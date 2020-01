Με 261 ψήφους εξελέγη η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας - Στις 13 Μαρτίου ορκίζεται η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Οι βουλευτές Νίκος Μανωλάκος (ΝΔ) και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) να "μένουν" λόγω βλάβης των οχημάτων τους με τον πρώτο να προλαβαίνει οριακά αλλά τον δεύτερο να μην τα καταφέρνει.

Απών από ψηφοφορία ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Τρυφών Αλεξιάδης και ο Νίκος Συρμαλένιος οι οποίοι με επιστολή γνωστοποίησαν την πρόθεση τους να στηρίξουν την κα Σακελλαρόπουλου.

Απών χωρίς να έχει αιτιολογήσει την απουσία του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Ζουράρις ενώ απούσα λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας ήταν και η βουλευτής του ΜΕΡΑ 25 Κ. Αδάμου.

Τηλεφωνική επικοινωνία Παυλόπουλου-Σακελλαροπούλου

Με τη διάδοχο του Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου επικοινώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκοπής Παυλόπουλος προκειμένου να τη συγχαρεί.

Αμέσως μετά την αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας από τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκοπής Παυλόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την κα Σακελλαρόπουλου εκφράζοντας της συγχαρητήρια, ευχόμενος παράλληλα καλή επιτυχία στο έργο της.

Η ορκωμοσία της κ. Σακελλαρόπουλου θα τελεστεί στη Βουλή στις 13 Μαρτίου ενώ αμέσως μετά θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την ανάληψη των καθηκόντων της.

Δείτε τη διαδικασία της ψηφοφορίας στη Βουλή για την εκλογή της κ. Σακελλαροπούλου

Οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν συνεχάρησαν την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν συνεχάρησαν την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου για την εκλογή της στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Αναλυτικά, στο μήνυμά του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρει: "Θα ήθελα να συγχαρώ την Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την εκλογή της ως νέου προέδρου της Ελλάδας", σημειώνοντας ότι αποτελεί "ένα σπουδαίο μήνυμα η εκλογή της πρώτης γυναίκας αρχηγού κράτους της Δημοκρατίας". "Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει στη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης", καταλήγει.

"Συγχαρητήρια στην Αικατερίνη Σακελλαροπούλου - την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που εκλέγεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων", δήλωσε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. "Προχωράμε σε μια νέα εποχή ισότητας", ανέφερε.

Congratulations to Aikaterini Sakellaropoulou - the first female President of the Hellenic Republic elected with a very large majority today in the Hellenic Parliament.

???? is moving ahead into a new era of equality. #europeisawoman