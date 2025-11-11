Μητσοτάκης: Αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες - Real.gr

Αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος περιοδεύει στη Ροδόπη.

«Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση για το πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα με τις 3 πρώτες δόσεις έχουν καταβληθεί 56,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που είχαν συναλλαγές αγοράς αγροτικού πετρελαίου και απομένουν δύο ακόμη πληρωμές για το οικονομικό έτος 2025, μία έως 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια αγοράς που έχουν εκδοθεί έως 30 Νοεμβρίου και μία στις 31 Ιανουάριου για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της περιοδείας του, θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast. Στις 13.00 ο Κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής. Στις 14.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.

Nωρίτερα, κατά την άφιξη του Πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης 150 αγρότες με 70 τρακτέρ στο πλαίσιο τoυ πανελλαδικού συλλαλητηρίου που πραγματοποιούν, είχαν αποκλείσει τις δύο κεντρικές κεντρικές πύλες. με τον κ. Μητσοτάκη να συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμα του.