Mήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία: «Κανένας δεν πρόκειται να κάνει bullying στην Ελλάδα»

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «εμείς κινούμαστε πάντα με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο» και πως «η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να ενδυναμώσει τις συμμαχίες της, ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες» υπογραμμίζοντας τις άριστες ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας τονίζοντας πως «θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρξει οικονομική ύφεση».

Στο επίκεντρο οι τουρκικές προκλήσεις και η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με αντιπροσωπεία πέντε αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων, ενώ στη συνέχεια είχε ξεχωριστή συνάντηση με την πρόεδρο και ανώτερα στελέχη της αμερικανοεβραϊκής oργάνωσης AIPAC, στο πλαίσιο των επαφών του κατά την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τους συνομιλητές του για την κλιμακούμενη ρητορική της τουρκικής ηγεσίας και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Άγκυρα, δίνοντας έμφαση στην ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και σε περιστατικά παραπληροφόρησης της διεθνούς κοινότητας σε βάρος της χώρας μας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου για την εισροή ενέργειας στην Ευρώπη, ενώ επισήμανε πως η χώρα μας πάγια στηρίζει τη διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου»

Νωρίτερα, σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, η οποία και θα μεταδοθεί στη 01:00 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, με τον πρωθυπουργό να κάνει αναφορά στις εξελίξεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και στην ενεργειακή κρίση, όπως αποτυπώνεται σε απόσπασμα που κυκλοφόρησε στο Twitter.

“We are all united in supporting Ukraine to defend itself against what is an open act of aggression,” says Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis.

Russian President Vladimir Putin declared Wednesday a “partial mobilization,” calling 300,000 reservists https://t.co/m1AU1sFryRpic.twitter.com/dMz9ZO9FZs