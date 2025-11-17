Μιλένα Αποστολάκη: «Η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ είναι στοιχείο της ταυτότητάς του» - Real.gr

«Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, απαντάμε με το πρόγραμμά μας στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή»

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

«Η πολιτική αλλαγή δεν είναι ευσεβής πόθος, αλλά ώριμο κοινωνικό αίτημα», υποστηρίζει η Μιλένα Αποστολάκη, επιμένοντας στη στρατηγική απόφαση του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αυτονομία. Στις προσκλήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία, εξάλλου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απαντά ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα συμφωνιών κορυφής με κοντόφθαλμη εκλογική στόχευση, αλλά αποτέλεσμα κοινού πολιτικού οράματος και προγραμματικών συγκλίσεων. Στέλνει, πάντως, μήνυμα και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις όποιες παραφωνίες και τονίζει πως, έχοντας χρέος να ανταποκριθούν στο αίτημα της κοινωνίας για αλλαγή, όλοι θα δουλέψουν γι’ αυτό. Ως μέλος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Μ. Αποστολάκη κάνει λόγο για «δίκτυο με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης» και θύματα τους έντιμους παραγωγούς που παραμένουν όμηροι μιας στάσης πληρωμών, για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση. Για την παράνομη οπλοκατοχή υποστηρίζει πως το ποινικό οπλοστάσιο είναι επαρκές και η περαιτέρω ποινικοποίηση και καταστολή είναι συνταγή αποτυχίας, αν δεν συνοδεύεται από εκπαιδευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις στην κοινότητα.

Είναι συνεχείς οι αποκαλύψεις στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτιμάτε ότι θα μάθουμε ποτέ το εύρος των παρανομιών στις επιδοτήσεις; Θα πληρώσουν οι υπεύθυνοι και, κυρίως, θα αποζημιωθούν οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι;

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων αναδεικνύεται ένα δίκτυο με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, στο οποίο εμπλέκονται μέλη της διοίκησης και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, κέντρα υποβολής δηλώσεων, εταιρικά σχήματα με διασυνδέσεις, αγροτοσυνδικαλιστές με προνομιακές σχέσεις με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού. Μετά τις μεθοδεύσεις της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, κατέστη αδύνατη η διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κ. Αυγενάκη και Βορίδη, οι οποίοι, θυμίζω, κατονομάζονται στο πόρισμα της Ευρωπαίας εισαγγελέως. Τα θύματα της υπόθεσης είναι οι έντιμοι παραγωγοί, οι οποίοι παραμένουν όμηροι μιας στάσης πληρωμών, για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση. Πέραν αυτού, είδαν απατεώνες με μηδενική παραγωγική δραστηριότητα να λαμβάνουν εις βάρος τους επιδοτήσεις, τις οποίες φυσικά δεν δικαιούνταν. Το ελάχιστο που τους οφείλεται είναι να διασφαλιστεί ότι ποτέ ξανά ο κόπος τους δεν θα γίνει λάφυρο μηχανισμών επιτήδειων και «φίλων» και αυτό δεν μπορούν να το διασφαλίσουν οι σημερινοί υπεύθυνοι του σκανδάλου.

Πολιτική αλλαγή ζητά το ΠΑΣΟΚ. Πόσο εφικτό είναι αυτό, όταν έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια η Ν.Δ. προηγείται συνεχώς στις δημοσκοπήσεις;

Η πολιτική αλλαγή δεν είναι ευσεβής πόθος, αλλά ώριμο κοινωνικό αίτημα το οποίο καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Η πλειονότητα των πολιτών δηλώνει ότι τα πράγματα στη χώρα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ η Ν.Δ. προηγείται με φθίνοντα ποσοστά πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου. Αυτές οι τάσεις, σε συνδυασμό με ένα περιβάλλον όπου ο πολιτικός χρόνος αποδεικνύεται εξαιρετικά «πυκνός», μπορεί να μεταβάλουν αποφασιστικά ισχύοντες συσχετισμούς δυνάμεων και να ανοίξουν τον δρόμο για την πολιτική αλλαγή που ζητά η κοινωνία.

Σε κοινή πορεία σάς καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το βλέπατε, έστω και ως έσχατη λύση, προκειμένου να συγκροτηθεί ο πολυπόθητος «αντίπαλος πόλος» στη Ν.Δ.;

Η στρατηγική απόφαση της πολιτικής αυτονομίας δεν είναι κομματικός ναρκισσισμός , είναι μια απόφαση σύμφωνη με την ταυτότητά μας, ως παράταξη αλλαγής, παράταξη διακυβέρνησης και ευθύνης. Οι συνεργασίες δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα συμφωνιών κορυφής με κοντόφθαλμη εκλογική στόχευση, αλλά κοινού πολιτικού οράματος και προγραμματικών συγκλίσεων, δηλαδή μιας συναντίληψης για το πώς θέλουμε να δούμε τη χώρα και πώς θα φτάσουμε εκεί. Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει επεξεργασμένες θέσεις στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, από το στεγαστικό και την προστασία των δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας μέχρι την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα υποδοχής οργής και καλλιέργειας αγανάκτησης, απαντά με το πρόγραμμά του στο αίτημα για μια άλλη διακυβέρνηση για τον τόπο μας.

