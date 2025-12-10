Μιχάλης Χουρδάκης στον Realfm 97,8: «Η εισαγγελική παραγγελία για τα μπλόκα δεν νομίζω ότι είναι προς την κατεύθυνση της αποσυμπίεσης» - Real.gr

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας, Μιχάλης Χουρδάκης μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8, για τις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, τις δημοσκοπήσεις και τον Αλέξη Τσίπρα.

«Φοβάμαι ότι η λύση είναι μακριά αν το κράτος δεν μπορέσει πραγματικά να ενσκήψει στα προβλήματα των αγροτών και το λέω αυτό διότι βλέπω υπουργούς και άλλα στελέχη της κυβέρνησης οι οποίοι με δηλώσεις δήθεν αθώες προσπαθούν να μειώσουν και την ενότητα στην αγροτική κινητοποίηση. Ο κ. Φλωρίδης ας πούμε που είπε ότι ‘φοβάμαι δεν ξέρω αν έχουν καταλήξει τι πραγματικά θέλουν, αν έχουν ενοποιημένη ατζέντα’», τόνισε ο Μιχάλης Χουρδάκης.

Και συνέχισε: «Ειδικά δε με την εισαγγελική παραγγελία για τα μπλόκα δεν νομίζω ότι αυτό είναι προς την κατεύθυνση της αποσυμπίεσης».

«Σαφώς και κανείς δεν θέλει κλειστούς δρόμους. Σαφώς και κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρούμαστε από μια τέτοια κινητοποίηση αλλά από την άλλη αν έρθουμε στη θέση των αγροτών νομίζω ότι δεν τους μένει κάτι άλλο δεδομένου ότι το 95%, ίσως και περισσότερο, εξ αυτών έχουν κάνει τη δουλειά. Έχουν συρθεί στις κοπριές και στις λάσπες για να έχουμε εμείς στο πιάτο μας ένα κομμάτι από τα προϊόντα της παραγωγής του και βλέπουν ότι ο προγραμματισμός που έκαναν και το budget για το οποίο δούλεψαν όλο τον χρόνο είναι μικρότερο από αυτό που υπολόγιζαν», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας.

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις ο Μιχάλης Χουρδάκης ανέφερε ότι «εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Είχα πει πριν το καλοκαίρι ότι αν φτάσουμε τον χειμώνα και εξακολουθούμε και είμαστε το ίδιο μέσα στη Βουλή αλλά χαμηλά δεν θα είμαι ευχαριστημένος. Άρα δεν είμαι ευχαριστημένος με το 3%, 3,5%, 4%. Αντιλαμβάνομαι όμως τον πολυκερματισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Την αναμονή για πιθανόν νέα κόμματα και στον χώρο της Κεντροαριστεράς και όχι μόνο. Δημιουργούν μία ανακατωσούρα, αν θέλετε, στον ψηφοφόρο και για αυτό έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι αναποφάσιστοι».

Σε ερώτηση αν καταλαβαίνουν σωστά όσοι εκτιμούν ότι το Κίνημα Δημοκρατίας πλέον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ ο Μιχάλης Χουρδάκης απάντησε: «Έχετε καταλάβει σωστά. Είχατε και τον πρόεδρο πριν από λίγες μέρες και οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και πάρα πολύ, αν θέλετε, ‘μπετοναρισμένες’. Δηλαδή αποκλείουν συγκεκριμένα πρόσωπα, προφανώς και τον νυν Πρωθυπουργό».

Επιπλέον χαρακτήρισε «χαριτωμένη» την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και εξήγησε: «Και τι εννοώ με αυτό. Για εμάς στο Κίνημα Δημοκρατίας η επιστροφή του Τσίπρα δεν αποτελεί κανένα πολιτικό πρόβλημα».

Παράλληλα ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας επισήμανε ότι «αυτή η αναζήτηση της ενωμένης κεντροαριστεράς περισσότερο γίνεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και σε συζητήσεις σαν αυτές που έχουμε εμείς και λιγότερο αποτελούν αγωνία του κόσμου. Ο κόσμος έχει καταλήξει αν είναι ευχαριστημένος ή δυσαρεστημένος από τα πεπραγμένα του Τσίπρα και κατά τη διάρκεια που ήταν Πρωθυπουργός και πολλοί που τον αγάπησαν ως Πρωθυπουργό απογοητεύτηκαν από το διάστημα ’19 – ’23 που έβλεπε τα τρένα να περνούν και ήταν απλώς ένας θεατής σχεδόν στο 90% της νομοθεσίας που ήρθε με την πρώτη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί επίσης ένας βουλευτής που επί 2,5 χρόνια ήταν άφαντος στο κοινοβούλιο να λέει δεν εμπιστεύομαι τη δημοκρατία και παραιτούμαι γιατί δεν δουλεύει καλά και τώρα θα γυρίσω με καινούργια φορεσιά για να τα διορθώσω όλα. Εμένα αυτά μου φαίνονται στην καλύτερη περίπτωση ασόβαρα και στην κανονική τους διάσταση η αγωνία ενός πρώην Πρωθυπουργού να μην μπει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας».

Ακούστε το ηχητικό: