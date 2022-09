Μήνυμα Δένδια σε Τουρκία: «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας» -Βίντεο

Ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής. «Μόλις χθες, η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε ότι η Ελλάδα στέλνει μερικά αμυντικά όπλα στο ελληνικό νησί της Λέσβου. Αυτό έγινε ενώ η Ελλάδα ενεργούσε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας, καθώς αυτές οι υποχρεώσεις απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάνης. Η Τουρκία διαμαρτύρεται γιατί η Ελλάδα δεν αφήνει τα εδάφη της ανυπεράσπιστα. Ποιος; Η Τουρκία που έχει εκδώσει casus belli, απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας και έχει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο λίγα μίλια μακριά από τα νησιά του Αιγαίου», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

Συνεχίζοντας, επανέλαβε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη και πρόθυμη να συμμετάσχει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, διαμηνύοντας παράλληλα ότι «είμαστε επίσης έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας». «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας» τόνισε με σαφήνεια.

I would like to send a clear message to countries that seek to redraw maps. And my message is that revisionist policies will fail (statement following my meeting with Armenian counterpart Ararat Mirzoyan). pic.twitter.com/9hR5Ou29yJ