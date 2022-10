Μηταράκης στον πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ: Η Ελλάδα δεν δέχεται προσπάθειες εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι συζητήθηκαν οι τρέχουσες προκλήσεις, με τις δύο πλευρές να εστιάζουν στην κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία αλλά και την κλιματική κρίση. Όπως σημείωσε, «παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταναστευτικές ροές, για τις οποίες απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση αιτίων της μετανάστευσης, για την συντονισμένη ανθρωπιστική δράση. Παράλληλα όμως πρέπει να καταπολεμηθούν κυκλώματα λαθροδιακινητών, καθώς και προσπάθειες εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου.

Η Ελλάδα, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, διασώζει καθημερινά ανθρώπους στη ξηρά και στη θάλασσα. Φιλοξενεί αιτούντες άσυλο σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Προστατεύει ασυνόδευτους ανήλικους. Λειτουργεί προγράμματα ένταξης, εφαρμόζοντας μια αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Η Ελλάδα κάνει το καθήκον της. Δεν δέχεται όμως προσπάθειες εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, όπως είδαμε στην πρόσφατη γενική συνέλευση από τον Τούρκο Πρόεδρο. Η Τουρκία, πρέπει να προστατέψει τα δικά της σύνορα και να παρέχει όπου απαιτείται διεθνή προστασία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Ειδικά, πρέπει να αποφεύγει περιστατικά όπως το πρόσφατο με τους 92 μετανάστες, που βρέθηκαν γυμνοί από την Frontex και τις Ελληνικές Αρχές, διωγμένοι από τις Αρχές της γείτονος. Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, τις υποχρεώσεις των Κρατών, το Διεθνές Δίκαιο. Ένα ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με διεθνή συνεργασία, Προστατεύοντας τα σύνορα μας, και καταπολεμώντας παράλληλα τα κυκλώματα διακινητών».

Greece does its duty, but does not accept attempts to use migration as a tool, as we saw in the recent UN General Assembly by the Turkish President.