Με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας θα συναντηθεί αύριο ο Μητσοτάκης - Real.gr

\u039c\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03cc \u0395\u03be\u03c9\u03c4\u03b5\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a0\u03bf\u03c1\u03c4\u03bf\u03b3\u03b1\u03bb\u03af\u03b1\u03c2, \u03a0\u03ac\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf \u03a1\u03b1\u03bd\u03b3\u03ba\u03ad\u03bb, \u03b8\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b1\u03bd\u03c4\u03b7\u03b8\u03b5\u03af \u03b1\u03cd\u03c1\u03b9\u03bf, \u0394\u03b5\u03c5\u03c4\u03ad\u03c1\u03b1 3 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5, \u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03b8\u03c5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03cc\u03c2, \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03ac\u03ba\u03bf\u03c2 \u039c\u03b7\u03c4\u03c3\u03bf\u03c4\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2, \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 11:30, \u03c3\u03c4\u03bf \u039c\u03ad\u03b3\u03b1\u03c1\u03bf \u039c\u03b1\u03be\u03af\u03bc\u03bf\u03c5.\r\n\r\n