Μητσοτάκης: 21% φθηνότερα τα τιμολόγια στην Ελλάδα - Κύριε Ανδρουλάκη εισηγείστε ακόμα ακριβότερο ρεύμα - Real.gr

Μετωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «λέει ψέματα» για το κόστος της ενέργειας στη χώρα και διαστρεβλώνει τα επίσημα στοιχεία.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Όπως υποστήριξε, με βάση τα δεδομένα της Eurostat, τα τιμολόγια των ελληνικών νοικοκυριών το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα έχει από το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη.

«Δεν μπορεί να ισχυρίζεστε σήμερα ότι η πολιτική της κυβέρνησης τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, κύριε Ανδρουλάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα όχι μόνο καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές της ανάγκες, αλλά εξάγει και ηλεκτρική ενέργεια σε πολλές χώρες.

Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε σκωπτικά ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «ανέδειξε τις προτεραιότητές του», αφιερώνοντας –όπως είπε– μόλις έξι λεπτά στο ζήτημα της ενέργειας, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για το βασικό θέμα της επίκαιρης ερώτησης. Αντίθετα, όπως τόνισε, η συζήτηση του δίνει την ευκαιρία «να ενημερώσει τη Βουλή και τον ελληνικό λαό για τις ιστορικές αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της ενέργειας».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η χώρα «δεν αρκείται πλέον σε ρόλο παρατηρητή», αλλά αποτελεί «βασικό συντελεστή της εξίσωσης που διαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη του αύριο», με αναβαθμισμένο γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τον λιγνίτη, ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι αποσιωπά κρίσιμα δεδομένα, όπως το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. «Το κόστος των ρύπων έχει καταστήσει παντελώς ασύμφορο τον λιγνίτη. Ο λιγνίτης είναι σήμερα το πιο ακριβό καύσιμο που θα μπορούσε να καταναλώσει η χώρα», υπογράμμισε.

Μάλιστα, έθεσε ευθέως το ερώτημα αν η αντιπολίτευση εισηγείται την επιστροφή σε ένα ενεργειακό μείγμα που θα καθιστούσε την ηλεκτροπαραγωγή ακριβότερη. «Από τη στιγμή που η τιμή διαμορφώνεται από το πιο ακριβό καύσιμο που μπαίνει στο μείγμα, εισηγείστε η χώρα μας να πληρώνει πιο ακριβό ρεύμα από αυτό που πληρώνει σήμερα;» διερωτήθηκε.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει ενισχύσει την ενεργειακή επάρκεια και έχει θωρακίσει τη χώρα σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων, επιμένοντας ότι τα στοιχεία διαψεύδουν το αφήγημα περί αποτυχίας και ακρίβειας.

“Η Ελλάδα καλύπτει όλες τις ανάγκες της και παράλληλα εξάγει ρεύμα και προς πολλές χώρες. Αντιλαμβάνομαι την υπερβολή ως στοιχείο του αντιπολιτευτικού σας οίστρου. Δεν δέχομαι, όμως, να διαστρεβλώνετε τα γεγονότα ή να αγνοείτε τον τρόπο λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς στην ενέργεια” είπε.

Συνεχίζοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέπτυξε τη στρατηγική της κυβέρνησης για το ενεργειακό μείγμα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει κάνει «συνειδητή και στρατηγική επιλογή» υπέρ της περαιτέρω διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

«Εκτιμούμε ότι αυτή η διείσδυση θα συνεχιστεί και θα μας δώσει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο στόχος είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών από ΑΠΕ. Ό,τι δεν μπορεί να καλυφθεί από ανανεώσιμες πηγές, πρόσθεσε, θα καλύπτεται από φυσικό αέριο – «όχι όμως ρωσικό». Όπως είπε, η επιλογή είναι υγροποιημένο φυσικό αέριο, κατά προτίμηση αμερικανικής προέλευσης, ώστε να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια χωρίς νέες γεωπολιτικές εξαρτήσεις.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αυτό το μείγμα επιτρέπει στη χώρα να διατηρεί χαμηλότερες τιμές, οι οποίες –όπως υποστήριξε– θα αρχίσουν να περνούν σταδιακά και στη λιανική αγορά. «Περιμένουμε από όλους τους παίκτες της αγοράς, και από τη ΔΕΗ, να δούμε χαμηλότερες τιμές τον επόμενο μήνα», σημείωσε με έμφαση.

Απαντώντας εκ νέου στην κριτική περί λιγνίτη, έθεσε το πολιτικό δίλημμα: «Αν θέλουμε να βάλουμε λιγνίτη στο μείγμα, τότε να εξηγήσετε στους πολίτες γιατί θα πρέπει να πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα από αυτό που πληρώνουν σήμερα». Επανέλαβε ότι το κόστος των ρύπων καθιστά τον λιγνίτη μη ανταγωνιστικό και επιβαρυντικό για τον καταναλωτή.

Αναφορικά με την ενεργειακή αυτονομία, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε –όπως είπε– συγκεκριμένα στοιχεία, επισημαίνοντας ότι το 2024 το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας κατέστη θετικό. «Η Ελλάδα που δεν κινδυνεύει», σχολίασε, αντικρούοντας τις αιτιάσεις περί ενεργειακής ανασφάλειας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σταδιακά σε χαμηλότερες τιμές χονδρικής. Όπως ανέφερε, «πέρσι ήμασταν η 10η ακριβότερη χώρα στη χονδρική αγορά, το 2024 η 7η, ενώ το 2019 ήμασταν η ακριβότερη». Τα στοιχεία αυτά, κατά τον ίδιο, καταδεικνύουν βελτίωση της θέσης της χώρας μέσα σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

«Δεν είμαστε σε ενεργειακή γυάλα. Δεν είμαστε αυτόνομοι από την υπόλοιπη Ευρώπη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι τιμές διαμορφώνονται σε ένα διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό σύστημα. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα κινείται με σχέδιο ώστε να ενισχύει διαρκώς τη θέση της, να μειώνει την εξάρτηση και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές.