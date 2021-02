Μενδώνη: Το χτεσινό black out δημιούργησε πρόβλημα φύλαξης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο εξ ου και η παρουσία της αστυνομίας

«Το black out που δημιουργήθηκε στην Αττική, σε πάρα πολλές περιοχές του κέντρου, δημιούργησε πρόβλημα και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεδομένου ότι πέραν του black out της ΔΕΗ υπήρχαν προφανώς και κάποιες άλλες αστοχίες, οι οποίες άφησαν για περισσότερο χρόνο απ' ό,τι το καθολικό black out το Εθνικό Μουσείο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν υποχρέωσή μου να πάω επιτόπου με τον γενικό γραμματέα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη».