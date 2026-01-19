Μιλένα Αποστολάκη στη Realnews: «Είμαστε παράταξη ευθύνης και κυβερνητικής προοπτικής» - Real.gr

«Οι πολιτικοί συσχετισμοί δεν αλλάζουν με προσδοκίες ή προθέσεις, αλλά με αξιοπιστία, πρόγραμμα και ικανότητες. Και αυτά κρίνονται τελικά στην πράξη και στην κάλπη».

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Για «διάλογο σε δόσεις» και πρακτική του «διαίρει και βασίλευε», που μπορεί να εξυπηρετεί πρόσκαιρα την κυβέρνηση, όχι όμως και τους αγρότες, μιλά η Μιλένα Αποστολάκη όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις στο αγροτικό. Αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση για τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών και για τη μη διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών στη συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur, όπως έκαναν άλλες χώρες. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στη Realnews, παρατηρεί δυσαρέσκεια στη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών και στέλνει το μήνυμα ότι, «απέναντι σε μια κυβέρνηση που ευνοεί τους λίγους, το ΠΑΣΟΚ προτείνει έναν δρόμο κοινωνικής, φορολογικής και αναπτυξιακής δικαιοσύνης με ευρύτερες συναινέσεις». Αναφερόμενη στα υπό ίδρυση κόμματα, σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν είναι κόμμα υποδοχής της οργής και της αγανάκτησης που τροφοδοτεί η Ν.Δ., αλλά κόμμα που με το πρόγραμμά του μπορεί να ανατρέψει την πολιτική της».

Πώς κρίνετε τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες, έπειτα από ενάμιση μήνα στα μπλόκα;

Πρόκειται για έναν διάλογο σε δόσεις. Η τακτική του «διαίρει και βασίλευε» μπορεί να εξυπηρετεί πρόσκαιρα την κυβέρνηση, όχι όμως τους αγρότες, εκτός και εντός των μπλόκων, που ζητούν ουσιαστικές λύσεις. Η απόσταση μεταξύ της κυβέρνησης και του αγροτικού κόσμου είναι αποτέλεσμα μιας κρίσης εμπιστοσύνης που τροφοδοτήθηκε από τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους ατυχείς χειρισμούς των κινητοποιήσεων από την πρώτη στιγμή, αλλά κυρίως από την έλλειψη εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα και τα ασφυκτικά προβλήματα του κόστους παραγωγής που οδηγούν τους παραγωγούς σε αδιέξοδο. Οπως και σε άλλα κρίσιμα πεδία, από τους σιδηροδρόμους έως τις κοινοτικές επιδοτήσεις, η κυβέρνηση υποτίμησε τη σοβαρότητα δομικών προβλημάτων της αγροτικής παραγωγής: το υψηλό κόστος, το μικρό μέγεθος του κλήρου, τη γήρανση ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών. Η εμπιστοσύνη έχει διαρραγεί, γιατί οι παρεμβάσεις συνεχίζουν να είναι ανεπαρκείς, καθυστερημένες και αποσπασματικές.

Το ΠΑΣΟΚ αντιτίθεται στη συμφωνία με τη Mercosur. Ωστόσο, γίνεται να μη συμμορφωθεί η Ελλάδα με μια ευρωπαϊκή συμφωνία;

Το ΠΑΣΟΚ αντιτίθεται στη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενωσης – Mercosur, ιδίως στο εμπορικό της σκέλος, διότι το ισοζύγιό της είναι αρνητικό για την ελληνική αγροτική παραγωγή. Οι Ελληνες αγρότες απειλούνται από άνισο ανταγωνισμό φθηνών εισαγωγών, χωρίς επαρκείς εγγυήσεις προστασίας. Η κυβέρνηση όφειλε είτε να πιέσει για ουσιαστικές διασφαλίσεις, είτε να διεκδικήσει αντισταθμιστικά οφέλη. Αυτό έκανε, για παράδειγμα, η Ιταλία, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εμπροσθοβαρή διάθεση (το 2028, αντί για το 2031) επιπλέον 45 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη γεωργία. Συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις σημαίνει ενεργή διεκδίκηση υπέρ του εθνικού συμφέροντος, όχι άκριτη αποδοχή και λευκή επιταγή.

