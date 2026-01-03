Μήνυμα διαλόγου προς τους αγρότες από τον Κώστα Τσιάρα – «Η κοινή λογική πρέπει να πρυτανεύσει» - Real.gr

Την ελπίδα ότι, έστω και την τελευταία στιγμή, θα επικρατήσει η λογική και οι αγρότες θα κατανοήσουν ότι ο μόνος τρόπος για να επιλυθούν τα προβλήματά τους είναι να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στην ERTNEWS, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό υπαγορεύεται από την κοινή λογική και από τίποτα περισσότερο».

Όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΑΤ, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει ουσιαστικά βήματα ανταπόκρισης στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, σημειώνοντας ότι τα 20 από τα 27 αιτήματα των παραγωγών είτε έχουν ικανοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις όπως «το αίτημα για το αφορολόγητο από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πετρέλαιο στην αντλία», «η χαμηλότερη τιμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος», «το αίτημα για 100% αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ» και η «στήριξη προϊόντων που έχουν πραγματική ανάγκη, όπως το σιτάρι, το βαμβάκι και η μηδική».

Παράλληλα, έθεσε ως αναγκαία προϋπόθεση για τη σύγκλιση «να καθίσουμε έντιμα ο ένας απέναντι στον άλλον και με ειλικρίνεια», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη σοβαρή και υπεύθυνη στάση της απέναντι στον πρωτογενή τομέα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δόθηκαν αυτά τα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, γιατί όλα είναι γραπτά και συγκεκριμένα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά για τον πρωτογενή τομέα, πέρα από τα άμεσα αιτήματα των κινητοποιήσεων. Μίλησε για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ και την ανακατανομή των πόρων, για τις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, αλλά και για την κλιματική κρίση, τη λειψυδρία και τα νοσήματα των ζώων. Όπως σημείωσε, «μπροστά μας έχουμε μια σειρά προκλήσεων διαφορετικών επιπέδων που αφορούν στην ίδια την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα».

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στη στήριξη των κτηνοτρόφων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δίνει «τη μεγαλύτερη αποζημίωση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα για τα θανατωθέντα ζώα», ενώ υπενθύμισε ότι, με απόφαση του Πρωθυπουργού, δόθηκε και αναπλήρωση εισοδήματος διάρκειας ενός έτους. Όπως είπε, «βλέπουμε την πραγματική ανάγκη και επεμβαίνουμε την κρίσιμη στιγμή» και επανέλαβε ότι θα υπάρξει πρόγραμμα για ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Ταυτόχρονα, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι η παρατεταμένη ταλαιπωρία της κοινωνίας από τα μπλόκα «αδικεί και την ίδια την προσπάθεια των αγροτών», ειδικά σε μια περίοδο γιορτών, καλώντας όλες τις πλευρές να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. «Ο δρόμος του διαλόγου δεν συνιστά ούτε ήττα ούτε υποχώρηση. Συνιστά μέγιστη ευθύνη και υπευθυνότητα», τόνισε.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα πρυτανεύσει η κοινή λογική» ενόψει της κρίσιμης πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη «να εξαντλήσει κάθε περιθώριο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και στα δημοσιονομικά δεδομένα» προκειμένου να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο «αυτή την πραγματικά πολύ δύσκολη περίοδο».