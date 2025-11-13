Μητσοτάκης από Ελευσίνα: «Yποχρέωση μας να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων» - Real.gr

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Έχουμε απόλυτη αίσθηση ότι το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά -όχι μόνο στη χώρα μας, παντού στον κόσμο- τα τελευταία χρόνια. Και αισθάνομαι ότι η πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγκέντρωση πολιτών στην Ελευσίνα.

Επισήμανε ότι το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες εγγυάται ότι από τις αρχές του Ιανουαρίου οι Έλληνες πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς, μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας.

«Ειδικά για τα νέα παιδιά κάναμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό: έως 25 ετών, οποιοσδήποτε νέος στην Ελλάδα με εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος. Φόρος εισοδήματος μηδέν, για όλους τους νέους. Τα παιδιά της τεχνικής εκπαίδευσης που μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μας οι νέοι, θα γνωρίζουν ότι έχουν ένα κράτος το οποίο στέκεται δίπλα τους και το οποίο προσπαθεί να τα βοηθήσει στα πρώτα τους βήματα. Το ίδιο ισχύει και για τη φροντίδα μας για τα παιδιά μεταξύ 25 και 30 ετών. Εκεί ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 22% στο 9%» ανέφερε.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, τόσο η κυβέρνηση θα μπορεί να επιστρέφει μέρισμα ανάπτυξης πίσω στους πολίτες. «Θα το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, όμως, ώστε να μην διακινδυνεύσουμε σε καμία περίπτωση τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας» σημείωσε.

«Σήμερα η Ελλάδα είναι, σε πολλά, παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη. Θυμηθείτε πού ήμασταν πριν από δέκα χρόνια. Δεν χρειάζεται να σας το θυμίσω, νομίζω το γνωρίζετε πολύ καλά. Η διεθνής αξιοπιστία της χώρας έχει ενισχυθεί. Η Ελλάδα μετράει σήμερα και στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά. Και αυτό οφείλεται σε μια πολύ σκληρή δουλειά την οποία έχουμε κάνει ως κυβέρνηση, την οποία σας διαβεβαιώνω ότι θα τη συνεχίσουμε και τελικά θα θέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού, το 2027, το συνολικό μας έργο» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αμέσως μετά ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την αγορά της Ελευσίνας όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με πολίτες και καταστηματάρχες.

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορείας αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πόπη Φλώρου στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας, όπου βρισκόταν ένα από τα σημαντικότερα λατρευτικά κέντρα της αρχαιότητας, στο αρχαιολογικό μουσείο, ένα από τα παλαιότερα στον ελλαδικό χώρο, η μόνιμη έκθεση του οποίου επανασχεδιάστηκε και εκσυγχρονίστηκε με βάση τις νέες μουσειολογικές αντιλήψεις, το 2023, στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, και τον ιερό ναό Εισοδίων της Θεοτόκου «Παναγία Μεσοσπορίτισσα».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι στόχος είναι η Ελευσίνα να αναδειχθεί περαιτέρω ως πολιτισμικός προορισμός για κάθε επισκέπτη που ενδιαφέρεται για την αρχαία Ελλάδα, ενώ τόνισε πως τα έργα χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Δήμαρχέ μου, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι για ακόμα μια φορά μαζί σας σήμερα στην Ελευσίνα. Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την εξαιρετικά θερμή υποδοχή.

Έχω πάντα τις καλύτερες αναμνήσεις από όλες τις συγκεντρώσεις που έχουμε κάνει στην Ελευσίνα. Ήσασταν πάντα στην πρώτη γραμμή όλων των μεγάλων εκλογικών επιτυχιών της παράταξής μας και θα βρεθείτε και πάλι στην πρώτη γραμμή και στην επόμενη μάχη την οποία θα δώσουμε, την οποία και πάλι θα κερδίσουμε.

Επιστρέφω από την Πάχη Μεγάρων, όπου είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ στην παραλαβή τριών ολοκαίνουργιων αεροσκαφών του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία θα κάνουν εναέρια επιτήρηση πυρκαγιών. Η καλύτερη απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους για να θωρακίσει τη θέση της Ελλάδας, την ανθεκτικότητά της και να την ισχυροποιεί σε κάθε ευκαιρία.

