Μηταράκης στον Realfm 97,8: Δεν είμαστε όσο μακριά φαίνεται από την αυτοδυναμία - Real.gr

«Στις εκλογές πρέπει να πας με έναν ξεκάθαρο απολογισμό τι έκανες αυτά τα χρόνια και με ένα ξεκάθαρο σχέδιο και αξιοπιστία για τα επόμενα» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, σε συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Το ΠΑΣΟΚ απομακρύνεται από το κέντρο. Η επιμονή του να αυτοπροσδιορίζεται ως “οι απέναντι του Μητσοτάκη” και να νιώθει πιο κοντά στις συνιστώσες του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα ως δυνητικούς εκλογικούς συνεργάτες, ουσιαστικά στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους κεντρώους ψηφοφόρους πως αν πιστεύετε ότι ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ μπορεί να οδηγηθείτε σε ένα σενάριο συγκυβέρνησης ΝΔ με ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι δεν ισχύει. Άρα, πλέον για τους κεντρώους ψηφοφόρους η ΝΔ προβάλλει ως η μόνη πολιτική επιλογή και η στάση του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί το περιβάλλον μιας αυτοδυναμίας το 2027» περιέγραψε.

«Βλέπουμε στο πολιτικό σύστημα ότι δεν έχουμε καθόλου την ωριμότητα άλλων δυτικών δημοκρατιών να κάτσουν τα κόμματα σε ένα τραπέζι και να συνεννοηθούν» πρόσθεσε.

«Δεν είμαστε όσο μακριά φαίνεται από την αυτοδυναμία, δεν είμαστε διαφορετικά από ότι ήμασταν το 2022» σχολίασε ο κ. Μηταράκης.

«Η ακρίβεια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα»

Ερωτηθείς για την ακρίβεια απάντησε ότι «είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι υπαρκτό, απασχολεί τον κόσμο. Η κατεύθυνση της διαρκούς μείωσης των φόρων και της αύξησης μισθών και συντάξεων, που θα συνεχιστεί και το 2026 και το 2027 είναι μια μεγάλη απάντηση στη διατήρηση ή βελτίωση του βιωτικού επιπέδου. Έχουν ληφθεί κατά καιρούς μέτρα για να μαζευτεί ο πληθωρισμός».

«Προφανώς παραμένει το πρόβλημα και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο» υπογράμμισε. Σχολιάζοντας τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά, είπε «προφανώς πρέπει να είναι στοχευμένο όμως σε προϊόντα και κατηγορίες που αφορούν τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους».