Στο ΠΑΣΟΚ, πάντως, δεν λένε να κοπάσουν τα εσωκομματικά πυρά, παρά την προαναγγελία του Συνεδρίου για την άνοιξη…

Η προετοιμασία για το Συνέδριο, μια διαδικασία συμμετοχική και εξόχως πολιτική, προσθέτει δυναμική στην προσπάθειά μας και θα συσπειρώσει μέλη και φίλους μας. Εχουμε μπροστά μας ένα χρέος, να ανταποκριθούμε στο αίτημα της κοινωνίας για αλλαγή και να γίνουμε ο καταλύτης της. Δεν βλέπω κάποια άλλη προτεραιότητα και όλοι θα δουλέψουμε γι’ αυτό.

Το μακελειό στα Βορίζια έγινε αφορμή για νέα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή στη χώρα. Θεωρείτε ότι αρκούν για να μπει τέλος στο φαινόμενο;

Τα μέτρα έρχονται με καθυστέρηση και είναι ανεπαρκή. Η κυβέρνηση επί έξι χρόνια παρακολουθεί αμέτοχη. Θυμίζω ότι πριν από δύο χρόνια στα Ανώγεια έχασαν πάλι τη ζωή τους δύο άνθρωποι σε παρόμοιο περιστατικό. Η καραμέλα της αυστηροποίησης των ποινών, ενώ η παράνομη οπλοκατοχή είναι βαθιά ριζωμένη σε πολιτισμικές και κοινωνικές δομές, δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόσφατα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης της παραβατικότητας για την Κρήτη, το οποίο, πέραν της ενίσχυσης των δομών αστυνόμευσης στο νησί, βασίζεται σε προγράμματα με έμφαση σε παιδιά και εφήβους, σε δράσεις ενδυνάμωσης γυναικών της υπαίθρου και στη συνεργασία των τοπικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών για διαμεσολάβηση και υποστήριξη. Το ποινικό οπλοστάσιο είναι επαρκές. Η συνταγή της περαιτέρω ποινικοποίησης και καταστολής είναι συνταγή αποτυχίας αν δεν συνοδεύεται από εκπαιδευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις στην κοινότητα.

Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα, σύμφωνα με τους κυβερνώντες. Πόσο σημαντικές ήταν οι συμφωνίες που υπεγράφησαν, τι κέρδος, αλλά και τι κόστος επιφυλάσσουν στη χώρα;

Ο πρωθυπουργός από φανατικός αρνητής έγινε ξαφνικά ένθερμος υποστηρικτής των ορυκτών καυσίμων και άφησε να περάσουν πολλά χρόνια για την προκήρυξη του Block 2. Η στροφή της κυβερνητικής πολιτικής μαρτυρά έλλειψη μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού. Η κυβέρνηση, μετά τις αρχικές γενικόλογες θριαμβολογίες, οφείλει να κάνει και να δημοσιοποιήσει μια τεκμηριωμένη αποτίμηση των συμφωνιών. Είναι σημαντικό οι συνεργασίες μας να είναι πολυδιάστατες και να μη διαμορφώνουν όρους εξάρτησης, αλλά όρους επωφελείς για όλους.

Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πόσο ζωντανό είναι το μήνυμά της; Φοβάστε παρατράγουδα στον εορτασμό της, με αφορμή και την τελευταία ρύθμιση για τον Αγνωστο Στρατιώτη;

Σε μια περίοδο που η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και οι βασικοί θεσμοί της δοκιμάζονται από έντονη αμφισβήτηση και κρίση εμπιστοσύνης, το Πολυτεχνείο υπενθυμίζει ότι το δημοκρατικό κεκτημένο δεν είναι αυτονόητο και ότι αυτή η σπάνια για τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας πολιτειακή, δημοκρατική ομαλότητα του τελευταίου μισού αιώνα απαιτεί εγρήγορση και συμμετοχή. Η κυβέρνηση δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ένα μνημείο που αποτελεί αναφορά ενότητας και μνήμης για τον λαό και το έθνος, προκειμένου να διαχειριστεί με επικοινωνιακούς όρους την εδραιωμένη πεποίθηση περί αυθαιρεσίας και συγκάλυψης την οποία τροφοδοτούν οι χειρισμοί της. Απέτυχε παταγωδώς και αυτό είναι το μόνο που μένει από την αστόχαστη πρωτοβουλία της.