Και με αφορμή αυτή την παρατήρησή μου, θέλω να επαναλάβω πόσο σημαντικές ήταν οι εξελίξεις τις οποίες είδαμε την τελευταία εβδομάδα, το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο Ζάππειο, όπου βρέθηκαν στην πατρίδα μας πάρα πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι και υπεγράφησαν πολύ σημαντικές συμφωνίες. Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδος αναβαθμίζεται διαρκώς, η Ελλάδα ισχυροποιείται διαρκώς, μετατρέπεται σε μία χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων

Θέλω να σου πω, αγαπητέ μου Δήμαρχε, ότι αυτές οι εξελίξεις δεν αφήνουν αδιάφορη και την περιοχή της Ελευσίνας. Κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ θυμάμαι την κατάσταση στην οποία παραλάβαμε τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, στα όρια της χρεοκοπίας. Εμείς σώσαμε την επιχείρηση αυτή, εμείς εξασφαλίσαμε στους εργαζόμενους ότι θα έχουν καλή εργασία, με καλούς μισθούς.

Και εμείς είμαστε αυτοί που, βλέποντας μπροστά, μπορούμε να σκεφτούμε και άλλες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης μεταφοράς του λιμανιού της Ελευσίνας σε άλλη περιοχή, κοντά στα ναυπηγεία, προκειμένου να απελευθερωθεί η λιμενική ζώνη και να αποδοθεί πίσω στον Δήμο.

Θέλω, επίσης, να σας ανακοινώσω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο ως προς τη δημοπράτηση ενός έργου το οποίο αποτελούσε πάγιο, διαχρονικό αίτημα των κατοίκων όχι μόνο της Ελευσίνας, αλλά συνολικά του Θριασίου Πεδίου. Αναφέρομαι στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Οι πόροι έχουν εξασφαλιστεί, το έργο θα δημοπρατηθεί πριν το τέλος του έτους και εκτιμώ ότι θα έχουμε εργολάβο που θα ξεκινήσει την κατασκευή του σημαντικότατου αυτού έργου πριν το τέλος του 2026. Το είπαμε και το κάνουμε πράξη.

Όπως κάνουμε πράξη και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό συνολικά για τη Δυτική Αθήνα. Όπως κάνουμε πράξη την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου, την ανάδειξη της Ελευσίνας ως ενός τόπου διαρκούς πολιτιστικής κληρονομιάς, χτίζοντας πάνω στην εμπειρία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Ένα σημείο αναφοράς πια για τους επισκέπτες του λεκανοπεδίου.

Συνεργαζόμαστε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εργαζόμενοι διαρκώς και συστηματικά προκειμένου να σκύψουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδος και να κάνουμε συνέχεια τις δικές σας ζωές καλύτερες.

Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ψηφίσαμε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό αφορά την μετατροπή σε νόμο των σημαντικών εξαγγελιών τις οποίες έκανα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν από λίγους μήνες. Και θέλω να υπενθυμίσω εν τάχει γιατί το νομοσχέδιο αυτό και γιατί οι παρεμβάσεις είναι τόσο σημαντικές για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Έχουμε απόλυτη αίσθηση ότι το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά -όχι μόνο στη χώρα μας, παντού στον κόσμο- τα τελευταία χρόνια. Και αισθάνομαι ότι η πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Αυτό ακριβώς κάνει το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσαμε πριν από λίγες μέρες και το οποίο εγγυάται ότι από τις αρχές του Ιανουαρίου οι Έλληνες πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς, μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας.

Ειδικά για τα νέα παιδιά κάναμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό: έως 25 ετών, οποιοσδήποτε νέος στην Ελλάδα με εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος. Φόρος εισοδήματος μηδέν, για όλους τους νέους.

Τα παιδιά της τεχνικής εκπαίδευσης που μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μας οι νέοι, θα γνωρίζουν ότι έχουν ένα κράτος το οποίο στέκεται δίπλα τους και το οποίο προσπαθεί να τα βοηθήσει στα πρώτα τους βήματα.

Το ίδιο ισχύει και για τη φροντίδα μας για τα παιδιά μεταξύ 25 και 30 ετών. Εκεί ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 22% στο 9%.

