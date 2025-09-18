Quantcast
Μητσοτάκης από Λήμνο: Νομίζω ότι διορθώσαμε μία μεγάλη αδικία - Λήμνος και ο Άη Στράτης μπαίνουν στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ - Real.gr
real player

Μητσοτάκης από Λήμνο: Νομίζω ότι διορθώσαμε μία μεγάλη αδικία – Λήμνος και ο Άη Στράτης μπαίνουν στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ

12:36, 18/09/2025
Μητσοτάκης από Λήμνο: Νομίζω ότι διορθώσαμε μία μεγάλη αδικία – Λήμνος και ο Άη Στράτης μπαίνουν στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το χωριό Ατσική της Λήμνου, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους για την επίδραση που θα έχουν στη ζωή τους οι φοροελαφρύνσεις για τους μικρούς οικισμούς της ελληνικής περιφέρειας και για τα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο.

«Νομίζω ότι διορθώσαμε μία μεγάλη αδικία όσον αφορά και το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, με την εξίσωση της μείωσης ΦΠΑ πια για όλα τα νησιά με κατοίκους κάτω των 20.000, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι και η Λήμνος και ο Άγιος Ευστράτιος μπαίνουν στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Έβρου και των Δωδεκανήσων.

«Αναλάβαμε, πιστεύω, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τους μικρότερους οικισμούς μας, κάτω των 1.500 ατόμων, να μηδενίσουμε τον ΕΝΦΙΑ σε ορίζοντα διετίας, κάτι το οποίο αφορά όλους τους οικισμούς και τα χωριά του νησιού, συμπεριλαμβανομένης και της Ατσικής, πλην της Μύρινας. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες θα το δουν και θα το εκτιμήσουν εντός της επόμενης διετίας», συνέχισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στη στήριξη που δίνεται στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. «Θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Είστε ένα νησί με δυναμικό πρωτογενή τομέα, δυναμική νοοτροπία. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες με πληρωμές, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τις διευθετήσουμε άμεσα, εντός του επόμενου μήνα, για λόγους τους οποίους νομίζω ότι είναι γνωστοί σε όλους σας», τόνισε.

Οι κάτοικοι μίλησαν στον Πρωθυπουργό για τις ανάγκες και τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή τους, ενώ στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί και άκουσε τα αιτήματά τους.

Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λήμνου «Η Ένωση» και ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Δημήτρη Μαρινάκη στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τη διοίκηση και το προσωπικό για τη λειτουργία του συνεταιρισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που είναι Ευαγγέλιο και όποιος θέλει θα το ακολουθήσει»

Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που είναι Ευαγγέλιο και όποιος θέλει θα το ακολουθήσει»

11:25 18/09
Μητσοτάκης από Λήμνο: Νομίζω ότι διορθώσαμε μία μεγάλη αδικία - Λήμνος και ο Άη Στράτης μπαίνουν στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ

Μητσοτάκης από Λήμνο: Νομίζω ότι διορθώσαμε μία μεγάλη αδικία - Λήμνος και ο Άη Στράτης μπαίνουν στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ

12:36 18/09
Αυτούς προτείνουν τα κόμματα για μάρτυρες στην εξεταστική

Αυτούς προτείνουν τα κόμματα για μάρτυρες στην εξεταστική

12:40 18/09
Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

08:48 18/09
Με ανακατάληψη βραχονησίδας ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων - Βίντεο & Φωτογραφίες

Με ανακατάληψη βραχονησίδας ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων - Βίντεο & Φωτογραφίες

12:38 18/09
Προφυλακίστηκε ο 32χρονος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό

Προφυλακίστηκε ο 32χρονος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό

13:10 18/09
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του

09:05 18/09
Ερωτευμένος ξανά ο Θέμης Αδαμαντίδης – Το νέο ραντεβού στα δικαστήρια με τη Βαρβάρα Κίρκη

Ερωτευμένος ξανά ο Θέμης Αδαμαντίδης – Το νέο ραντεβού στα δικαστήρια με τη Βαρβάρα Κίρκη

11:15 18/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved