μέσα από ποικίλες δωρεές – όπως το ποσό των 8 εκατ. ευρώ για τις 50 κλίνες ΜΕΘ στο νοσοκομείο “Σωτηρία” που έσωσαν εκατοντάδες ζωές την εποχή της πανδημίας. Φέτος, επίσης, θα χρηματοδοτηθούν η υλικοτεχνική υποδομή της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τέσσερα χειρουργεία του νοσοκομείου “Ερυθρός Σταυρός”, πλήρη ανακαίνιση των κοιτώνων και ένα γήπεδο αθλοπαιδιών στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα και δωρεές στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κ. Κακλαμάνης, μίλησε εξάλλου και για το πολιτιστικό έργο της κάνοντας ειδική μνεία στο Καπνεργοστάσιο, το οποίο, όπως είπε ο κ. Κακλαμάνης, έχει αναδειχθεί σε κοιτίδα Πολιτισμού και έχει ξεπεράσει και τα σύνορα της Ελλάδας αφού εκεί γίνονται πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες εκθέσεις.

Τέλος, ο πρόεδρος της Βουλής, διέψευσε τα όσα υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή κωνσταντοπούλου, ότι στη Διάσκεψη των Προέδρων υπήρξε βουλευτής που πρότεινε να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στους συνεργάτες των βουλευτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

