Μέτρα για τον περιορισμό της ευλογιάς - Real.gr

Το εφιαλτικό σενάριο που θα έθετε σε κίνδυνο τις εξαγωγές της φέτας στοχεύει να αποτρέψει η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή.

Ενα βαρύ πλήγμα στον πυρήνα της ελληνικής αγροδιατροφικής οικονομίας προσπαθεί να αποτρέψει η επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων.

Την περασμένη Πέμπτη, κατά την ανακοίνωση των μέτρων που εισηγούνται, οι επιστήμονες αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο η νόσος να εξελιχθεί σε ενδημική. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνέπειες θα ήταν αλυσιδωτές, περιλαμβάνοντας τη δραματική συρρίκνωση της πρώτης ύλης, την αποσταθεροποίηση της τιμής γάλακτος, τον κίνδυνο να τεθεί υπό αμφισβήτηση η εμπορευσιμότητα της φέτας ως ΠΟΠ προϊόντος και, τελικά, τη σοβαρή απειλή για τις εξαγωγές. Οι ειδικοί, δε, μιλούν για μια «τελευταία ευκαιρία» πριν χαθεί οριστικά ο έλεγχος της επιζωοτίας, που είναι ο επιστημονικός όρος για τη μαζική εξάπλωση της ευλογιάς.

Από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 1.702 κρούσματα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε 417.000 θανατώσεις ζώων, καθώς, αν νοσεί ένα ζώο, πρέπει να θανατωθεί ολόκληρο το κοπάδι. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για τη Διαχείριση και τον Ελεγχο της Ευλογιάς έχει εισηγηθεί ένα πακέτο 20 επειγόντων μέτρων, το οποίο περιγράφεται ως «η ύστατη γραμμή άμυνας». Από την αυστηροποίηση των ελέγχων και τη θωράκιση των «καθαρών» περιοχών μέχρι την ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, τις οικονομικές παρεμβάσεις στήριξης και τα νέα πρωτόκολλα σε γαλακτοπαραγωγούς και βιομηχανία, το σχέδιο επιχειρεί να σταματήσει την κρίση. Να σημειωθεί ότι οι ελλείψεις πρώτης ύλης έχουν ήδη γίνει αισθητές σε ορισμένες περιοχές, ενώ τα τυροκομεία της χώρας αναφέρουν πιέσεις στην παραγωγή λόγω μείωσης των ζώων και μεταβολής των ποσοτήτων γάλακτος.

Παράνομες πρακτικές

Την ίδια ώρα, δύο παράγοντες περιπλέκουν δραματικά το σκηνικό, λειτουργώντας ως «επιταχυντές» της επιζωοτίας. Ο πρώτος είναι το εκτεταμένο δίκτυο παράνομων μετακινήσεων ζώων (κυρίως τις νυχτερινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα) που ευθύνεται, σύμφωνα με την επιτροπή, για την εμφάνιση κρουσμάτων σε περιοχές όπως η Κεφαλονιά, οι οποίες μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «καθαρές». Ο δεύτερος παράγοντας είναι το ανησυχητικό φαινόμενο του ενός εκατομμυρίου παράνομων εμβολιασμών, οι οποίοι όχι μόνο δεν προσφέρουν προστασία, αλλά μπορεί να καταστήσουν αδύνατη την ιχνηλάτηση της νόσου.

Επιπλέον, όπως γνωστοποιήθηκε από την επιτροπή, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, εκτιμάται ότι μόλις το 20% των παραγωγών τηρεί επαρκώς τα μέτρα βιοασφάλειας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία -και ενώ ο παράνομος εμβολιασμός εκτιμάται ότι έχει πάρει μεγάλη έκταση- προς το παρόν έχουν βεβαιωθεί, κατά το διάστημα 1/10/25-10/11/25, μόνο 35 παραβάσεις για την τήρηση των μέτρων και έχουν πραγματοποιηθεί 26 συλλήψεις.

Ενδημική νόσος

Οπως αναφέρουν υψηλόβαθμες πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Realnews, η πιθανότητα να καταστεί η ευλογιά ενδημική ισοδυναμεί με έναν πραγματικό εφιάλτη για την οικονομία της υπαίθρου. Σε ένα τέτοιο σενάριο η Ελλάδα χάνει τις «καθαρές» ζώνες της, δηλαδή τις περιοχές όπου σήμερα επιτρέπονται χωρίς περιορισμούς η παραγωγή, η μεταφορά και η τυποποίηση γάλακτος. Αυτό θα οδηγούσε σε διαρκείς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, σε πρόσθετα εμπόδια στις μεταφορές, σε ανάγκη συνεχών ελέγχων και απολυμάνσεων και σε εκτίναξη του κόστους λειτουργίας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Η επίπτωση, δε, στο ΠΟΠ καθεστώς της φέτας θα ήταν άμεση. Χώρες της Ε.Ε. και τρίτες αγορές μπορούν, υπό συνθήκες ενδημίας, να επιβάλουν περιορισμούς στην εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων επικαλούμενες ζητήματα ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας.

Ο οδικός χάρτης

Η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για τη Διαχείριση και τον Ελεγχο της Ευλογιάς στοχεύει τόσο στη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης όσο και στη στήριξη του κλάδου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση της επιτήρησης και η αυστηροποίηση του πλαισίου κυρώσεων, με έμφαση στη μηδενική ανοχή σε κάθε παράνομη μετακίνηση ή παραβίαση των κανόνων βιοασφάλειας. Η επιτροπή προτείνει την ενίσχυση του κτηνιατρικού προσωπικού, την ενεργοποίηση νέων πιστοποιημένων εργαστηρίων και την επιβολή υποχρεωτικής απολύμανσης στις εκτροφές, στα οχήματα και σε κάθε κρίκο της αλυσίδας που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως φορέας μετάδοσης. Προβλέπονται επίσης δειγματοληπτικοί έλεγχοι, ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνται «καθαρές», με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση οποιουδήποτε περιστατικού.

Σε επίπεδο εκτροφής, προτείνονται η θεσμοθέτηση εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων που θα έχουν την ευθύνη παρακολούθησης κάθε μονάδας, η υποχρεωτική εκπαίδευση των κτηνοτρόφων στα πρωτόκολλα βιοασφάλειας και η καθιέρωση πιστοποιητικού εμπορευσιμότητας, τόσο για τη διακίνηση ζώων όσο και για τα προϊόντα τους. Παρεμβάσεις εισηγούνται να υπάρξουν και στις γαλακτοβιομηχανίες, οι οποίες, εάν ληφθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, θα πρέπει να ορίσουν υπεύθυνους κτηνιάτρους, να δηλώνουν συστηματικά τους εκτροφείς από τους οποίους προμηθεύονται γάλα και να τηρούν πρωτόκολλα βιοασφάλειας σε όλα τα στάδια παραγωγής και μεταφοράς. Παράλληλα, οι εισηγήσεις αφορούν και πλαίσιο οικονομικής στήριξης που μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση προκαταβολή 50% της αποζημίωσης τη στιγμή της θανάτωσης των ζώων, ενίσχυση έξι συν έξι μηνών για το χαμένο εισόδημα και ειδικό επίδομα, όπου επιβάλλεται απαγόρευση βόσκησης.