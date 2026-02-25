Μητσοτάκης από Έβρο: Θα αποκτήσουμε την είσοδο και την έξοδο που μας αξίζει προς την Τουρκία - Real.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Τετάρτη το εργοτάξιο του έργου αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων του Συνοριακού Σταθμού Κήπων του Έβρου.

Κατά την παρουσία του εκεί επεσήμανε ότι «Με την κατασκευή των έργων αναβάθμισης και επέκτασης του Συνοριακού Σταθμού Κήπων του Έβρου και την κατασκευή, αργότερα, της νέας μεγάλης γέφυρας θα αποκτήσουμε την είσοδο και την έξοδο της χώρας προς την Τουρκία που μας αξίζει», ενώ ανέφερε πως «η αλήθεια είναι πως η σημερινή εικόνα του Συνοριακού Σταθμού δεν μας τιμά ως χώρα».

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη και συνεργάτες του για την πορεία των εργασιών οι οποίες προχωρούν εντός του χρονοδιαγράμματος. Ο προϋπολογισμός του έργου αναβάθμισης και επέκτασης είναι 13 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών με επισπεύδουσα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Με το έργο αναβάθμισης και επέκτασης θα γίνει ο διαχωρισμός της επιβατικής από την εμπορική διέλευση. Θα δημιουργηθεί μία επιπλέον λωρίδα τελωνειακού ελέγχου και θα κατασκευαστούν κτίριο κτηνιατρικού ελέγχου, κτίριο φυτουγειονομικού ελέγχου, κτίριο X-RAY, κτίριο Narc Control, οικισμός σκύλων εργασίας και ISOBOX τελωνειακών ελέγχων.

Στην επίσκεψη έδωσαν το παρών ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι υφυπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, οι βουλευτές Τάσος Δημοσχάκης, Σταύρος Κελέτσης, ο γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, η συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Έλενα Σώκου, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, καθώς και ο διευθυντής του Τελωνείου Κήπων Χρήστος Νάκος

Τέλος, πριν από το εργοτάξιο, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το στρατιωτικό φυλάκιο της Γέφυρας Κήπων, συνομίλησε με τους αξιωματικούς και υπενθύμισε ότι ήταν τέτοια εποχή, Καθαρά Δευτέρα του 2020, όταν η Ελλάδα δέχτηκε την επίθεση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, κατά μήκος του ποταμού Εβρου. Δήλωσε υπερήφανος για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα απέκρουσε αυτή την επίθεση και τους χειρισμούς που έγιναν τότε και σημείωσε: «Βέβαια από τότε πάρα πολλά άλλαξαν, με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τη φύλαξη των συνόρων».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