Μήνυμα του πρωθυπουργού της Αυστραλίας: «Ζήτω η Ελλάς»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εν συνεχεία, κάνει ειδική αναφορά στους Έλληνες της Αυστραλίας. «Η Αυστραλία είναι ευλογημένη από την τεράστια παρουσία της Ελληνικής Διασποράς. Οι Αυστραλοί ελληνικής καταγωγής έχουν συμβάλλει πάρα πολύ στο έθνος μας, φέρνοντας ενέργεια και ενθουσιασμό για μια καινούρια ζωής σε ένα νέο τόπο. Από τις μεγαλουπόλεις μας έως τις επαρχιακές πόλεις. Από μιλκ μπαρς έως τα εστιατόρια υψηλών προδιαγραφών. Στην οθόνη έως τις εφημερίδες. Στις αίθουσες συσκέψεων, στα δικαστήρια και στα κοινοβούλια. Οι άνδρες και οι γυναίκες ελληνικής καταγωγής που αποκαλούν την Αυστραλία ως χώρα τους οδηγούν την πρόοδο του έθνους με γνώση και θάρρος. Μοιραζόμαστε μια ιστορία και μια πολιτισμική κληρονομιά. Έχουμε σταθεί ο ένας στο πλευρό του άλλου σε πόλεμο και έχουμε αποζητήσει τις ίδιες ελευθερίες και ειρήνη. Οι δεσμοί μας με αίμα και οικογένεια μάς ενώνουν. Η Αυστραλία είναι η πιο επιτυχημένη και αλληλένδετη πολυπολιτισμική χώρα στην υφήλιο. Το πολυπολιτισμικό μας έργο είναι μια γιορτή της ανθρωπότητας. Στηρίζεται στην καλή θέληση, στη θυσία και ανθεκτικότητα των γενεών. Η ελληνική Διασπορά είναι ένα πολύτιμο μέρος αυτής της ιστορίας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σκοτ Μόρισον.

Επίσης, δηλώνει ευτυχής που συμμετέχει μαζί με τον λαό της Ελλάδας και τις οικογένειές τους ανά την υφήλιο, στον εορτασμό αυτού του ορόσημου της ιστορίας του ελληνικού έθνους.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας κλείνει το μήνυμά του με τη φράση «Ζήτω η Ελλάς!».

Σημειώνεται πως το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του πρωθυπουργού της Αυστραλίας είναι αναρτημένο στο λογαριασμό στο Twitter του πρεσβευτή της Αυστραλίας στην Ελλάδα Άρθουρ Σπύρου. «Σε αυτή την ιστορική επέτειο, η Αυστραλία συμμετέχει στους εορτασμούς των απανταχού Ελλήνων ολόψυχα!» επισημαίνει ο πρέσβης της Αυστραλίας.

Happy Independence Day, Greece! As you celebrate 200 years of an incredible journey, the Greek Australian community will be proudly joining your celebrations ????????

Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! @PrimeministerGR@PresidencyGR