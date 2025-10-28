Μήνυμα του ΥΠΕΞ για την επέτειο του «ΟΧΙ» - Real.gr

Quantcast
Μήνυμα του ΥΠΕΞ για την επέτειο του «ΟΧΙ»

11:11, 28/10/2025
«Σήμερα τιμούμε την επέτειο του μεγάλου «ΟΧΙ» και τη γενιά του ’40, που με το θάρρος και την αυταπάρνησή της υπερασπίστηκε την πατρίδα μας, γράφοντας μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της Ιστορίας μας. Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή στο «Χ».