Στην κυβερνητική πολιτική αντιτίθενται και οι οδηγοί ταξί. Εκτιμάτε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κοινωνικές ομάδες;

Η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται σε επιμέρους επαγγελματικές ομάδες. Αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, που θεωρούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και δηλώνουν ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη σημερινή κυβέρνηση. Γιατί είναι οι πολιτικές των κυβερνήσεων της Ν.Δ. που οδήγησαν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, ιδιαίτερα τη μισθωτή εργασία, στη φτωχοποίηση, διεύρυναν τις οικονομικές ανισότητες, μετέτρεψαν τη διαφθορά και τον πελατειασμό σε σύστημα διακυβέρνησης και υπονόμευσαν το κοινωνικό κράτος. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που ευνοεί τους λίγους στέλνοντας τον λογαριασμό στους πολλούς, το ΠΑΣΟΚ προτείνει έναν δρόμο κοινωνικής, φορολογικής και αναπτυξιακής δικαιοσύνης, με ευρύτερες συναινέσεις. Ενα παράδειγμα διακυβέρνησης που θα υπηρετεί το συμφέρον των πολλών, όχι των λίγων και των κολλητών.

Νέο κόμμα προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού. Πόσο πολύ «απειλεί» το ΠΑΣΟΚ;

Δεν είμαστε κόμμα υποδοχής της οργής και της αγανάκτησης που τροφοδοτεί η Ν.Δ., αλλά κόμμα που με το πρόγραμμά του μπορεί να ανατρέψει την πολιτική της Ν.Δ. Κατά συνέπεια, το πώς θα διαμορφωθεί ένα ήδη πολυφωνικό τοπίο διαμαρτυρίας δεν επηρεάζει τον στόχο μας. Διεκδικούμε την εμπιστοσύνη των πολιτών με δίκαιες, καθαρές και εφαρμόσιμες πολιτικές για την εργασία, το εισόδημα, τη στέγη και το κράτος δικαίου, ένα σχέδιο που θα αντιμετωπίσει το αποτέλεσμα της ατζέντας του κυρίου Μητσοτάκη, που είναι η αύξηση των ανισοτήτων. Είμαστε μια παράταξη ευθύνης και κυβερνητικής προοπτικής και ως τέτοιοι απευθυνόμαστε στην κοινωνία.

Υπό ίδρυση, όμως, φαίνεται ότι βρίσκονται συνολικά τρία κόμματα. Δεν θα αλλάξουν άρδην οι πολιτικοί συσχετισμοί;

Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε ένα παράδοξο. Συζητούνται και μετριούνται ανύπαρκτα κόμματα χωρίς πρόγραμμα και δομές, προθέσεις προσώπων και υποθετικά σενάρια. Οι εκτιμήσεις περί «δραματικής» ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών από την είσοδο νέων σχημάτων δεν αποκλείεται να διαψευσθούν στην κάλπη. Αλλωστε, το έχουμε ξαναδεί. Πολιτικές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν με επικοινωνιακή δυναμική, χωρίς σαφές σχέδιο και συλλογική βάση δεν κατάφεραν να αντέξουν στον χρόνο, ούτε να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο. Οι πολιτικοί συσχετισμοί δεν αλλάζουν με προσδοκίες ή προθέσεις, αλλά με αξιοπιστία, πρόγραμμα και ικανότητες. Και αυτά κρίνονται τελικά στην πράξη και στην κάλπη.

Μήπως ευνοείται τώρα περισσότερο από ποτέ ο διάλογος με άλλα κόμματα της Κεντροαριστεράς; Ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά και με ποια προοπτική;

Το ΠΑΣΟΚ, με τη θετική ατζέντα του, επεξεργασμένες θέσεις και συνεκτικό όραμα, απευθύνεται στην κοινωνική πλειοψηφία που ζητά πολιτική αλλαγή και διεκδικούμε την εμπιστοσύνη της. Μια πλατιά κοινωνική συμμαχία που θα γίνει ο καταλύτης της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα είναι ο στόχος μας. Ο διάλογος είναι πάντα χρήσιμος σε όλα τα πεδία και μέσα από τη στρατηγική απόφαση της πολιτικής μας αυτονομίας τον επιδιώκουμε και συμμετέχουμε σε αυτόν. Προτεραιότητά μας είναι ο διάλογος που έχει αποδέκτη την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Θα φτάσουμε ποτέ στην κάθαρση όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Στην αποζημίωση όσων επλήγησαν;

Η Ν.Δ. δεν επιθυμεί την αλήθεια, αλλά τη συσκότιση και τη συγκάλυψη. Το απέδειξε απαγορεύοντας την κατά συνείδηση ψήφο των βουλευτών της για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των κυρίων Αυγενάκη και Βορίδη. Το απέδειξε αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες από την εξεταστική επιτροπή, καθώς σήμερα εξετάζονται μάρτυρες που είχαν ρόλο πριν από μία δεκαετία και πλέον, και αποκλείονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι και παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας… Είναι επομένως σαφές ότι, με ευθύνη της Ν.Δ. και του Μεγάρου Μαξίμου, το αίτημα της κάθαρσης σκιάζεται από πρακτικές μεθοδευμένης συγκάλυψης και πολιτικής αμνήστευσης.