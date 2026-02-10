Μητσοτάκης: Προτεραιότητά μας είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς - Η ελληνική κτηνοτροφία πρέπει να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική - Real.gr

«Καλώς ήρθατε στο Μέγαρο Μαξίμου και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση με αντικείμενο το μέλλον, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους κτηνοτρόφων.

«Είχαμε αναλάβει αυτή τη δέσμευση ότι θα κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση για να δούμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κτηνοτροφικού τομέα. Θα ήθελα καταρχάς να επαναλάβω ότι από πλευράς κυβέρνησης η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και για την κυβέρνηση αλλά θα έλεγα και για εμένα προσωπικά», τόνισε.

«Νομίζω ότι σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κλάδου και όπως αυτά προέκυψαν μετά και την έξαρση της επιδημίας της ευλογιάς -θα έρθουμε σε αυτό το θέμα στη συνέχεια- και ανταποκριθήκαμε, πιστεύω, σε δικαιολογημένα αιτήματά σας με σημαντικότερο την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους παραγωγούς έχασαν τα ζώα τους και θέλω να ξέρετε ότι όσο κρατάει αυτή η περιπέτεια εμείς θα είμαστε κοντά στη ελληνική κτηνοτροφία αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας και σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως σαφής -θα τοποθετηθούν στη συνέχεια και οι κυρίες και οι κύριοι από πλευράς κυβερνητικού επιτελείου- η προτεραιότητά μας και το μόνο σχέδιο στο οποίο επιμένουμε είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς».

Ο πρωθυπουργός τόνισε στο σημείο αυτό ότι «έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο όπως έχω ενημερωθεί από το υπουργείο τα κρούσματα είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλά και πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση και χρειαζόμαστε και την πλήρη δικιά σας συνεργασία προκειμένου να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, ο οποίος είναι εθνικός στόχος για την προστασία συνολικά της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, αυστηρότατη αστυνόμευση ως προς τις παράνομες μετακινήσεις ζώων, αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου εμβολιασμού -που είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς συμβαίνει. Όλοι μαζί θα πετύχουμε τον στόχο αυτό και θέλω να τονίσω ότι από πλευράς υπουργείου και κυβέρνησης δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε υπάρχει plan B και νομίζω ότι η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει διότι σε κάθε περίπτωση τα μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να τηρηθούν. Θα τα πει στη συνέχεια και η ειδική άρα σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να ζητήσω τη συνεργασία όλων έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση και να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία».

Συνεχίζοντας επεσήμανε: «Από εκεί και πέρα θέλω να συζητήσουμε και τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ανασύσταση των ζωικών κεφαλαίων -έχουμε μαζί μας και τον κύριο Μεγάλου από την Τράπεζα Πειραιώς διότι πιστεύω ότι θα ακούσετε κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες για το πώς και ο τραπεζικός τομέας μπορεί να βοηθήσει πέραν από αυτό το οποίο θα ακούσετε για τα σχέδια βελτίωσης και για την στήριξη με κρατικό και με ευρωπαϊκό χρήμα. Ο σκοπός μας και το όραμά μας είναι να περάσουμε σε μια νέα εποχή κτηνοτροφίας με προϊόντα τα οποία θα είναι πιστοποιημένα, ποιοτικά και τα οποία θα μπορούν να έχουν τις τιμές εκείνες τις οποίες πραγματικά αξίζουν και αυτό προφανώς απαιτεί ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε πολλά επίπεδα προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτόν το στόχο».

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός τόνισε: «Τελειώνοντας θέλω να θυμίσω στους παρευρισκόμενους ότι πριν από τις εκλογές του 2019 είχαμε αναλάβει μια δέσμευση τότε ότι θα βοηθήσουμε περιορίζοντας παράνομες ελληνοποιήσεις για να αυξηθούν συνολικά οι τιμές του γάλακτος. Θυμάστε πού ήταν οι τιμές του γάλακτος τότε, πού είναι σήμερα και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα επίτευγμα γιατί δεν θα μπορούσε η κτηνοτροφία να ήταν ανταγωνιστική με τις τιμές του γάλακτος του ’18 και του ’19. Έχουν γίνει λοιπόν βήματα στην σωστή κατεύθυνση και είμαστε εδώ για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης της ευλογιάς και για το τι μπορούμε να κάνουμε μεσο-μακροπρόθεσμα ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και κυρίως η νέα γενιά κτηνοτρόφων να μπορέσει να αντιληφθεί ότι στην κτηνοτροφία υπάρχει πραγματικό μέλλον και ότι η ελληνική κτηνοτροφία και τα προϊόντα της θα είναι πάντα ένας κλάδος -είτε μιλάμε για το κρέας, είτε μιλάμε για το γάλα είτε μιλάμε για τα τυροκομικά προϊόντα- όπου η χώρα μας μπορεί και πρέπει να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική».