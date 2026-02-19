Μητσοτάκης από Νέο Δελχί: «Η Ελλάδα επιθυμεί να συμμετάσχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC» - Real.gr

Quantcast
15:19, 19/02/2026
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, επιβεβαιώνοντας το άριστο επίπεδο συνεργασίας και την αναβάθμιση των σχέσεων σε στρατηγική εταιρική σχέση.
  • Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη βούληση της Ελλάδας να συμμετάσχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC και τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη.
  • Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, τις προοπτικές για ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα και αντάλλαξαν απόψεις για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο περιθώριο του AI Impact Summit στο Νέο Δελχί, με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία και δυόμισι μετά την αντίστοιχη επίσκεψη του κ. Μόντι στην Αθήνα, η οποία σηματοδότησε την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Εξέφρασαν ακόμη την αμοιβαία βούληση να αξιοποιηθεί το μομέντουμ αυτό για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας, της ναυτιλίας και του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, καθώς και στις υποδομές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη λόγω γεωγραφικής θέσης και υποδομών.

Επίσης επανέλαβε τη βούληση της Ελλάδας να συμμετάσχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας και τις προοπτικές που δημιουργεί. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Μόντι για τη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση των οικονομικών και γεωπολιτικών δεσμών ΕΕ-Ινδίας σε μία αβέβαιη διεθνή συγκυρία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις ευκαιρίες που πλέον δημιουργούνται στην αγορά της Ινδίας για υψηλής ποιότητας ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και τα ακτινίδια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ακόμα οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Μόντι αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα και η Ινδία έχουν να συνεισφέρουν πολλά σε αυτή τη συζήτηση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