Και βέβαια, η έμπρακτη στήριξή μας στην ελληνική οικογένεια. Όσο περισσότερα παιδιά έχεις, τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνεις. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει σήμερα να μεγαλώνεις δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Και αισθανόμαστε την υποχρέωση να επιστρέψουμε το μέρισμα της ανάπτυξης σε εκείνους τους συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται περισσότερο από την ακρίβεια.

Προσθέστε σε αυτά και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις τις οποίες δρομολογούμε ήδη. Τέλη Νοεμβρίου, όποιος είναι στο ενοίκιο θα πάρει πίσω ένα ολόκληρο μηνιαίο ενοίκιο. Και αυτό είναι μία πάγια πολιτική απόφαση, θα ισχύει κάθε χρόνο, για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στο ενοίκιο, αντιμέτωποι με ολοένα και αυξανόμενα ενοίκια.

250 ευρώ για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους. Θα μου πείτε, είναι πολλά; Είναι αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, για να στηρίξουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους να τα βγάλουν πέρα λίγο πιο εύκολα στις γιορτές.

Και γιατί το λέω αυτό; Το λέω διότι από την κυβέρνηση αυτή θα ακούτε μόνο μετρημένες εξαγγελίες. Είναι πολύ εύκολο να βρίσκεσαι σήμερα στην αντιπολίτευση και να τάζεις λαγούς με πετραχήλια. Να ψηφίζεις, παραδείγματος χάρη, όλα τα μέτρα τα οποία δρομολογεί η κυβέρνηση, αλλά να έρχεσαι να λες ότι «θα δώσω τρεις και τέσσερις και πέντε φορές παραπάνω».

Εμείς αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε, φίλες και φίλοι. Κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Και αυτές οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται πρώτα και πάνω από όλα τιμώντας τη συμφωνία αλήθειας για την οποία σας μίλησα για πρώτη φορά το 2016. Μία συμφωνία αλήθειας την οποία εγώ δεν την έχω αθετήσει.

Όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε μέρισμα ανάπτυξης πίσω στους πολίτες. Θα το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, όμως, ώστε να μην διακινδυνεύσουμε σε καμία περίπτωση τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Σήμερα η Ελλάδα είναι, σε πολλά, παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη. Θυμηθείτε πού ήμασταν πριν από δέκα χρόνια. Δεν χρειάζεται να σας το θυμίσω, νομίζω το γνωρίζετε πολύ καλά.

Η διεθνής αξιοπιστία της χώρας έχει ενισχυθεί. Η Ελλάδα μετράει σήμερα και στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά. Και αυτό οφείλεται σε μια πολύ σκληρή δουλειά την οποία έχουμε κάνει ως κυβέρνηση, την οποία σας διαβεβαιώνω ότι θα τη συνεχίσουμε και τελικά θα θέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού, το 2027, το συνολικό μας έργο.

Θα ζητήσουμε από τους πολίτες να θυμηθούν αυτά που τους είπαμε ότι θα κάνουμε το 2023 και να αντιπαραβάλλουν με το πραγματικό αποτέλεσμα της πολιτικής μας. Και είμαι σίγουρος ότι όταν έρθει αυτή η στιγμή, οι πολίτες θα αντιληφθούν ότι η μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη σταθερότητας και ευημερίας στην πατρίδα μας παραμένει η μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία.

Και θέλω να κλείσω υπενθυμίζοντάς σας ότι σύντομα έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Η προθεσμία επανεγγραφής λήγει αύριο το βράδυ. Έχουμε ήδη πολύ υψηλά νούμερα συμμετοχής μέσα από τη διαδικασία των μελών μας, στα οποία στηριζόμαστε για να μπορέσουμε να πιστοποιούμε συνέχεια ότι είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη.

Όσοι δεν έχετε γραφτεί, λοιπόν, ή δεν έχετε επανεγγραφεί, παρακαλώ να το κάνετε μέχρι αύριο το βράδυ για να συμμετέχετε στις εσωκομματικές εκλογές.

Η εσωκομματική δημοκρατία μάς δίνει δύναμη. Εγώ το λέω πάντα: είμαι πρωθυπουργός γιατί είμαι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και στηρίζομαι στη δική σας την αγάπη, με τη δική σας στήριξη.

Να είστε καλά. Καλή δύναμη, όλα τα καλά. Ευχαριστώ πολύ».