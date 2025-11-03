Μιχαηλίδου: Η αντιπαράθεση μου με τον Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι κομματική - Real.gr

Quantcast
Μιχαηλίδου: Η αντιπαράθεση μου με τον Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι κομματική

10:12, 03/11/2025
Τι είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και το πρόγραμμα, «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον».

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι ερωτηθείς για την αντιπαράθεση με τον κ. Δούκα για το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών, τόνισε ότι, «η καθημερινότητα στο δήμο Αθηναίων, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία είναι δύσκολη, καθώς τα πατίνια στα πεζοδρόμια εμποδίζουν την πρόσβαση» και συμπλήρωσε ότι το θέμα δεν είναι κομματικό κι έφερε ως παράδειγμα τον δήμο Θεσσαλονίκης, που ο δήμαρχος είναι από τον ίδιο κομματικό χώρο, αλλά έχει λύσει το πρόβλημα.

Η κυρία Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στη συνέχεια στο θέμα των βρεφονηπιακών σταθμών, για τους οποίους έχε ανοίξει η πλατφόρμα για τα κουπόνια και δήλωσε ότι «αυξήσαμε οριζόντια τα εισοδηματικά κριτήρια κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί και καταργήσαμε το πλαφόν για όσους έχουν 5 παιδιά και πάνω».

Επίσης σε ότι αφορά το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», ανέφερε ότι «ενώ το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για 2.500 δικαιούχους, οι αιτήσεις μέσα σε μια βδομάδα ξεπέρασαν τις 5.500 και με εντολή του Πρωθυπουργού, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός». Συμπλήρωσε δε ότι θα δοθεί παράταση 14 ημερών για την κατάθεση των δικαιολογητικών και με νέα ΚΥΑ θα απλοποιηθούν οι προϋποθέσεις.

 

