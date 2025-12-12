Quantcast
Μεγάλη προβολή της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση του Γ. Αυτιά - Real.gr
real player

Μεγάλη προβολή της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση του Γ. Αυτιά

09:21, 12/12/2025
Μεγάλη προβολή της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση του Γ. Αυτιά

Στην καρδιά της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, η Ελλάδα είχε την τιμητική της σε εκδήλωση για την Ελληνική Οικονομία που πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γ. Αυτιάς, καθώς η επόμενη πενταετία θα είναι καθοριστική για τη χώρα μας σε χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη.

Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Έλληνα Επιτρόπου Α. Τζιτζικώστα, Ευρωβουλευτών, του Προέδρου των Περιφερειών Γ. Χατζημάρκου, Ελλήνων Περιφερειαρχών της ΚΕΔΕ αλλά και του τ. Προέδρου του ΕΟΤ Δημήτρη Τρυφωνόπουλου, του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Sigfried Muresan, της προέδρου του ΕΛΚ για την επιτροπή των Περιφερειών Sari Rautio, ενώ συμμετείχε πλήθος ειδικών για την οικονομία.

Ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στο Σχέδιο Δράσης υψηλής ταχύτητας Σιδηροδρόμων τονίζοντας, ότι «θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, όπου είναι εφικτό, πάνω από 250 χιλιόμετρα την ώρα μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Μέχρι το2035, η Σόφια και η Αθήνα θα απέχουν μόνο έξι ώρες με τρένο, αντί για σχεδόν 14 σήμερα».

Ο Δημήτρης Τρυφωνόπουλος κορυφαία προσωπικότητα και φωνή της χώρας μας στο εξωτερικό για θέματα τουρισμού τόνισε ότι «ο Τουρισμός αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και η στήριξη όλων είναι μόνιμο διαβατήριο εισροής κεφαλαίων στην Ελλάδα. Η προσήλωση σ΄ αυτό το στόχο δίνει θέσεις εργασίας, τεράστια έσοδα στη χώρα και διεθνή προβολή».

Ο Πρόεδρος των Περιφερειαρχών Γιώργος Χατζημάρκος, επισήμανε την τεράστια πρόκληση που έχουν πλέον οι Περιφέρειες καθώς οι χρηματοδοτήσεις ενισχύονται σημαντικά.

Ο ΓΓ της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, ανέλυσε με εμπεριστατωμένο τρόπο τη νέα εποχή της διασύνδεσης των Δήμων με τις χρηματοδοτήσεις.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Sigfried Muresan, μίλησε με τα πλέον κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα αναφέροντας τις επιτυχίες της χώρας μας και την τεράστια πρόοδο που σημειώνει στην οικονομία.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: Οι Ευρωβουλευτές Β.Μεϊμαράκης, Μ. Κεφαλογιάννης, Φ.Μπελέρης, Σ. Αρναούτογλου, Λ. Φουρλάς.

Οι Περιφερειάρχες Αττικής Ν. Χαραδαλιάς Πελοποννήσου Δ.Πτωχός, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θ Μαρκόπουλος, οι Δήμαρχοι Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου, Κυθήρων Ε. Χαρχαλάκης, Αλίμου Α. Κονδύλης, Πυλαίας Χορτιάτη Ι. Καϊτεζίδης, οι πρώην δήμαρχοι Κ. Μπακογιάννης, Δ. Μαραβέλιας και Α. Μαυρίδης.

Ο Γ. Αυτιάς τους ευχαρίστησε όλους και τους κάλεσε να συμβάλουν, ο καθένας από τη δική του θέση, στην ενίσχυση της οικονομίας μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Απειλητικά mail μετά την κατάθεση Ξυλούρη

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Απειλητικά mail μετά την κατάθεση Ξυλούρη

09:47 12/12
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

09:31 12/12
Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

08:22 12/12
Φοινικούντα: Τα 7 τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη ανιψιού και επιχειρηματία - Οι αποκαλύψεις του 22χρονου

Φοινικούντα: Τα 7 τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη ανιψιού και επιχειρηματία - Οι αποκαλύψεις του 22χρονου

07:53 12/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Το «κλειδί» πίσω από τους πρώτους αριθμούς: Λύνεται το αιώνιο μαθηματικό μυστήριο σύμφωνα με νέα μελέτη

Το «κλειδί» πίσω από τους πρώτους αριθμούς: Λύνεται το αιώνιο μαθηματικό μυστήριο σύμφωνα με νέα μελέτη

18:30 10/12
Μπέσσυ Μάλφα: Η αποκάλυψη για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Μπέσσυ Μάλφα: Η αποκάλυψη για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

08:30 12/12
Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

09:30 12/12

Ροή Ειδήσεων

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Απειλητικά mail μετά την κατάθεση Ξυλούρη

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Απειλητικά mail μετά την κατάθεση Ξυλούρη

09:47 12/12
Η κεντρική τράπεζα Ρωσίας προσφεύγει στη δικαιοσύνη: Παράνομα τα σχέδια της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της

Η κεντρική τράπεζα Ρωσίας προσφεύγει στη δικαιοσύνη: Παράνομα τα σχέδια της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της

09:45 12/12
Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο TikTok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο TikTok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

09:41 12/12
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

09:31 12/12
Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

09:30 12/12
Μεγάλη προβολή της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση του Γ. Αυτιά

Μεγάλη προβολή της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση του Γ. Αυτιά

09:21 12/12
Ιαπωνία: Δεν αναφέρθηκαν θύματα από τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ - Άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι

Ιαπωνία: Δεν αναφέρθηκαν θύματα από τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ - Άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι

09:16 12/12
Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν πολυκατοικία στην Τβερ - Επτά τραυματίες

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν πολυκατοικία στην Τβερ - Επτά τραυματίες

09:15 12/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved