Μήνυμα Δένδια στην Τουρκία: Θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

«Η πρόσφατη συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας παραβιάζει τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Επαναλαμβάνω ότι οι προσωρινές κυβερνήσεις δεν μπορούν να πράξουν διεθνής συμφωνία κανενός είδους.

Η εντολή της κυβέρνησης της Λιβύης έχει λήξει εδώ και καιρό και δεν αντιπροσωπεύει τον λαό της Λιβύης».

Ο Νίκος Δένδιας είπε ακόμα ότι η Τουρκία εκβιάζοντας την Λιβύη προσπαθεί να δικαιολογήσει ένα τερατούργημα. «Η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ταραχώδη κατάσταση στην Λιβύη. Χαίρομαι που αναγγέλλω όλοι οι εμπλεκόμενοι και η ΕΕ έχουν καταγγείλει το μνημόνιο που δεν έχει καμία νόμιμη βάση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ι was welcomed by #Egypt counterpart #Sameh_Shoukry. Talks focused on ????-???? long-standing strategic relations, #EasternMediterranean, #Libya. pic.twitter.com/XJsBwRJHKk