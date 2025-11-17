«Μια φευγάτη γενιά χτυπά συναγερμό» - Αρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου - Real.gr

Οι νέοι μας είναι μορφωμένοι. Τουλάχιστον αυτό βεβαιώνουν τα «χαρτιά» τους. Το 75% διαθέτει πτυχίο ανώτατης/ανώτερης σχολής.

Γράφει ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

Μεταξύ αυτών, το 29% έχει κάνει μεταπτυχιακό και ένα ακόμη 3% έχει διδακτορικό τίτλο. Ενα 12% έχει περάσει επαγγελματική εκπαίδευση, ποσοστό που θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο, αφού τόσο μεγάλη ανάγκη τούς έχει η οικονομία ενώ και οι αμοιβές τους είναι σημαντικές, είτε όταν εργάζονται σε οργανωμένες μονάδες, είτε αυτοαπασχολούνται.

Ως εδώ καλά. Πλην όμως, με αυτά τα εξαιρετικά προσόντα, στα «χαρτιά» πάντα, οι νέοι δεν καταφέρνουν να βρουν μια «καλή δουλειά». Και όταν λέμε «καλή δουλειά», θέμα πρωταρχικό είναι η αμοιβή να καλύπτει τις απαραίτητες δαπάνες μιας αξιοπρεπούς ζωής. Αυτό δεν συμβαίνει. Ισως μόνον για όσους έχουν τεχνολογικές και τεχνικές ικανότητες. Πράγματι, για το 28%, σχεδόν το 1/3 των νέων εργαζομένων έως 29 ετών, η περίφημη γενιά «Ζ» ή «Zoomers», το «βασικό επαγγελματικό αντικείμενο» βρίσκεται σε τεχνικά επαγγέλματα και στην πληροφορική, σύμφωνα με την έρευνα της ALCO για το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Ολοι αυτοί (αλλά και πολλοί άλλοι ακόμη) θα μπορούσαν αύριο το πρωί να βρουν μια καλή απασχόληση σε κάποια από τις χώρες της Ευρώπης και, γιατί όχι, στην Αμερική ή, όπως ήδη κάνουν πολλοί, στα προοδευμένα κράτη της Αραβικής Χερσονήσου. Με καλύτερες αμοιβές και εξαιρετικά σπουδαίο περιβάλλον, με καλύτερες εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες. Αν νομίζετε πως μόνον ο μισθός μετρά, ειδικά σε αυτή τη γενιά, κάνετε λάθος. Η ζωή δεν εξαντλείται στο γραφείο ή στο εργαστήριο ή στο εργοστάσιο. Η ζωή συνεχίζεται όταν φεύγεις από τη δουλειά και θέλεις να απολαμβάνεις υψηλό βιοτικό επίπεδο στις συγκοινωνίες, στην παιδεία, στην υγεία και, γιατί όχι, στην επαφή με τα πολιτισμικά προϊόντα.

Είναι απαράδεκτο ότι οι πολιτικοί μας δεν αντιλαμβάνονται αυτόν τον πολύ συγκεκριμένο κίνδυνο για τη χώρα, το έθνος, την οικονομία και το κράτος. Δεν κατανοούν άραγε ότι αν η Ελλάδα χάσει αυτή τη γενιά των πολιτών της θα χάσει τον δυναμισμό που τόσο χρειαζόμαστε και, το χειρότερο, θα μείνει με ανθρώπους που έχουν λιγότερα εφόδια, λιγότερες και μικρότερες φιλοδοξίες; Η απόλυτη καταστροφή.

Ιδια, αν και με πολύ διαφορετικό τρόπο και για πολύ διαφορετικούς λόγους, με εκείνη που υπέστη η χώρα στις δεκαετίες ’50 και ’60, όταν το δυναμικό κομμάτι της υποχρεωνόταν να μεταναστεύσει γιατί η οικονομία ήταν καθυστερημένη και καθημαγμένη. Εκείνοι όμως είχαν σκοπό να επιστρέψουν στην πατρίδα. Οι περισσότεροι το πέτυχαν και με την επιστροφή τους στις δεκαετίες ’80 και ’90 βοήθησαν πολλαπλώς στην ανάδειξη μιας Ελλάδας που στόχευσε στην πρόοδο και, σε μεγάλο βαθμό, το πέτυχε στις αρχές του παρόντος αιώνα.

Σύμφωνα με την έρευνα, όταν οι πολίτες σε αυτές τις ηλικίες απαντούν «πόσο ικανοποιημένοι/ες» είναι από τις «επαγγελματικές προοπτικές» στην πατρίδα τους, βαθμολογούν με μόλις 2 όταν το άριστα είναι στο 5: η χώρα μένει μετεξεταστέα. Γι’ αυτό και το 63% ενδιαφέρεται «να εργαστεί στο εξωτερικό τα επόμενα χρόνια». Μένει ένα 21% που δηλώνει ικανοποιημένο με ό,τι διαθέτει οίκοθεν. Πολύ μικρό ποσοστό για να εμφυσήσει αισιοδοξία στα μελλούμενα της χώρας.

Το αποδεικνύει η αγωνία των οικογενειών. Σκέφτονται και φοβούνται -και δεν τις αδικώ γι’ αυτό- ότι δύσκολα θα γυρίσουν πίσω τα παιδιά τους. Οτι ακόμη και αν αυτό συμβεί κάποια στιγμή, οι παραμένοντες θα έχουν πιάσει τα καλά πόστα. Σε αυτή την εκτίμησή τους προσθέτουν ότι όσοι τελικά μένουν στην πατρίδα είναι οι ίδιοι που βολεύονται στις διάφορες θέσεις, κατά κανόνα μέσω ενός κλειστού κύκλου «γνωριμιών» και αλληλεξαρτήσεων, συγγενικών, φιλικών και, πολύ συχνά, πολιτικο-κομματικών.

Ελα όμως που τα παιδιά της γενιάς «Ζ» βλέπουν πολύ διαφορετικά αυτό που κάποτε ήταν επαρκές: «κάπου να βολευτώ» ή να τρυπώσω και να παίρνω έναν μισθό, μήνας μπαίνει – μήνας βγαίνει, δηλαδή τελικά στον ευρύτατο κρατικό τομέα. Είναι λογικό να θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα όσοι έχουν την τύχη να μεγαλώνουν σε επιτυχημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, άρα έχουν «στρωμένη δουλειά» ή έχουν γονείς με έτοιμη πελατεία, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στα ιατρικά επαγγέλματα, γεγονός που αποδεικνύεται και από τη δημοφιλία των ιατρικών σχολών.

Δεν μπορούμε όμως να εμποδίσουμε τους νέους μας να ταξιδέψουν, να αναζητήσουν τις τύχες τους, ακόμη και όταν μπορεί να περάσουν δύσκολα στα πρώτα τους βήματα. Δεν πρέπει να τους αδικούμε επειδή πιστεύουν ότι στα προοδευμένα και σοβαρά κράτη υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες και μάλιστα καλύτερα πληρωμένες. Κυρίως όμως πιστεύουν ότι ενώ θα χρειαστεί να εργαστούν σκληρά, δεν θα πηγαίνει χαμένος ο κόπος τους. Το καταλαβαίνω. Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι καλύτερο και γι’ αυτούς και για εμάς και για την πατρίδα.