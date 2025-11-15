Μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου - Real.gr

Quantcast
Μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

17:45, 15/11/2025
«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου συνιστά την ύψιστη στιγμή του αντιδικτατορικού αγώνα και είναι μια φλόγα που παραμένει ζωντανή στην συνείδηση του ελληνικού λαού επί δεκαετίες. Βάζοντας τα θεμέλια για την ανατροπή της δικτατορίας των Συνταγματαρχών και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η εξέγερση του Πολυτεχνείου συνένωσε τη νεολαία με το λαό της Αθήνας σε έναν ξεσηκωμό πρωτόγνωρης έντασης, ο οποίος έδειξε το δρόμο της αντίστασης και του αγώνα ως τη μοναδική εγγύηση για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη» αναφέρει σε μήνυμα του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Στη συνέχεια επισημαίνει: «Οι τρεις απλές λέξεις εκείνου του Νοέμβρη “Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία” αποτελούν ένα διαχρονικό μήνυμα, το οποίο συμπυκνώνει τις βασικές ανάγκες αλλά και το δικαίωμα του ελληνικού λαού για αξιοπρεπή διαβίωση, για μόρφωση και για την ελευθερία να διαμορφώνει ο ίδιος το παρόν και το μέλλον του» και προσθέτει: «52 χρόνια μετά, το Πολυτεχνείο ζει! Όλοι εμείς κρατάμε τη φλόγα της εξέγερσης ζωντανή επιμένοντας να προστατεύουμε την ιστορική μνήμη και να τιμούμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, όπως και τη θυσία των φοιτητών και των δημοκρατικών πολιτών, που έπεσαν νεκροί από τη δικτατορία τις μέρες του ξεσηκωμού. Τιμούμε όλους τους αγωνιστές, τους φυλακισμένους και τους βασανισμένους από τη χούντα, όπως και κάθε άνθρωπο που ύψωσε το ανάστημά του και συνέβαλε με τον δικό του τρόπο στον αγώνα τα μαύρα χρόνια της επταετίας».

Και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλήγει: «Καλούμε της νεολαία και όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, να συμμετάσχουν μαζικά στις επετειακές εκδηλώσεις της 17ης Νοέμβρη, τις συγκεντρώσεις και τις πορείες που θα γίνουν σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αθήνα, συγκέντρωση τη Δευτέρα 17/11, στις 16:00, στα Χαυτεία».

