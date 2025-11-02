Quantcast
Με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας θα συναντηθεί αύριο ο Μητσοτάκης - Real.gr
17:02, 02/11/2025
Με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ, θα συναντηθεί αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 11:30, στο Μέγαρο Μαξίμου.

 

