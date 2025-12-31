Μήνυμα Γεραπετρίτη για το νέο έτος: Εύχομαι το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο - Real.gr

«Εύχομαι το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να είναι η χρονιά που θα βασιλέψει η ανεκτικότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, εύχομαι πρόοδο και ευημερία», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε μήνυμά του για το νέο έτος και καταλήγει λέγοντας: «Να δώσουμε όλοι όσοι έχουμε ένα κομμάτι εξουσίας χώρο στα όνειρα των παιδιών. Καλή χρονιά!».

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών άκουσε κάλαντα και αντάλλαξε ευχές με μέλη της Πολιτιστικής και Μουσικοχορευτικής Ομάδας Καστελλορίζου καθώς και με μέλη της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδας.